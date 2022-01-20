Лоукостер Ryanair відкриє шість нових авіарейсів зі Львова.

 

Ірландський лоукостер Ryanair відкриє шість нових авіарейсів зі Львова наприкінці березня: можна буде полетіти у Барселону, Брюссель, Гданськ, Нюрнберг, Стокгольм та Загреб, повідомив Avianews.com.

 

 

Лоукостер уже відкрив продаж квитків ці напрямки:

 

Львів – Барселона (з 27 березня, двічі на тиждень, вартість квитків – від 30 євро в одному напрямку);

 

Львів – Брюссель, Шарлеруа (з 27 березня, двічі на тиждень, вартість квитків – від 21 євро в одному напрямку);

 

Львів – Гданськ (з 27 березня, тричі на тиждень, вартість квитків – від 12 євро в одному напрямку);

 

Львів – Нюрнберг (з 30 березня, двічі на тиждень, вартість квитків – від 20 євро в одному напрямку);

 

Львів – Стокгольм, Арланда (з 27 березня, двічі на тиждень, вартість квитків – від 48 євро в одному напрямку);

 

Львів – Загреб (з 27 березня, двічі на тиждень, вартість квитків – від 33 євро в одному напрямку).

 

Загалом навесні Ryanair відкриє з України 13 нових авіарейсів. Крім Львова, лоукостер літатиме з Києва в Брюссель, Корфу і Стокгольм; із Одеси в Брюссель, Лондон і Венецію; з Херсона у Варшаву.

 

 

Нагадаємо, раніше угорськи лоукостер Wizz Air анонсував запуск рейси Львів – Барселона та Львів – Брюссель на березень 2022 року. Крім цього, Wizz Air уже має прямий рейс Львів – Гданськ.

 

Тим часом старт нових рейсів зі Львова в Афіни, Салоніки, Венецію, Ніццу та Братиславуавіакомпанія Wizz перенесла з березня на липень.

 

Фото avianews.com, facebook.com/lvivinternationalairport

20.01.2022

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