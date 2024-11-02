Трамп планує передчасно оголосити свою перемогу.

Демократи розробили план реакції на цей випадок.

Члени Демократичної партії Сполучених Штатів готують «блискавичну відповідь» (rapid-fire response) на випадок, якщо кандидат у президенти від республіканців Дональд Трамп передчасно заявить про свою перемогу, як він це зробив на виборах у 2020 році. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters з покликом на коментарі представників передвиборчого штабу кандидатки від демократів, віцепрезидентки Камали Гарріс та партійних функціонерів.

Цього тижня Трамп заявив, що розраховує оголосити про свою перемогу ще в день виборів. Проте експерти попередили, що може пройти кілька днів, перш ніж стане відомим підсумковий результат, особливо якщо у деяких ключових штатах знадобиться перерахунок голосів.

Переможці виборів у США зазвичай оголошуються великими ЗМІ, які аналізують підрахунки голосів, надані представниками виборчих органів. Хоча іноді кандидати оголошують про свою перемогу ще до того, як будуть офіційно оголошені результати, які вказували б на очевидного переможця перегонів.

Джерела Reuters у Демократичні партії розповіли, що для протидії евентуальним передчасним заявами Дональда Трампа мають намір «заповнити соцмережі та телевізійні етери вимогами підрахувати всі голоси до оголошення перемоги».

«Щойно він фейково оголосить про перемогу, ми будемо готові виступити на телебаченні і розповісти правду, а також задіяти широку мережу людей, здатних використати свій вплив для спротиву», – розповів аґенції високопосадовець національного комітету Демпартії.

Сама Камала Гарріс в інтерв’ю телеканалу ABC, коментуючи такий розвиток ситуації, зазначила: «Ми, на жаль, готові, якщо він (Трамп – ред.) це зробить, і якщо ми знаємо, що він насправді маніпулює пресою та намагається маніпулювати консенсусом американського народу... ми готові відповісти».

Тим часом у штабі пана Трампа на запитання, чи має намір політик знову оголосити про перемогу до оголошення офіційних результатів голосування, не дали прямої відповіді. Лишень заявили, що «він боротиметься за всі голоси до закриття виборчих дільниць».

Нагадаємо, що в листопаді 2020 року Трамп оголосив себе переможцем ще в ніч після виборів, не дочекавшись офіційного оголошення результатів. Зрештою, після підрахунку голосів з’ясувалося, що вибори він таки програв супернику від Демократичної партії Джо Байдену. Трамп так ніколи й не погодився з офіційним результатом і навіть нині продовжує стверджувати, що в нього «вкрали перемогу шляхом масового шахрайства».

Цьогорічні президентські вибори в США відбудуться наступного вівторка, п’ятого листопада. Понад 70 мільйонів американців уже проголосували достроково. Єдині дебати між кандидатами відбулися 10 вересня. На думку більшості глядачів перемогу в телевізійному двобої здобула Камала Гарріс. Від повторних дебатів Трамп відмовився. Згідно зі свіжою соціологією, конкуренти мають практично рівні шанси на перемогу.