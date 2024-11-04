Міжнародний форум Via Carpatia - вперше у Києві, всьоме в Україні.

Сьомий міжнародний форум Центральної та Східної Європи Via Carpatia 2024 цього року вперше відбудеться у Києві. 11-13 листопада у столиці зустрінуться українські та закордонні інтелектуали, науковці, громадські, політичні діячі, волонтери, митці, освітяни. Впродовж трьох днів триватимуть змістовні розмови на теми культури, оборони, енергетики та економічної співпраці у спільному протистоянні російській агресії.

Особливими подіями Форуму 11-13 листопада стануть:

- Міжнародна конференція з фокусом на роль Карпат як культурного шелтера та осмисленням феномену культурного розвитку й громадянської спільнодії часів брутальної війни.

- «Українсько-польська зустріч», ініційована співголовами депутатської групи з міжпарламентських зв’язків з Республікою Польща Миколою Княжицьким та Артемом Ковальовим, а також головою польсько-української парламентської групи Марціном Босацьким.

- «Контекст: війна» - літературно-мистецька зустріч військових письменників.

- Ексклюзив для столиці - прем’єра вистави «Дзяди». Твір Адама Міцкевича у постановці Івано-Франківського драмтеатру та польської режисерки Майї Клечевської.

Завершиться міжнародний форум церемонією вручення щорічної Премії за гуманістичне служіння імені Станіслава Вінценза.

Літературно-мистецька зустріч «Контекст: війна». Учасниками стануть українські військові письменники: Олена Мокренчук, Сергій Пантюк, Володимир Скоростецький, Віталій Запека, Богдан Назаренко, Роман Дронюк, Андрій Гуменюк, Рустам Дмитрук, Олена Лотоцька, Сергій Дзюба, Олександр Продан, Мирослав Откович, Володимир Коротя, Валерій Пальчик, Олег Бородай, Андрій Карпенко, Леонід Матюхін, Руслан Леськів. Мета заходу - осмислення воєнної реальності через досвід поколінь українських митців. Сучасні автори поєднують творчість із військовою службою, це робить їхній досвід унікальним.

Програма передбачає літературну міні-резиденцію, дводенні публічні літературні читання, спеціальну дитячу програму та традиційне для Via Carpatia вручення премії імені видатного друга України, польського філософа і літописця Гуцульщини Станіслава Вінценза «За гуманістичне служіння та внесок у розвиток регіонів».

Прем'єра вистави «Дзяди» за поемою Адама Міцкевича. Інсценізацію твору створила команда Івано-Франківського національного академічного драматичного театру ім. Івана Франка під керівництвом лауреата Шевченківської премії, театрального режисера та актора кіно, директора-художнього керівника театру Ростислава Держипільського у копродукції з Краківським театром імені Юліуша Словацького та режисеркою Майєю Клечевською. Виставу визнали головною театральною подією 2023 року у Польщі. Постановка увійшла до шорт-листа в номінації «За найкращу виставу на перетині театральних жанрів, мистецького синтезу і перформативних форм» Фестивалю-Премії «ГРА»-2024. Як наголошують творці «Дзядів», вистава пояснює антигуманну суть Росії крізь століття, закликає і українців, і європейців загалом не покладати рук у боротьбі за свободу та не ховатися від війни.

ДЛЯ ДОВІДКИ:

Від початку створення, із 2018-го року Via Carpatia відбувалася у серці Гуцульщини - Верховині та Криворівні, а також у Львові та Івано-Франківську. Щоразу форум ставав масштабною подією. Адже Via Carpatia формує майбутнє Центральної та Східної Європи, об'єднуючи культурних діячів, політичних лідерів й експертів - в часи, коли у регіоні відбуваються глобальні історичні зміни.

Відтак, акцентують організатори, Via Carpatia 2024 стане знаковою прем’єрою для української столиці, та прагне донести сильний культурний меседж: необхідність спільнодії вільних людей та народів у протистоянні будь-яким проявам агресії російської імперії.

Форум Via Carpatia 2024 відбувається за фінансової підтримки Міжнародного фонду «Відродження». Літературно-мистецьку зустріч «Контекст: війна» підтримав Український інститут книги. При цьому зміст подій Форуму не є офіційною позицією УІК та МФВ.