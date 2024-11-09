Команда Трампа вже почала формувати політику щодо України.

За твердженням джерел, новообраний президент «домагатиметься поважних змін» у зовнішній політиці США.

Президент-елект Сполучених Штатів Дональд Трамп разом зі своїм оточенням уже почав формувати зовнішню політику країни попри те, що до його вступу на посаду залишається більше двох місяців. Наразі команда новообраного американського президента працює над двома основними напрямками, перший із них – Україна, другий – Ізраїль. Про це повідомляє інформаційна аґенція Bloomberg з покликом на джерела, близькі до оточення Трампа. За твердженням джерел, президент-елект «домагатиметься поважних змін» у зовнішній політиці Штатів.

За словами колишнього чиновника адміністрації Дональда Трампа, новообраний президент «отримає негайну перевагу» через те, що він вважається жорсткішим за свого попередника Джо Байдена. Співрозмовник аґенції зазначив, що противники США можуть заздалегідь змінити свою поведінку – деякі стануть стриманішими через «загрозу відплати» з боку США, інші спробують використати важелі впливу, які залишилися, до того, як президент Байден виїде з Білого дому.

Передбачається, що найбільш гостро зміну політики Вашінґтона відчують у Києві. Трамп під час кампанії обіцяв вирішити кризу в Україні до дня інавгурації, а президент Володимир Зеленський уже намагається наздогнати згаяне – йдеться в статті видання.

«Обрання Трампа змінило українську риторику та планування в їхніх поглядах на перемовини (з Росією, – ред.). Україна рухається в цьому напрямку, визнаючи, що переговори є реальністю», – заявив Шелбі Маґід (Shelby Magid), заступник директора Євразійського центру Атлантичної ради.

За його словами, країною, чий лідер найбільше виграє від приходу Трампа, є Ізраїль. Адже ізраїльський прем'єр Біньямін Нетаньягу – «давній союзник Трампа», й у нього склалися напружені стосунки з Джо Байденом, оскільки за нього США наполягали на припиненні військових дій у Секторі Ґази. Дональд Трамп вже дав зрозуміти, що надасть Ізраїлю «більше свободи дій» під час ударів по Ірану, особливо якщо той не відмовиться від планів створити ядерну зброю.

Вибори у США відбулися п’ятого листопада. Трамп зумів легко подолати планку в 270 голосів виборців, необхідних для перемоги. У своїй поствиборчій промові наступного дня він пообіцяв зупинити всі війни. За даними The Wall Street Journal, радники Трампа пропонують врегулювати конфлікт в Україні шляхом створення демілітаризованої зони по лінії фронту. Дехто з них також наполягає на відмові країни від вступу до НАТО на 20 років.