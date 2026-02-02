Японія виявила рідкісноземельні елементи у своїй акваторії на дні океану.

Відтак Токіо сподівається знизити свою залежність від постачання цінних мінералів з Китаю.

 

 

Уряд Японії заявив у понеділок, другого лютого, що під час дослідницької місії в океані вперше вдалося видобути багатий на рідкісноземельні елементи морський мул з глибини близько шести тисяч метрів. Про це повідомила інформаційна агенція Reuters.

 

Зразки зібрало глибоководне наукове бурове судно «Чікю», яке в грудні відпливло до віддаленого острова-атолу Мінаміторі в Тихому океані, що належить Японії. За оцінками японських науковців, на дні в навколишніх водах може зберігатися понад 16 млн тонн рідкоземів. Якщо це припущення підтвердиться, родовище стане одним із найбільших у світі.

 

«Аналіз видобутого матеріалу, включно з його обсягом та мінеральним складом, буде проведено після повернення судна до порту Сімідзу в центральній Японії 15 лютого», – розповіла речниця Японської агенції з морських і земних наук та технологій Аюмі Йосімацу.

 

«Якщо Японія зможе успішно видобувати рідкісноземельні елементи в районі Мінамітору на постійній основі, це забезпечить внутрішній ланцюжок поставок для ключових галузей промисловості», – заявив науковий співробітник Міжнародного інституту стратегічних досліджень Такахіро Камісуна. Він зазначив, що це може також дозволити знизити залежність від поставок рідкоземів з Китаю, чого прагне японський уряд на чолі прем'єр-міністеркою Санае Такаїті.

 

02.02.2026

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Мистецтво світла підтримки
Олена Дяденко
Прагну руху, експерименту, відкриттів. Приваблює ніжна акварель і грубі, знайдені об’єкти, легкі штрихи і щільні текстури, — усе стає частиною моєї мови. Найцінніше: передати на полотні ті відчуття, які словами не висловиш.
01.02.26 | | Штука
Різні грані одного свята
Анна Кузик
Архаїчна коляда звучить від Криворівні до академічного середовища Львова: синергія традиції, професіоналізму та людяності об’єднує слухачів та музикантів, запалюючи внутрішнє світло, котре не здатне загасити жоден ворог.
30.01.26 | | Штука
Самотність Агасферів між Бучачем, Нью-Йорком і Єрусалимом
Ігор Набитович
Роздуми над рукописом нового роману Василя Махна «Ангел і осел з віршами про вогонь і воду», що вийде навесні 
29.01.26 | | Штука
Чи зустрінемось з тобою знову...
Тарас Прохасько
Встигнувши із середини на цілий космос побачити, чого не слід було робити, ще виразніше знаєш, що вже нічого ніколи ніяк не зміниш
29.01.26 | | Дискурси
Cвідчити про катастрофу
1 лютого о 19:00 у Jam Factory Art Center відбудеться показ унікальної вистави театру “Нафта” із Харкова, який уперше покаже у Львові “Оргію кіборгів” як "останнє шоу антропоцену".
28.01.26 | | Штука
Час чує нас. Поки що
Юрій Винничук
Доки ще нас чутиме час – невідомо. Стрілка Годинника судного дня показує, що глобальна катастрофа за 85 секунд до опівночі.
28.01.26 | | Дискурси
З Маршем по Трампу
Ростислав Шпук
Якщо справді поява ШІ – це спроба створити мовну свідомість, відокремлену від людини, то Трамп – це те, що залишилось від тої людини, на прикладі якої це вдалось.
28.01.26 | | Дискурси
Короста лівизни в українському письменстві
Роксана Харчук
Чому в нас нікому осмислити війну на рівні Нобеля чи Букера? Чому жодні ґранти й премії не допомагають?  Причина у самій якості нашого інтелектуального середовища. І змінити це на краще може лише багатоманіття думок й чесна дискусія.
27.01.26 | | Штука

© 2026 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.