Санае Такаїті переобрано на посаді прем'єрки Японії.

Очолювана нею Ліберально-демократична партія здобула переконливу перемогу на позачергових виборах.

Парламент Японії в середу, 18 лютого, офіційно переобрав Санае Такаїті на посаді прем'єр-міністерки, партія якої здобула переконливу перемогу на нещодавніх позачергових парламентських виборах. Про це повідомила інформаційна аґенція Kyodo. За її призначення проголосувало 354 депутатів нижньої палати парламенту.

Перед початком спеціальної сесії парламенту Кабінет міністрів Японії подав до демісії, як цього вимагає Конституція. Пізніше Такаїті оприлюднила склад нового уряду. Фактично всі міністри зберегли свої посади.

Нагадаємо, що на дострокових парламентський виборах, які відбулися в Японії восьмого лютого, Ліберально-демократична партія (ЛДП) на чолі з Такаїті наростила присутність у парламенті зі 198 до 316 місць, а союзна їй Партія інновацій із 36 до 38 місць. Це стало найбільшою перемогою ЛДП за весь час її існування. Своєю чергою, в опозиційного альянсу партій «Комейто» та Конституційно-демократичної партії представництво знизилося зі 167 до 49 місць.

Такаїті відома жорсткими поглядами на національну безпеку. Вона виступає зокрема за перегляд дев'ятої статті японської Конституції 1947 року, яка проголошує відмову країни від мілітаризму. Після перемоги Такаїті заявляла про плани внести зміни до Основного закону Японії, але подробиці наводити не стала. Для такої ініціативи потрібне схвалення двох третин обох палат парламенту, а потім загальнонаціональний референдум. Досі до Конституції Японії зміни не вносилися.

Санае Такаїті виступає теж за продовження курсу попереднього уряду Японії щодо військової підтримки України. Нещодавно вона висловилася за долучення до натовського механізму закупівлі військового обладнання для ЗСУ, через що в бік Токіо пролунали чергові погрози з Москви.