Аеропорт "Львів" може першим відновити польоти в Україні.

 

 

Українське небо закрите для польотів цивільних літаків із 24 лютого цього року. За наявності гарантій безпеки першим відновити польоти в Україні може Міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила Галицького. Про це заявив міністр інфраструктури Олександр Кубраков. За його словами, технічно для відновлення роботи аеропортів в Україні необхідно до двох тижнів, проте практично це можна зробити лише за гарантованої безпеки. 

 

«Першим аеропортом ми розглядаємо Львівський аеропорт. Я сподіваюся, що, як це було з Чорноморською зерновою ініціативою, коли ми отримаємо гарантовану безпеку, гарантії насамперед від міжнародних партнерів, від ООН, ми розпочнемо, я сподіваюся», – цитує міністра Інтерфакс-Україна.

 

За словами Олександра Кубракова, основна перешкода для відновлення польотів цивільних суден – безпека, а не технічні питання.

 

На заяву міністра відреагував міський голова Львова Андрій Садовий:
 

Технічно ми готові до запуску. Залишається безпекове питання, яке є сьогодні головним.

Відкриття повітряного коридору — важливий крок для зміцнення української економіки. Сподіваюсь, це розуміють наші міжнародні партнери, зокрема ООН, які можуть надати необхідні безпекові гарантії.

Ми відкриті для переговорів. І зі свого боку зробимо все необхідне для відновлення роботи нашого аеропорту.

 

 

12.09.2022

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