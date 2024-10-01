Сігеру Ісіба став новим прем'єр-міністром Японії.

Напередодні кабінет Фуміо Кісіди у повному складі подав до демісії.

Новий лідер правлячої Ліберально-демократичної партії (ЛДП) Японії 67-річний Сіґеру Ісіба став 102-м прем'єр-міністром країни. Про це повідомила інформаційна аґенція Kyodo. У вівторок, першого жовтня, на позачерговому засіданні нижньої палати парламенту за його кандидатуру проголосував 291 депутат з 461 присутнього в сесійній залі. Пізніше, першого жовтня, призначення формально затвердить імператор Японії Нарухіто.

Голосування не передбачало жодної інтриги, оскільки кандидатуру Ісіби підтримували правляча ЛДП та союзна їй партія «Комейто», які контролюють обидві палати парламенту Японії. Ісіба вже почав формувати уряд і незабаром оголосить його склад.

Напередодні уряд попереднього прем'єр-міністра 67-річного Фуміо Кісіди у повному складі подав до демісії.

Сігеру Ісіба вважається одним із найдосвідченіших політиків Японії, який встиг змінити кілька урядових посад: міністра оборони (2007–2008), міністра сільського господарства (2008–2009) та міністра у справах боротьби зі скороченням чисельності населення та пожвавлення місцевої економіки (2014).

З 2002 до 2004 року Ісіба очолював Управління національної оборони і став однією з ключових фігур трансформації Сил самооборони Японії. Чиновник керував успішним запуском першого японського розвідувального супутника та спільною зі США розробкою балістичних ракет SM-3 Block IIA, а також сприяв першій в повоєнній історії місії японських військовиків за кордоном без санкції Ради безпеки ООН – до Іраку 2003 року.

Ісіба пропонує створити «азійську версію НАТО», а також оновлений альянс у сфері безпеки між США та Японією. Також новий прем’єр хоче внести поправки до японської конституції у частині, яка прописує обороноздатність країни.

Нагадаємо, що в серпні цього року попередній прем’єр Японії Фуміо Кісіда повідомив, що вирішив не балотуватися на другу каденцію на виборах голови партії у вересні. До цього ЛДП зіткнулася зі скандалом через махінації її функціонерів із партійними коштами.