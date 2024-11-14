995-й день війни Росії в Україні. Хроніка

09:10 Станом на 06:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні немає російських кораблів, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:05 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Кремль напередодні інавгурації новообраного президента США Дональда Трампа намагається диктувати умови будь-яких потенційних «мирних» переговорів з Україною. Те, як Кремль намагається встановити свої умови для переговорів, чітко свідчить про те, що цілі Росії залишаються незмінними і все ще зводяться до повної капітуляції України. Кремль, схоже, не бажає йти на поступки новій адміністрації Трампа більше, ніж нинішній адміністрації.

• Випереджувальна відмова Лаврова від потенційної пропозиції заморозити нинішню лінію фронту ще раз свідчить про те, що Росія не зацікавлена в пом'якшенні свого підходу або вимог на переговорах і зберігає свою мету - повну капітуляцію України, яку президент Росії Путін чітко окреслив у червні 2024 року.

• Як повідомляється, 13 листопада українські спецслужби ліквідували офіцера Чорноморського флоту Росії в окупованому Криму.

• Президент Росії Путін і керівники російських нафтових компаній, за повідомленнями, відхилили пропозицію про злиття трьох найбільших нафтових компаній Росії. Суперечливі повідомлення про запропоноване злиття російських нафтових компаній свідчать про можливу фракційну боротьбу між наближеними до Путіна особами та керівниками російських енергетичних компаній.

• Розвідка Південної Кореї та США окремо підтвердили, що північнокорейські війська розгорнули бойові дії разом з російськими військами в Курській області.

• Російські війська продовжують покладатися на відремонтовані танки і бронемашини, витягнуті зі сховищ, щоб замінити втрати техніки під час бойових дій, але, ймовірно, не зможуть витримати ці втрати в довгостроковій перспективі.

08:45 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ: