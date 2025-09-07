Прем'єр-міністр Японії Сігеру Ісіба подав до демісії.

Улітку його Ліберально-демократичної партії зазнала поразка на парламентських виборах і втратила більшість у парламенті

Прем'єр-міністр Японії Сіґера Ісіба оголосив у неділю сьомого жовтня, про своє рішення подати до демісії. Про це повідомляє японська телекомпанія NHK. У липні його Ліберально-демократична партія зазнала поразки на парламентських виборах. Японські експерти стверджують, що рішення Ісіби продиктоване бажанням уникнути розколу у правлячій партії.

Японський прем'єр заявив, що полишає свою посаду того, як Японія вдало завершила перемовини з адміністрацією президента США Дональда Трампа щодо митних тарифів. Нагадаємо, що влітку Трамп чинив тиск на Токіо, він переконував укласти торгівельну угоду до першого серпня, погрожуючи запровадити щодо Японії 25-відсоткові мита.

«Я завжди казав, що не намагаюся втриматися на своїй посаді і ухвалю рішення у відповідний час. Я вважав своїм головним завданням врегулювати японсько-американську торгівлю. Тепер після того, як вирішено питання з переговорами про американські тарифи, я вважаю, що саме цей час настав. Тому я вирішив піти і дати шлях новому поколінню», – сказав Ісіба журналістам.

Ісіба став прем'єр-міністром Японії щойно наприкінці 2024 року: він переміг на внутрішньопартійних виборах після того, як попередній глава уряду Фуміо Кісіда відмовився від наміру балотуватися на переобрання. Після парламентських виборів, що відбулися у липні, коаліція на чолі з Ісібою втратила більшість у верхній палаті парламенту Японії.