Лондон і Париж пообіцяли надалі підтримувати Україну, навіть якщо відмовляться США.

Ця обіцянка пролунала в Парижі на зустрічі Макрона і Стармера.

Франція та Велика Британія підтримуватимуть Україну стільки, скільки знадобиться у її протистоянні російській аґресії. Про це заявили президент Франції Емманюель Макрон і британський прем'єр-міністр Кір Стармер на зустрічі у Парижі – повідомляє телерадіокомпанія ВВС. Стармер приїхав до Франції, щоб взяти участь у заходах, присвячених річниці закінчення Першої світової війни.

У понеділок, 11 листопада, після церемонії біля Могили невідомого солдата у Парижі лідери двох країн обговорили подальшу тактику щодо російсько-української війни, а також методи боротьби з нелегальною еміграцією через Ла-Манш.

В ході зустрічі зокрема обговорювалося, як найкраще зміцнити позиції України перед зимою. У спільній заяві Великої Британії та Франції зазначається, що обидва лідери підтвердили свою відданість «непохитній» підтримці України. Також наголошується, що підтримка України у війні проти Росії має велике значення, оскільки йдеться про захист усієї Європи.

Проте, як зазначають експерти, зустріч у Парижі не внесла ясності в питання щодо надання українській армії дозволу завдавати крилатими ракетами Storm Shadow/Scalp удари вглиб російської території. Наразі Макрон і Стармер в цьому питанні озираються на Білий дім.

Тим часом президент США Джо Байдена досі не зняв заборони на удари американськими ракетами по цілях у глибині території Росії, пояснюючи свою відмову тим, що побоюється ескалації конфлікту.

Однак із приходом до Білого дому Дональда Трампа, як прогнозують експерти, Вашінґтон може змінити підхід до війни в Україні. Не виключено, що військову допомогу Україні буде відчутно скорочено. Водночас експерти не відкидають, що Трамп може вдатися до доволі несподіваних ходів, які стануть вкрай неприємним сюрпризом для Кремля.