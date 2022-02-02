Аеропорт Праги на заклик української громади припинить дублювати оголошення російською.

Посол України у Чеській Республіці Євген Перебийніс повідомив, що амбасада на заклик української громади домоглася скасування російськомовних оголошень у Празькому аеропорту Вацлава Гавела на авіарейсах в українському напрямку.

Про це Перебийніс повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Ті з вас, хто літав через празький аеропорт, мабуть, звертали увагу, що під час посадки на рейси в Україну вже на самих ґейтах оголошення звучать чеською, англійською і, чомусь… російською мовами. Протягом останніх років ми отримували чимало звернень від вас із запитаннями щодо цієї ситуації і вимогами втрутитись", – зазначив Перебийніс.

"Починаючи з сьогоднішнього дня, 1 лютого, всі оголошення на рейси в Україну нарешті звучатимуть лише чеською та англійською мовами, тобто стандартним для чеського аеропорту набором мов, так, як це відбувається при посадках на рейси до переважної більшості інших країн", – повідомив амбасадор.

Раніше адміністрація аеропорту відповідала українцям, що дублювання виконується на прохання авіакомпаній (Перебийніс не вірить, що наші компанії такого направду хочуть), "а також через турботу про транзитних пасажирів".

"Аргумент звучить дивно, бо російські громадяни транзитом через Україну як правило не літають, оскільки авіасполучення між Україною і країною-агресором вже давно відсутнє. Якщо ж йдеться про транзитних пасажирів – громадян третіх країн, то тут, знову ж таки, більшість з них так чи інакше має розуміти світову мову – англійську. Іншими словами, російська мова в таких ситуаціях застосовується штучно, а її необхідність – явно надумана і перебільшена", – зазначив Перебийніс.

Посол резюмував, що "логіки у дублюванні інформації російською немає ніякої".

Кілька днів тому українське посольство отримало листа від адміністрації аеропорту, в котрому йдеться про те, що українські рейси супроводжуватимуться оголошеннями англійською та чеською мовами – без російської. "Тому тих, хто літатиме найближчими днями в Україну з аеропорту ім. Вацлава Гавела у Празі, прошу по можливості повідомляти нам, як дотримується ця обіцянка", – закликав Перебийніс.