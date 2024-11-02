Чорношкіра жінка очолить британських торі.

Ексміністерка бізнесу та торгівлі Кемі Баденок обійшла на партійних виборах ексміністра міґрації Роберта Дженріка.

44-річна колишня міністерка бізнесу Великої Британії чорношкіра Кемі Баденок (Kemi Badenoch) стане новою очільницею опозиційної Консервативної партії. На виборах голови торі за неї проголосувало 53 806 однопартійців. Її суперник – 42-річний колишній міністр міґрації Роберт Дженрік (Robert Jenrick), здобув прихильність лише 41 388 консерваторів. Про це повідомив телеканал Sky News. Таким чином Баденок стане вже шостою лідеркою партії за останнє десятиліття.

Кемі Баденок ставила за мету своєї кампанії повернення партії до влади на наступних парламентських виборах. «Наша партія відіграє вирішальне значення для успіху нашої країни. Але щоб нас почули, ми маємо бути чесними і визнати, що ми припустилися помилок, визнати, що ми знизили стандарти», — сказала вона після своєї перемоги.

Нагадаємо, що в липні партія фатально програла на парламентських виборах лейбористам. Після цього лідер консерваторів Ріші Сунак заявив про свою демісію з посади прем'єра і голови партії.

Кемі Баденок вже давно користується популярністю серед членів партії та вже спробувала поборотися за посаду її лідера у 2022 році.

«Вона стала першою в історії темношкірою людиною на посаді лідера провідної політичної партії Великої Британії», – зазначив чинний прем'єр-міністр лейборист Кір Стармер, який привітав Баденок з обранням.

Кемі Баденок походить з родини вихідців з Нігерії. Вона здобула програмістську, юридичну й бізнесову освіту. Вступила до лав Консервативної партії у 2005 році. У 2018–2019 роках була віцеголовою партії, потім майже рік працювала заступником секретаря у департаменті освіти. У 2020–2021 роках була міністеркою фінансів, далі обіймала посади міністерки зовнішньої торгівлі (2022–2023) та міністерки бізнесу й торгівлі (2023–2024).

Останні парламентські вибори у Великій Британії відбулися четвертого липня і завершилися переконливою перемогою Лейбористської партії, яка перебувала в опозиції з 2010 року. Лейбористи отримали 412 мандатів у Палаті громад, закріпивши за собою абсолютну більшість у парламенті та змістивши правлячих раніше консерваторів. Консервативна партія здобула 121 місце в парламенті, що стало для неї антирекордом за всю історію існування.