Японія виявила рідкісноземельні елементи у своїй акваторії на дні океану.

Відтак Токіо сподівається знизити свою залежність від постачання цінних мінералів з Китаю.

Уряд Японії заявив у понеділок, другого лютого, що під час дослідницької місії в океані вперше вдалося видобути багатий на рідкісноземельні елементи морський мул з глибини близько шести тисяч метрів. Про це повідомила інформаційна агенція Reuters.

Зразки зібрало глибоководне наукове бурове судно «Чікю», яке в грудні відпливло до віддаленого острова-атолу Мінаміторі в Тихому океані, що належить Японії. За оцінками японських науковців, на дні в навколишніх водах може зберігатися понад 16 млн тонн рідкоземів. Якщо це припущення підтвердиться, родовище стане одним із найбільших у світі.

«Аналіз видобутого матеріалу, включно з його обсягом та мінеральним складом, буде проведено після повернення судна до порту Сімідзу в центральній Японії 15 лютого», – розповіла речниця Японської агенції з морських і земних наук та технологій Аюмі Йосімацу.

«Якщо Японія зможе успішно видобувати рідкісноземельні елементи в районі Мінамітору на постійній основі, це забезпечить внутрішній ланцюжок поставок для ключових галузей промисловості», – заявив науковий співробітник Міжнародного інституту стратегічних досліджень Такахіро Камісуна. Він зазначив, що це може також дозволити знизити залежність від поставок рідкоземів з Китаю, чого прагне японський уряд на чолі прем'єр-міністеркою Санае Такаїті.