Катар виганяє ХАМАС з країни.

Це сталося після того, як керівництво терористичної організації відхилило угоду з Ізраїлем щодо заручників.

Влада Катару вимагає від лідерів терористичного палестинського руху ХАМАС залишити країну. Про це повідомляє газета Financial Times (FT) з покликом на джерела. Така вимога катарської влади пролунала після того, як хамасівці відмовилися обговорювати питання звільнення ізраїльських заручників. Залишається незрозумілим, чи вказали катарці лідерам ХАМАС конкретний термін для виїзду з країни.

Відомо, що з закликом до Дохи не приймати більше в себе керівників руху ХАМАС звернувся Вашінґтон. «Після того, як лідери угруповання відкинули неодноразові пропозиції про звільнення заручників, їх більше не слід вітати в столицях жодного американського партнера. Ми чітко дали це зрозуміти Катару після того, як ХАМАС кілька тижнів тому відхилив чергову пропозицію про звільнення заручників», – розповів інформаційній аґенції Reuters високопоставлений американський чиновник.

FT пише, що члени політичного керівництва ХАМАСу та їхні родини проживають у Досі з 2012 року. Це місце вважалося зручним для переговорів. Джерело, знайоме зі ситуацією, повідомило газеті, що представники руху можуть тепер перебратися до Туреччини, де президент Реджеп Таїп Ердоґан відкрито критикує Ізраїль.

Нагадаємо, що перемовини між керівництвом Ізраїлю та лідерами ХАМАСу в Досі розпочалися в листопаді минулого року. Йшлося головним чином про долю 250 заручників, яких бойовики терористичної організації захопили під час нападу на Ізраїль сьомго жовтня 2023 року. Завдяки переговорам вдалося встановити тимчасове перемир’я в Ґазі та звільнити десятки ізраїльських заручників, які там утримувалися, в обмін на сотні палестинських в’язнів з тюрм в Ізраїлі.