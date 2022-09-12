Аеропорт "Львів" може першим відновити польоти в Україні.

Українське небо закрите для польотів цивільних літаків із 24 лютого цього року. За наявності гарантій безпеки першим відновити польоти в Україні може Міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила Галицького. Про це заявив міністр інфраструктури Олександр Кубраков. За його словами, технічно для відновлення роботи аеропортів в Україні необхідно до двох тижнів, проте практично це можна зробити лише за гарантованої безпеки.
«Першим аеропортом ми розглядаємо Львівський аеропорт. Я сподіваюся, що, як це було з Чорноморською зерновою ініціативою, коли ми отримаємо гарантовану безпеку, гарантії насамперед від міжнародних партнерів, від ООН, ми розпочнемо, я сподіваюся», – цитує міністра Інтерфакс-Україна.
За словами Олександра Кубракова, основна перешкода для відновлення польотів цивільних суден – безпека, а не технічні питання.
На заяву міністра відреагував міський голова Львова Андрій Садовий:
Технічно ми готові до запуску. Залишається безпекове питання, яке є сьогодні головним.
Відкриття повітряного коридору — важливий крок для зміцнення української економіки. Сподіваюсь, це розуміють наші міжнародні партнери, зокрема ООН, які можуть надати необхідні безпекові гарантії.
Ми відкриті для переговорів. І зі свого боку зробимо все необхідне для відновлення роботи нашого аеропорту.
12.09.2022