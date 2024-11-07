Статки Маска після перемоги Трампа зросли на $26 млрд.

Загалом статки найбагатших людей за минулу добу зросли на $63,5 млрд, що стало рекордом.

 

 

Статки американського мільярдера Ілона Маска збільшилися на 26,5 мільярда доларів (+10%) на тлі зростання акцій його компанії Tesla. Про це пише інформаційна аґенція Bloomberg. Зразу ж після перемоги республіканця Дональда Трампа на президентських виборах у Сполучених Штатах вартість цінних паперів компанії підскочила на 15% – до 289 доларів за штуку.

 

На цей момент аґенція оцінює загальні статки Ілона Маска сумою $290 млрд. Він все ще займає перший рядок в індексі мільярдерів Bloomberg. На другому місці рейтингу перебуває засновник Amazon Джефф Безос (Jeff Bezos), статки якого на тлі президентських виборів у США виросли на три відсотки – до $228 млрд. Серед лідерів зростання також опинився генеральний директор Oracle Ларрі Еллісон (Larry Ellison), статки якого зросли на 5,4% – до $193,5 млрд, та інвестор Воррен Баффет (+ 5,4% – $147,8 млрд).

 

Загалом же чистий капітал топ десяти мільярдерів світу зріс на 63,5 мільярда доларів у середу, шостого листопада, щойно стало точно відомо, що Дональд Трамп виграв вибори й стане 47-м президентом США. Це найстрімкіше денне зростання капіталів з моменту запровадження індексу багатства Bloomberg у 2012 році.

 

Значна частина прибутків для цих надбагатих людей забезпечується вартістю акцій на американських біржах. А саме після американських виборів акції стрімко зросли в ціні. Індекс S&P 500 підскочив на 2,5% і став найкращим результатом поствиборчим результатом в історії США. Зросли також курс долара і вартість біткойна.

 

Це зростання ґрунтується великою мірою на тому, що бізнесмени сподіваються на виконання Трампом обіцянок після свого повернення в Білий дім запровадити програму, яка сприятиме зниженню податків і зменшенню державного регулювання.

 

Дональд Трамп, який переміг на виборах президента США п’ятого листопада, має вступити на посаду в січні. Ілон Маск активно підтримував його під час передвиборчої кампанії, він скерував на її фінансування $119 млн.

07.11.2024

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