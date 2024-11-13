994-й день війни Росії в Україні. Хроніка

16:10 88% українців вірить у перемогу України у війні з РФ, ще 3% не можуть визначитися з відповіддю, свідчать результати Всеукраїнського соціологічного опитування Міжнародного республіканського інституту (IRI), проведеного з 27 вересня до 1 жовтня 2024 року,

У закінчення війни менш ніж за рік вірить 31% опитаних українців, 33% сподіваються, що це станеться за рік-два. Також 11% вважають, що війна може закінчиться через три-чотири роки, ще 9% впевнені, що це станеться через п’ять і більше років.

64% українців готові взяти на себе більший тягар війни, підтримуючи підвищення військового збору з 1,5% до 5%, 5% не змогли визначитися з відповіддю.

15:40 Фінляндія виділила 20 мільйонів євро на підтримку освітньої реформи в Україні та 500 тисяч євро на реформу шкільного харчування, заявив міністр зовнішньої торгівлі та розвитку Фінляндії Вілле Тавіо.

14:30 Сполучені Штати надали Україні 1,35 млрд доларів безповоротної допомоги. Кошти отримає державний бюджет України, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

13:50 Влучань в об'єкти критичної та житлової інфраструктури в Київській області під час російської атаки вночі не зафіксовано, проте через падіння уламків виникла низка пожеж, пошкоджено будівлі й автомобілі, повідомив голова Київської обласної адміністрації Руслан Кравченко.

12:55 У Салтівському районі Харкова російський БПЛА вдарив по багатоквартирному житловому будинку, постраждали чотири людини, повідомив міський голова Ігор Терехов.

12:35 У Севастополі ліквідовано керівника штабу 41-ої бригади ракетних кораблів і катерів ЧФ РФ Валерія Транковського – підрив його автомобіля був успішною операцією Служби безпеки України, повідомило джерело в СБУ. Внаслідок вибуху російському капітану відірвало ноги, він помер від втрати крові. Транковський був повністю законною ціллю з точки зору законів і звичаїв ведення війни: він віддавав накази на пуски крилатих ракет з акваторії Чорного моря по цивільних об'єктах в Україні. Зокрема він віддав наказ обстріляти Вінницю "Калібрами" в липні 2022 року (тоді загинули 29 мирних жителів), неодноразово наказував обстрілювати Одесу й інші міста, через що загинуло багато цивільних.

11:35 Споживання електроенергії залишається високим. Станом на 06:30 його рівень був на 1% вищим, ніж у цей же час попереднього дня, повідомили в "Укренерго". Вчора добовий максимум споживання був зафіксований увечері – на 1% більшим, ніж попереднього робочого дня.

11:25 Сьогодні минає сто днів, як Сили оборони України розпочали Курську операцію, нагадали в Оперативному командуванні "Північ" Сухопутних військ ЗСУ. За цей час ворог 11 578 разів обстріляв власну територію (51 456 вибухів). Рівняючи із землею свої ж населені пункти і вбиваючи своїх громадян, вони скинули на власну землю 3243 КАБи та 356 НАРів, 2462 вибухові пристрої з БпЛА, застосували 2175 ФПВ-дронів.

10:50 З 15:00 12 листопада росіяни завдали удару по Україні ракетами різних типів, керованими авіабомбами та ударними безпілотниками. Усього радіотехнічними військами Повітряних сил виявлено 96 засобів повітряного нападу (без урахування КАБ):

- 2 зенітні керовані ракети С-300 із Курської обл. РФ по Сумщині;

- 2 крилаті ракети Х-101 зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, район пусків — Каспійське море РФ;

- 2 балістичні ракети «Іскандер-М»/KN-23, район пусків – Воронезька обл. РФ;

- 90 ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотників невстановленого типу із районів Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Орел РФ.

Станом на 10:00 підтверджено збиття обидвох крилатих ракет Х-101, обидвох балістичних ракет «Іскандер-М»/KN-23 та 37 БпЛА противника у Київській, Полтавській, Житомирській, Сумській, Черкаській, Запорізькій, Чернігівській та Кіровоградській областях. 47 ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України, два БпЛА вийшли з повітряного простору України у напрямку Білорусі та Росії. Ще два безпілотники – в повітрі.

За минулі сім днів було збито 352 із 668 запущених по Україні БПЛА, ще 290 локаційно втрачені (впали) чи покинули територію України (разом – 96%).

10:10 З моменту ухвалення Конгресом додаткового фінансування для України у квітні 2024 року США поставили в Україну 83% від обіцяних критично важливих боєприпасів (артилерійські снаряди 155-мм калібру, ракети GMLRS до HIMARS, боєприпаси до систем Patriot і NASAMS тощо), 67% обіцяних спроможностей ППО (ракети до Stinger і HAWK) та 60% вогневих спроможностей (включаючи бомби малого діаметра та боєприпаси 105-мм калібру), повідомив речник Пентагону Пет Райдер.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

272,2% танків (з них 2,2% за минулий тиждень),

109,0% бойових броньованих машин (з них 1,6% за минулий тиждень),

482,8% автомобільної техніки (з них 9,3% за минулий тиждень),

662,4% артилерійських систем (з них 6,9% за минулий тиждень),

112,1% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

70,8% засобів ППО (з них 0% за минулий тиждень),

29,6% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

36,9% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:50 Передані Тайванем зенітно-ракетні комплекси HAWK можуть становити майже третину сил ППО України, повідомляє Forbes; загалом Україна може розгорнути до 15 батарей HAWK виробництва компанії Raytheon, кожна з яких матиме щонайменше шість пускових установок з трьома ракетами і відповідні радари.

