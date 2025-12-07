Японія попросила США збільшити підтримку в зв'язку зі загостренням конфлікту з Китаєм.

Прем'єрка Такаїті висловила розчарування бездіяльністю Трампа в цьому аспекті.

У Токіо закликають США надати більш істотну публічну підтримку Японії у зв'язку зі загостренням її конфронтації з Китаєм. Про це повідомляє газета Financial Times (FT). Йдеться про нападки офіційного Пекіна на прем'єр-міністерку Санае Такаїті після її висловлювань про Тайвань.

Напередодні Такаїчі чітко заявила про те, що Японія допоможе американським військам, якщо на них нападуть під час захисту Тайваню від Китаю. Пекін в різкій формі зажадав від японської влади переглянути цю позицію, але Такаїті не відмовилася від своїх слів. За це з боку Китаю на адресу очільниці японського уряду полетіли брутальні погрози. А генеральний консул Китаю в Осаці навіть пригрозив убивством Такаїчі, написавши у соціальних мережах: «Якщо її брудна шия просунеться без запрошення, ми її відріжемо без вагань».

За словами співрозмовників FT, «Токіо вважає, що високопоставлені американські представники не надали достатньої підтримки Японії після того, як Китай накинувся на Такаїті за заяву про те, що китайська атака на Тайвань є "екзистенційною загрозою", що виправдовує розгортання японських збройних сил».





«Відсутність публічних заяв на підтримку прем'єр-міністерки Санае Такаїті як з боку Білого дому, так і з боку Державного департаменту викликає подив і, мабуть, тривожить як Токіо, так і Тайбей», – сказав Денніс Вайлдер (Dennis Wilder), колишній головний радник з питань Азії в Білому домі за часів Джорджа Буша-молодшого.





«Це була найчіткіша заява, яку будь-коли робив прем'єр-міністр Японії щодо зобов'язань Японії перед США під час надзвичайної ситуації на Тайвані», – зазначив Крістофер Джонстон (Christopher Johnstone), колишній високопоставлений чиновник Білого дому, який тепер працює в консалтинговій компанії The Asia Group.

Експерти вважаю, що стриманість Трампа у цьому питанні викликана небажанням поставити під загрозу торговельну угоду, яку він підписав з головою Китаю Сі Цзіньпіном у жовтні. Газета Wall Street Journal писала, що Трамп закликав Такаїті не провокувати Китай через Тайвань під час телефонної розмови, яка відбулася пізніше того ж дня, коли він також розмовляв зі Сі.