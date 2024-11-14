Республіканська партія зберегла контроль над Палатою представників.

Попередній розподіл мандатів між республіканцями й демократами виглядає як 218:211.

 

 

Республіканці отримали достатньо місць, щоб контролювати Палату представників Конґресу США, що закріпило успіх партії після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах та здобуття більшості у Сенаті. Про це повідомило радіо Voice of America. Перемоги республіканських кандидатів в аризонських та каліфорнійських округах, про які стало відомо щойно в середу, 13 листопада, забезпечили партії щонайменше 218 місць у Палаті представників. Цього достатньо для парламентської більшості. Підрахунок голосів у деяких округах ще триває.

 

Тим часом конгресмени від Республіканської партії США одностайно підтримали кандидатуру чинного спікера Палати представників Майка Джонсона на цю посаду в новому складі нижньої палати Конгресу. Реальне голосування в Конгресі щодо спікера відбудеться в січні наступного року.

 

Лідер демократів у Палаті представників США Гакім Джеффріс (Hakeem Jeffries) визнав, що його партія програла вибори до нижньої палати Конгресу. «Демократи в Палаті представників виклалися на повну, проводячи агресивні, далекоглядні та орієнтовані на людей кампанії. Незважаючи на те, що ми не відновимо контроль над Конгресом у січні, оскільки нам не вистачає лише кількох місць, демократи в Палаті представників дозволять республіканцям мати лише дуже тендітну більшість», – заявив Джеффріс.

 

Згідно з попередніми розрахунками, Демократична партія диспонуватиме в Палаті представників 211 мандатами.

 

Маючи під своїм контролем цілий Конгрес, республіканські лідери розраховують на те, що їм вдасться швидко реалізувати ініціативи президента-електа Дональда Трампа. Він пообіцяв провести найбільшу в історії країни депортацію іммігрантів, які перебувають у країні без необхідних для цього підстав, розширити податкові пільги, взяти під контроль інструменти федерального уряду та внести зміни до законодавства, яке стосується американської економіки. Перемога республіканців означає, що Конгрес братиме активну участь у цій роботі, а у демократів залишиться мало інструментів, щоб протидіяти їй.

14.11.2024

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