Сіґеру Ісібу знову обрали прем’єром Японії.

Але його партія втратила більшість у парламенті.

Голову Ліберально-демократичної партії (ЛДП) Японії Сіґеру Ісібу за підсумками другого туру голосування в Палаті представників (нижня палата парламенту) обрано прем'єр-міністром країни. Під час голосування він переміг свого конкурента – лідера головної опозиційної Конституційно-демократичної партії (КДП) Йосіхіко Ноду. Про це повідомила інформаційна аґенція Kyodo. Незадовго до парламентської сесії уряд Японії під керівництвом Ісіби подав до демісії, як це передбачено японським законодавством.

Раніше голосування відбулося й у верхній палаті парламенту – Палаті радників. Оскільки ЛДП та її партнер із правлячої коаліції «Комейто» мають там більшість, кандидатуру Сіґеру Ісіби було затверджено ще в першому турі.

Другий тур голосування в Палаті представників, яка має пріоритет при затвердженні голови уряду, знадобився, оскільки в нижній палаті парламенту ЛДП і «Комейто» втратили більшість після дострокових виборів. У першому турі голосування жоден із кандидатів не набрав потрібних для перемоги 233 голосів у 465-місцевій палаті. У результаті голосування відбулося між двома головними претендентами – Ісібою та Нодою. Ісіба отримав 221 голос, Нода – 160, і таким чином Ісіба зберіг посаду прем'єра.

У другій половині дня новий склад кабінету міністрів затвердив імператор Нарухіто. Зміни в його складі будуть мінімальні, своїх посад можуть позбутися лише ті урядовці, які не змогли домогтися переобрання до парламенту.

Нагадаємо, що Сіґеру Ісіба був обраний головою ЛДП 27 вересня замість Фуміо Кісіди, який подав до демісії через корупційний скандал у партії. Першого жовтня за підсумком голосування у парламенті, який на той момент контролювався ЛДП та «Комейто», він був обраний прем'єр-міністром. Аби заручитися підтримкою виборців, пан Ісіба розпустив парламент й ініціював дострокові вибори. В результаті правляча коаліція втратила 64 мандати і не набрала необхідних 233 парламентські крісла для контролю над нижньою палатою парламенту.

ЛДП і «Комейто» спільно отримали 215 місць. Тож Ісіба тепер очолюватиме уряд меншості, у зв'язку з чим коаліції доведеться більше дослухатися до вимог опозиції. Зокрема опозиційні партії можуть посилювати тиск із вимогами політичних реформ. До початку нинішньої парламентської сесії у правлячій коаліції висловлювали бажання працювати з опозиційною Демократичною партією для народу. «Я займу чесну позицію до всіх партій. Важливо гарантувати, що Японія – мирна країна, а добробут народу покращується. Тут ми мислимо однаково з Демократичною партією для народу і КДП», – заявив Ісіба журналістам.