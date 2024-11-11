992-й день війни Росії в Україні. Хроніка

12:05 Країни-члени Європейського Союзу поставлять Україні 1,5 мільйона артилерійських снарядів до кінця року, заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель, заначивши, що вже поставлено понад 980 тисяч снарядів.

11:35 Застосовані вранці у більшості областей аварійні відключення електроенергії були тимчасовими і найближчим часом будуть скасовані, повідомили в Укренерго.

11:30 Споживання електроенергії відповідає сезонним показникам: станом на 6:30, його рівень був таким же, як і попереднього робочого дня — у п’ятницю, повідомили в Укренерго. Вчора добовий максимум споживання був зафіксований увечері – на 3,3% більшим, ніж попередньої неділі.

11:10 У Кривому Розі внаслідок ракетної атаки РФ пошкоджено п'ятиповерховий будинок, зруйновано квартири з першого по п'ятий поверхи, під завалами можуть бути люди, наразі відомо про чотирьох постраждалих, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

10:30 У Миколаєві вже відомо про п'ятеро вбитих внаслідок нічної атаки російських ударних БПЛА, одну жінку поранено, повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім у телеграм-каналі.

10:15 Вночі (із 20:00) росіяни атакували двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із ТОТ Запорізької обл., 74 ударними БпЛА типу «Shahed» та безпілотниками невстановленого типу із районів Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Орел, Брянськ РФ.

Станом на 09:30 підтверджено збиття двох керованих авіаційних ракет Х-59/69 та 39 БпЛА противника у Київській, Житомирській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Запорізькій, Чернігівській, Дніпропетровській та Миколаївській областях. 30 ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України, ще 3 російські БпЛА вийшли з повітряного простору України у напрямку Білорусі та тимчасово окупованої території.

За минулі сім днів було збито 355 із 610 запущених по Україні БПЛА, ще 231 локаційно втрачені (впали) чи покинули територію України (разом – 96%).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

270,8% танків (з них 1,3% за минулий тиждень),

108,2% бойових броньованих машин (з них 1,1% за минулий тиждень),

480,0% автомобільної техніки (з них 8,7% за минулий тиждень),

659,3% артилерійських систем (з них 5,3% за минулий тиждень),

111,8% РСЗВ (з них 0% за минулий тиждень),

70,8% засобів ППО (з них 0% за минулий тиждень),

29,6% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

36,9% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:50 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:45 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:35 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Протягом минулої доби зафіксовано 160 бойових зіткнень. За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару із застосуванням двох ракет, а також 70 авіаударів, скинув 142 КАБи, застосував 1538 дронів-камікадзе. Крім цього, здійснив 4697 обстрілів, з них 77 з РСЗВ. Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Яструбине, Піщане, Береза, Нова Січ, Хотінь, Олександрівка, Яблунівка, Новеньке, Басівка, Харків, Вільча, Греківка, Вільхуватка, Берестове, Сіверськ, Миколаївка, Слов’янськ, Часів Яр, Торецьк, Костянтинівка, Щербинівка, Лисівка, Котлине, Суха Балка, Олександропіль, Курахове, Катеринівка, Романівка, Дачне, Андріївка, Зелене Поле, Новодарівка, Велика Новосілка, Темирівка, Ольгівка. За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили одну артилерійську систему та шість районів зосередження особового складу та техніки російських загарбників. На Харківському напрямку ворог шість разів штурмував у районах населених пунктів Стариця та Вовчанськ. На Куп’янському напрямку за добу відбулося три атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Кіндрашівки, Загризового та Зеленого Гаю. На Лиманському напрямку ворог атакував шість разів. Намагався просунутись уперед поблизу населених пунктів Греківка, Терни, Торське та Серебрянка. Оборонці української землі стримували натиск ворога на Сіверському напрямку де було відбито одну атаку противника в районі Верхньокам’янського. На Краматорському напрямку зафіксовано три боєзіткнення в районах Ступочок та Часового Яру. На Торецькому напрямку ворог здійснив 16 атак неподалік Торецька та Щербинівки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 35 штурмових і наступальних дій агресора в районах Миролюбівки, Променя, Григорівки, Селидового, Лисівки, Сухого Яру та Петрівки. На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 48 атак позицій наших військ поблизу Іллінка, Воздвиженка, Новоселидівка, Новодмитрівка, Сонцівка, Максимільянівка, Антонівка, Дальнє та Катеринівка. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районах населених пунктів Антонівка та Іллінка. На Времівському напрямку противник здійснив 13 штурмів наших позицій у районах Трудового, Костянтинопольського, Успенівки та Макарівки. Активно задіював для ударів на напрямку штурмову і бомбардувальну авіацію. На Оріхівському напрямку окупанти двічі атакували в напрямку Новоандріївки та Малої Токмачки, отримали жорстку відсіч, зазнали втрат. На Придніпровському напрямку російські загарбники штурмували позиції наших підрозділів сім разів, успіху ці дії їм не принесли. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території рф активно застосовує артилерію та авіацію по районах українських населених пунктів. Триває операція в Курській області. За наявною інформацією ворожа авіація за минулу добу завдала 26 ударів із застосуванням 48 КАБів по своїй території. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу. Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 1770 осіб. Також українські воїни знешкодили 4 танки, 40 бойових броньованих машин, 34 артилерійські системи, 57 БпЛА оперативно-тактичного рівня, дві крилаті ракети, 119 автомобілів та 16 одиниць спеціальної техніки окупантів.

09:30 Під час телефонної розмови канцлер Німеччини Олаф Шольц обговорив з Дональдом Трампом відновлення миру в Європі.

09:25 Протягом ночі в Києві чотири з половиною години тривала повітряна тривога, пов'язана з атакою ударних БПЛА збройних сил Росії, повідомив голова міської військової адміністрації Сергій Попко. Сили оборони виявили та знешкодили різними способами до десятка безпілотників, у столиці не зафіксовано руйнувань, по медичну допомогу внаслідок атаки БПЛА ніхто не звертався.

09:20 Вночі російські війська завдали три авіаудари по Запоріжжю, внаслідок атаки загинув чоловік, 21 людина постраждала, повідомив голова ОВА Іван Федоров.

09:15 Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський повідомив про роботу в частинах і підрозділах, які беруть участь у бойових діях на Курському напрямку:

«Працював у частинах і підрозділах, які беруть участь в бойових діях на Курському напрямку.

Важливість цього оперативного району не можна недооцінювати з огляду на кількість військ противника, які там зосереджені.

Якби не стійкість наших воїнів, то ці десятки тисяч ворогів з найкращих російських ударних частин штурмували би наші позиції на Покровському, Курахівському або Торецькому напрямках, що суттєво погіршило б ситуацію на фронті.

Зараз вони, виконуючи наказ свого військового керівництва, намагаються витіснити наші війська та просунутись вглиб території, яку ми тримаємо під контролем.

Наша задача на цьому напрямку – стримувати та знищувати ворога на його землі.

Тому моя робота була присвячена наданню допомоги командирам в організації бойових дій, підвищенню ефективності вогневого ураження противника та вирішенню питань всебічного забезпечення і підготовки резервів».

09:10 Станом на 06:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні немає російських кораблів, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:05 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Українські війська в ніч з 9 на 10 листопада завдали удару по російських складах боєприпасів у Брянській області під час широкомасштабного удару українських безпілотників по Росії.

• Українські офіційні особи продовжують повідомляти про страти українських військовополонених росіянами.

08:45 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ: