"Львів" або "Бориспіль": в січні 2025 року відновлять роботу одного з цих аеропортів.

Польоти в одному з українських аеропортів – "Львів" або "Бориспіль" – відновляться до кінця січня 2025 року, заявив сьогодні, 7 листопада, старший партнер компанії Marsh McLennan Кріспін Еллісон на 10-му Київському міжнародному економічному форумі (КМЄФ).

"Мені здається, зараз ми вже готові до цих політичних рішень, і це буде залежати від захисту повітря. Нам щастить, і у нас є п’ять-шість авіакомпаній, які хотіли б почати роботу уже починаючи з січня", – сказав Еллісон та додав, що це залежатиме від того, як будуть розставлені системи ППО.

Marsh McLennan є глобальною професійною компанією зі штаб-квартирою в Нью-Йорку, яка займається брокерською діяльністю у сфері страхування, управління ризиками, перестрахуванням, управлінням талантами, інвестиційним консультуванням та управлінським консультуванням.

За словами Кріспіна Еллісона, забезпечити механізми страхування для авіації буде простіше, якщо літаки почнуть літати з аеропорту "Львів", але Президент Володимир Зеленський наполягає на тому, щоб першим було відкрито міжнародний аеропорт "Бориспіль".

"Президент зненавидить мене за те, що я це сказав, тому що він сфокусований на «Борисполі», проте початковий фокус – «Львів». Сім хвилин польоту від Польщі", – сказав старший партнер компанії Marsh McLennan.

Він зазначив, що пасажирські Airbus-320 і Boeing-737 також, як і невеликий пасажирський авіалайнер, потребуватимуть страховки мінімум на три чверті мільярда доларів. "Мені здається, що авіаційний ринок, на відміну від морського, звик до воєнних ризиків", – сказав він, відзначаючи, що авіаційний сектор дуже зарегульований з точки зору воєнних ризиків.

За словами Еллісона, остаточне рішення щодо польотів ухвалюватимуть в Офісі президента. Воно залежатиме від роботи протиповітряної оборони, ситуації з безпекою.

"Я продовжую говорити, що Львів набагато безпечніший за Тель-Авів. Людям не подобається, коли я так кажу, але я кажу", – сказав він.

Раніше повідомлялося, що Міністерство розвитку громад і територій за підтримки посольства США розробило "дорожню карту" відкриття повітряного простору України в умовах воєнного стану. Презентація "дорожньої карти" відбулася в жовтні у Варшаві і зібрала близько ста представників авіагалузі – профільних регуляторів Євросоюзу, Великої Британії та США, керівництво українських та іноземних авіакомпаній, що раніше здійснювали польоти в Україні, страхові та лізингові компанії, виробників літаків. Про готовність аеропортів розповідали генеральний директор міжнародного аеропорту "Бориспіль" Олексій Дубревський та генеральний директор міжнародного аеропорту "Львів" імені Данила Галицького Тетяна Романовська.

Було чимало розмов про те, що в Україні, можливо, варто відкрити один з аеропортів. Зокрема обговорювалася можливість відкриття аеропорту "Львів" за прикладом зернового коридору. В уряді заявляли, що на рівні планів є різні сценарії щодо кількості аеропортів, які можуть бути відкриті в Україні.