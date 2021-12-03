Для тернопільського аеропорту замовили проєкт реконструкції посадкової смуги.

 

Реконструкцію злітно-посадкової смуги аеропорту «Тернопіль» проєктуватиме ТОВ «Укравіапроект». Про це повідомив голова Тернопільської облради Михайло Головко.

 

 

За його інформацією, оператор аеропорту, КП «Тернопільавіаавтотранс»29 листопада та фірма «Укравіапроект» офіційно підписали договір про проєктування реконструкції штучної злітно-посадкової смуги комплексу аеропорту «Тернопіль».

 

Михайло Головко повідомив, що тендер упродовж шести місяців довелося оголошувати тричі.

 

«Нам всіляко намагалися нашкодити та не дати змоги розпочати активні роботи з відновлення роботи Тернопільського летовища. Нарешті справедливість встановлено. Тепер проєктом реконструкції злітно-посадкової смуги буде займатися відома компанія, яка має чималий досвід роботи у цій сфері», -повідомсив він.

 

Відповідно до укладеного договору, загальна вартість робіт становить 4 мільйони 420 тисяч гривень, що лише на 80 тисяч гривень менше, стартової ціни закупівлі.

 

До слова, за час проведення тендерних процедур відбулася і зміна керівника підприємства-замовника: наприкінці вересня голова Тернопільської облради підписав розпорядження про звільнення з цієї посади Юрія Малецького, який працював із січня 2017 року. Натомість із 27 вересня приступив до виконання обов’язків директора аеропорту Артем Пуківський – місцевий підприємець та член аероклубу «Тернопіль».

 

«Бачу наш аеропорт у першу чергу як логістичний, а також для базування авіації загального призначення. У планах зробити тернопільський аеропорт цікавим і для пасажирських перевезень. Для цього нам потрібно відновити сертифікати на польоти, яких дійсно у нас немає», – повідомив він журналістам після призначення.

 

 

За словами Артема Пуківського, після виготовлення проєктної документації на реконструкцію, підприємство звертатиметься за відповідним фінансуванням.

 

«Після того, як проведемо цей тендер, виготовимо у ліцензійній організації відповідну проєктну документацію, сподіватимемось на фінансування з Києва для того, щоби зробити відповідну огорожу, отримати сертифікат з авіаційної безпеки. І, звичайно, розширюватимемо смугу для отримання сертифіката аеродрому. Сподіваємось на фінансування даних робіт як із місцевих бюджетів (обласного і міського), так і державного», – сказав він.

 

За даними аналітичної системи YouControl, ТОВ «Украевіапроект» було зареєстроване у Кропивницькому більше двох років тому, проте потім змінило реєстрацію на Дніпровську. До того ж, раніше фірма називалася «Девайн-А» і займалася торгівлею фармацевтичними товарами. З 2019 року, окрім назви, компанія кілька разів змінювала власників, і тепер її засновником числиться Сергій Лагно, а власником – Катерина Ізюмова. Обидва з Дніпра.

 

Нагадаємо, аеродром «Тернопіль» має штучну злітно-посадкову смугу, збудовану 1984 року, сертифіковану в 2016-му та готову приймати повітряні судна максимальною злітною масою до 68 т без обмежень та до 100 т із частотою 1–2 рейси на добу. Тут є 2 перони на 7 місць стоянок літаків. Аеродром належить до класу “Г”. Аеровокзал має два пасажирські термінали, проте більший, що здатен приймати великий пасажиропотік, у непридатному для обслуговування пасажирів стані.

 

До слова, 31 серпня депутати Коломийської міської ради проголосували за створення комунального підприємства «Міжнародний аеропорт Коломия». Ініціативу збудувати аеродром розглядають також у Долині.

 

Фото gazeta1.com, facebook.com/mihaylo.holovko

03.12.2021

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