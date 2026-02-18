Санае Такаїті переобрано на посаді прем'єрки Японії.

Очолювана нею Ліберально-демократична партія здобула переконливу перемогу на позачергових виборах.

 

 

Парламент Японії в середу, 18 лютого, офіційно переобрав Санае Такаїті на посаді прем'єр-міністерки, партія якої здобула переконливу перемогу на нещодавніх позачергових парламентських виборах. Про це повідомила інформаційна аґенція Kyodo. За її призначення проголосувало 354 депутатів нижньої палати парламенту.

 

Перед початком спеціальної сесії парламенту Кабінет міністрів Японії подав до демісії, як цього вимагає Конституція. Пізніше Такаїті оприлюднила склад нового уряду. Фактично всі міністри зберегли свої посади.

 

Нагадаємо, що на дострокових парламентський виборах, які відбулися в Японії восьмого лютого,  Ліберально-демократична партія (ЛДП) на чолі з Такаїті наростила присутність у парламенті зі 198 до 316 місць, а союзна їй Партія інновацій із 36 до 38 місць. Це стало найбільшою перемогою ЛДП за весь час її існування. Своєю чергою, в опозиційного альянсу партій «Комейто» та Конституційно-демократичної партії представництво знизилося зі 167 до 49 місць.

 

Такаїті відома жорсткими поглядами на національну безпеку. Вона виступає зокрема за перегляд дев'ятої статті японської Конституції 1947 року, яка проголошує відмову країни від мілітаризму. Після перемоги Такаїті заявляла про плани внести зміни до Основного закону Японії, але подробиці наводити не стала. Для такої ініціативи потрібне схвалення двох третин обох палат парламенту, а потім загальнонаціональний референдум. Досі до Конституції Японії зміни не вносилися.

 

Санае Такаїті виступає теж за продовження курсу попереднього уряду Японії щодо військової підтримки України. Нещодавно вона висловилася за долучення до натовського механізму закупівлі військового обладнання для ЗСУ, через що в бік Токіо пролунали чергові погрози з Москви.

18.02.2026

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Коріння ідентичности
Оксана Левицька
10–15 лютого Івано-Франківський національний академічний драматичний театр імені Івана Франка влаштував масштабний шоукейс, присвячений 115-й річниці заснування національного театру у Станиславові.
17.02.26 | | Штука
Заньківчанська прем'єра інтерактивної аудіовистави
19-20 лютого у Національному театрі ім. Марії Заньковецької відбудеться прем’єра аудіовистави «Баланс» за п’єсою ветеранки Аліни Сарнацької. Глядачам запропонують незвичний формат присутності: у новій локації театру не буде жодного актора чи акторки...
16.02.26 | | Штука
Мáйстерність Мови
Соломія Ткачук
Неперекладність як реалізація буття мови: мова, завдяки її майстрам, постійно розкриває свій потенціал, не перестаючи нас дивувати.
15.02.26 | | Дискурси
Останній концерт Ігоря Блажкова
Леся Олійник
Сорок днів тому відійшов Ігор Блажков – український диригент, очільник феномена «Київський авангард», провідник симфонічної творчості українських композиторів…
15.02.26 | | Штука
Важкі питання і трохи надії
Олеся Ісаюк
«Важкі» не через жахливість реальності, яка за ними стоїть, а через факт такої реальності – злам усіх людських понять про належне, достойне, можливе...
15.02.26 | | Галичина
Закон про зламане весло
Віталій Портников
Цивілізована людина відрізняється від дикуна своєю повагою до людського життя і розумінням його цінності. Кремлівський дикун зламав норми людяності
15.02.26 | | Дискурси
Sounds of Ukraine в Німеччині
 Дзвенислава Саф’ян
Українська піаністка Віоліна Петриченко вибудувала фестивальну програму навколо ідеї музичного діалогу між українськими та західноєвропейськими композиторами, поєднаними історичною, стильовою або естетичною спорідненістю.
14.02.26 | | Штука
«Потяг 723» у театрі «Нафта»
«Потяг 723» — вистава-калейдоскоп про досвіди війни й дороги, про людей і станції, про українську залізницю — і про любов, яка теж стає можливою завдяки їй. В основі вистави — зібрані творчою командою свідчення працівників і працівниць Укрзалізниці.
13.02.26 | | Штука

© 2026 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.