Виборчу дільницю в Джорджії тимчасово закрили через погрозу теракту.

Існує досить обґрунтована підозра, що це була російська провокація.

У Сполучених Штатах у вівторок, п’ятого листопада, проходять вибори президента. І вже стало відомо про перші інциденти, які завадили процесу волевиявлення американських громадян. Дві виборчі дільниці в окрузі Баттлґраунд Ґвіннетт у штаті Джорджія була закрито через погрозу бомбового замаху. Персонал і виборців, які перебували на дільницях, було оперативно евакуйовано. Про це повідомив телеканал CNN.

Перерва у роботі дільниць тривала трохи більше півгодини. Фахівці-сапери досить швидко з’ясували, що загрози для безпеки громадян не має, а повідомлення про вибух було фейковим. Відтак дільниці знову було відкрито для голосування.

Представники правоохоронних органів розповіли CNN, що кінологи обстежили будинок. «Після розмови зі співробітниками дільниці та проведення опитувань підозрілої активності не виявлено, приміщення знову відкрили»,— зазначили вони.

Ймовірно, що на цих дільницях буде подовжено час голосування, якщо всі бажаючі не встигнуть заповнити виборчі бюлетені.

Федеральне бюро розслідувань повідомило, що погрози мінування виборчих дільниць, надходили й щодо інших дільниць, але фахівці зробили висновок, що вони «не заслуговують на довіру». У відомстві уточнили, що такі повідомлення надходять з російських доменів електронної пошти.

Державний секретар штату, республіканець Бред Раффенсперґер (Brad Raffensperger) заявив про російське втручання у виборчий процес. «Схоже, вони (росіяни – ред.) замишляють щось погане. Вони не хочуть, щоб у нас були гладкі, чесні та точні вибори, і якщо їм вдасться змусити нас боротися між собою, вони зможуть вважати це перемогою», – заявив він.