Республіканці здобувають більшість у Сенаті Конґресу США.

У виборах до Палати представників перевага наразі теж на боці Республіканської партії.

На виборах до Конґресу, які проходять в Сполучених Штатах паралельно з президентськими, представники Республіканської партії ще до закінчення остаточного підрахунку голосів гарантували собі щонайменше 51 місце зі 100 в Сенаті. Про це повідомляє телеканал Fox News.

До нинішніх виборів більшість у Сенаті належала демократам.

Станом на ранок середи, шостого листопада, республіканці лідирують і на виборах до Палати представників, набираючи 165 з необхідних для більшості 218 мандатів. У демократів наразі гарантованих лише 112 місця в Палаті представників.

Тим часом у боротьбі за Білий дім кандидатці від Демократичної партії Камалі Гарріс вдалося під ранок дещо скоротити загальне відставання від республіканця Дональда Трампа. Вона вже заручилася підтримкою 216 членів Колегії виборників. В активі у Трампа – 232 члени. Підрахунки тривають, але вже точно відомо, що експрезидент переміг у двох ключових шатах – Джорджії та Північній Кароліні.