Вперше з квітня зі Львова вилетів цивільний літак.

Літак Wizz Air, який місяцями стояв у Львові, вилетів з України та приземлився у Польщі 13 вересня. Це перший випадок із квітня 2022 року, коли комерційний літак вилетів з України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт моніторингу польотів Flightradar24.

Директор із комунікацій Flightradar24 Ян Петченік підтвердив, що літак A320 HA-LWS летів зі Львова до Катовіце у вівторок. За даними Flightradar24, літак злетів приблизно об 11:00. Точний час вильоту невідомий, оскільки він увімкнув свій транспондер лише після проходження кордону з Польщею, ймовірно, з міркувань безпеки.

Ян Петченік також сказав, що Wizz Air все ще має в Україні три літаки з угорською реєстрацією.

Українське небо закрите для польотів цивільних літаків із першого дня повномасштабної військової агресії рф – із 24 лютого цього року. Водночас, за словам міністра інфраструктури Олександра Кубракова, Міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила Галицького за наявності гарантій безпеки може першим відновити польоти в Україні.