Урядова партія Японії здобула переконливу перемогу на позачергових виборах.

Ліберал-демократи здобули дві третини місць у парламенті.

На дострокових виборах до палати представників парламенту Японії, які відбулися в неділю, восьмого лютого, впевнено перемогла правляча Ліберально-демократична партія (ЛДП) на чолі з 64-річною прем'єр-міністреркою Санае Такаїті. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. ЛДП, згідно з підсумковими підрахунками виборчих бюлетенів, отримала 316 місць у парламенті з 465, що стало найкращим результатом у її історії та великою перемогою для Санае Такаїті.

Це найкращий результат для ЛДП з моменту її заснування у 1955 році. Попереднього рекорду було досягнуто у 1986 році за прем'єра Ясухіро Накасоне, тоді партія отримала 300 місць.

До нижньої палати парламенту Японії потрапила й коаліційна партнерка ЛДП – Партія інновацій. Вона диспонуватиме в законодавчому органі 36 мандатами. Опозиційний альянс партій «Комейто» та Конституційно-демократичної партії втратили спільно понад 100 місць, до виборів представники опозиції посідали 172 місця, тепер – лише 49.

ЛДП до виборів мала 198 крісел, і нинішній успіх, як зазначають експерти, став можливим завдяки особистій популярності Такаїті. Впевнена перемога на парламентських виборах забезпечує прем’єрці значну перевагу у просуванні своєї консервативної політичної програми. Подолання бар'єру у дві третини голосів у ключовій нижній палаті парламенту означає, що партія зможе вносити поправки до Конституції або ухвалювати законопроєкти, навіть якщо ці ініціативи буде відхилено верхньою палатою парламенту, де правляча коаліція залишається у меншості.

Нагадаємо, що Санае Такаїті було призначено прем'єр-міністркою Японії у жовтні 2025 року. Цьому передувала добровільна відставка Сігеру Ісіби – колишнього лідера ЛДП. Його звільнення з посади, на думку журналістів, було пов'язане з поразкою партії на виборах у 2024 році та назрілим розколом у ЛДП.

Такаїті відома правими поглядами, її називають жорстким консерватором, націоналісткою та політичною спадкоємицею Сіндзо Абе, якого вбили у 2022 році, вже після його звільнення з посади прем'єра. Раніше Такаїті двічі обіймала посаду міністра внутрішніх справ та комунікацій.

Вступивши на посаду глави уряду, Санае Такаїті пообіцяла переглянути політику Японії у сфері безпеки та оборони, посилити наступальні військові можливості країни, зняти заборону на експорт озброєнь та загалом відійти від пацифістських принципів, яких Японія дотримувалася після Другої світової війни. Крім того, Такаїті лобіює посилення законодавства Японії щодо мігрантів. Журналісти встигли назвати Санае Такаїті «японською залізною леді».