09:45 Посол України у Великій Британії Валерій Залужний повідомив про переговори Києва з Лондоном про можливість щорічного навчання щонайменше 5-7 тисяч студентів для того, щоб за 20 років в Україні була нова генерація чиновників.

09:40 В Україні протягом нинішнього дня через короткострокове зниження потужності маневрової генерації запроваджують тимчасові обмеження споживання електроенергії для промисловості та бізнесу, повідомляє "Укренерго". Ввечері після усунення зауважень до роботи обладнання обмеження будуть скасовані; для побутових споживачів жодних обмежень не передбачається.

09:35 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:30 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:25 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Протягом минулої доби зафіксовано 162 бойові зіткнення. За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах два ракетних удари із застосуванням чотирьох ракет, а також 87 авіаударів, скинувши 151 КАБ. Крім цього, здійснив 5168 обстрілів, з них 110 – із реактивних систем залпового вогню. Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Уди, Вільча, Липці, Амбарне, Лозова, Загризове Харківської області; Новоєгорівка, Білогорівка Луганської області; Терни, Дружківка, Верхньокам’янське, Серебрянка, Сіверськ, Свято-Покровське, Червоне, Торецьк, Петрівка, Мирноград, Курахове, Дальнє, Андріївка, Роздольне, Велика Новосілка Донецької області; Запоріжжя, Степногірськ та Кам’янське Запорізької області. За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 13 районів зосередження озброєння і військової техніки, два склади боєприпасів та пально-мастильних матеріалів, чотири артилерійські засоби та два інших важливих об’єкти російських загарбників. За вчорашній день на Харківському напрямку противник вісім разів штурмував позиції наших підрозділів в районі Вовчанська. На Куп’янському напрямку за добу відбулося 17 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Колісниківки, Загризового, Кругляківки та Лозової. На Лиманському напрямку ворог атакував шість разів. Намагався просунутись уперед поблизу Новомихайлівки, Греківки та Торського. На Сіверському напрямку українські воїни відбили атаку в районі Верхньокам’янського. На Торецькому напрямку ворог, в деяких випадках за підтримки авіації, здійснив 11 атак неподалік Торецька та Щербинівки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 28 штурмових і наступальних дій агресора в районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Григорівка, Пустинка та Новоолексіївка. На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 47 атак. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районах Іллінки, Новоселидівки, Вознесенки, Новодмитрівки, Дальнього та Антонівки. На Времівському напрямку противник здійснив 15 штурмів наших позицій у районах Трудового, Максимівки, Макарівки, Рівнополя та Новодарівки. Активно залучав для ударів на напрямку штурмову і бомбардувальну авіацію. На Придніпровському напрямку російські загарбники атакували наші позиції п'ять разів. Отримали жорстку відсіч, зазнали втрат. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території рф активно застосовує артилерію й авіацію по районах українських населених пунктів. Триває операція у Курській області, де українські воїни стримали 20 атакувальних дій загарбників. Також російська терористична армія не припиняє бомбардування власних територій; за наявною інформацією, минулої доби противник завдав 24 авіаудари із застосуванням 34 КАБ. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу. Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 1770 осіб. Також українські воїни знешкодили 24 танки, 49 бойових броньованих машин, 56 артилерійських систем, 61 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 96 автомобілів та три одиниці спеціальної техніки окупантів.

09:20 Уряд Франції офіційно підтвердив майбутню поставку Збройним Силам України шістьох винищувачів Mirage 2000-5F.

09:15 Дональд Трамп призначить Ілона Маска головою нового Департаменту урядової ефективності, він разом з Вівеком Рамасвамі займеться скороченням бюджетних витрат і реструктуризацією федеральних агентств.

09:10 Дональд Трамп заявив, що на посаду керівника Центрального розвідувального управління призначить Джона Реткліффа, що був директором національної розвідки за минулої адміністрації в Білому домі та колишнім прокурором.

09:05 Дональд Трамп вирішив висунути на посаду нового міністра оборони Піта Геґсета, ведучого телеканалу Fox News та ветерана армії США, офіцера Національної гвардії, що служив в Іраку й Афганістані і має ступінь бакалавра в Прінстоні та ступінь магістра в Гарварді.

08:30 Станом на 06:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні немає російських кораблів, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

08:25 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Нещодавно російські війська здійснили дві ротні механізовані атаки в межах та на південь від Курахового на заході Донецької області.

• Геолокаційні кадри підтверджують повідомлення про те, що 11 листопада вибухом було пошкоджено Тернівську дамбу на Курахівському водосховищі.

• Нещодавні оцінки західних та українських експертів щодо чисельності російського угруповання військ у Курській області не є суттєвими, оскільки російські війська вже кілька місяців збирають сили для майбутнього контрнаступу з метою витіснення українських військ з російської території.

• Українські військові попереджають, що найближчим часом російські війська можуть активізувати наступальні дії в Запорізькій області.

• Заяви окремих російських військових суперечать нещодавнім заявам президента Росії Путіна про те, що Росія не зацікавлена у створенні єдиного блоку безпеки проти Заходу.

• За повідомленнями, російські військові продовжують примушувати призовників підписувати контракти на проходження військової служби в Росії, ймовірно, в рамках триваючої криптомобілізації.

08:15 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ: