Стало відомо про телефонат Трампа з Путіним сьомого листопада.

Київ стверджує, що уряд України не був завчасно повідомлений про дзвінок.

 

 

Президент-елект Сполучених Штатів Дональд Трамп провів телефонну розмову із диктатором Росії Владіміром Путіним у четвер, сьомого листопада, тобто вже після завершення президентських виборів у США і визначення переможця. Про це повідомила газета The Washington Post з покликом на кілька своїх джерел, ознайомлених зі ситуацією. Відомо, що новообраний американський президент перебував у момент телефонату на своїй віллі у Флориді.

 

За даними видання, Трамп висловив зацікавлення щодо подальших перемовин для «швидшого врегулювання війни в Україні». У матеріалі стверджується, що Трамп закликав російського лідера «не загострювати ситуацію в Україні», а також нагадав про значну військову присутність США в Європі. 

 

Видання стверджує, що уряд України був завчасно повідомлений про дзвінок Дональда Трампа і не виступав проти цієї розмови. Проте Міністерство закордонних справ України стверджує, що Київ не був заздалегідь проінформований про телефонну розмову між Трампом та Путіним. «Повідомлення про те, що українська сторона була заздалегідь поінформована про ймовірний дзвінок, є хибними. Відповідно Україна не могла схвалити або виступити проти дзвінка», – сказав інформаційній аґенції Reuters речник МЗС України Георгій Тихий. Хоча відомо, що напередодні в середу, шостого листопада, Дональд Трамп розмовляв телефонічно з президентом України Володимиром Зеленським і, за повідомленнями медіа, запевнив, що підтримуватиме Київ.

 

Тим часом у Москві заперечують факт розмови між Трампом і Путіним в останні дні. Речник Кремля Дмітрій Пєсков заявив, що матеріал газети The Washington Post є «чистою вигадкою».

 

Нагадаємо, що Дональд Трамп під час своєї передвиборчої кампанії неодноразово заявляв, що планує завершити російсько-українську війну «за 24 години» у разі перемоги на президентських виборах, але не повідомив подробиць про те, як він збирається це зробити. Він приватно сигналізував, що підтримає угоду, згідно з якою Росія збереже частину захоплених територій.

11.11.2024

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