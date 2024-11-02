США перекидають на Близький Схід додаткові сили.

Пентаґон скерував туди есмінці, винищувачі та стратегічні бомбардувальники B-52.

 

 

У п'ятницю, першого листопада, пізно ввечері Сполучені Штати оголосили про розгортання на Близькому Сході додаткових військових сил і засобів, включно з есмінцями зі системами ПРО та стратегічними бомбардувальниками B-52. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters.

 

Додаткові сили почнуть прибувати на Близький Схід найближчими місяцями, щойно з реґіону вийде авіаносна ударна група на чолі з авіаносцем USS Abraham Lincoln. «Відповідно до наших зобов'язань щодо захисту громадян і сил США на Близькому Сході, захисту Ізраїлю та деескалації шляхом стримування та дипломатії, міністр оборони наказав скерувати до реґіон додаткові есмінці ПРО, ескадрильї винищувачів та літаки-заправники, а також кілька далеких ударних бомбардувальників B-52 ВПС США. Ці сили почнуть прибувати протягом найближчих місяців, у міру готовності авіаносної ударної групи USS Abraham Lincoln». – йдеться у заяві Пентаґону.

 

Це нарощування сил мало б, на думку американського військового командування, послугувати попередженням для Ірану. «Міністр Ллойд Остін продовжує давати зрозуміти, що якщо Іран, його партнери або проксі скористаються цим моментом, щоб націлитись на американський персонал або інтереси Сполучених Штатів у реґіоні, то США вживуть усіх необхідних заходів для захисту своїх людей», – йдеться у повідомленні Пенґагону.

 

Ізраїль 26 жовтня завдав ударів по військових об'єктах Ірану. Цілями називалися заводи з виробництва ракет, а також засоби ППО. Іранська сторона заявляла, що атака була відбита, але призвела «до обмежених збитків». За даними ЗМІ, Ізраїль готується до масованого удару з території Іраку з використанням великої кількості балістичних ракет та дронів.

 

Як зазначив речник Пентаґону генерал-майора Патрік Райдер (Patrick Ryder), ці переміщення демонструють «гнучкий характер глобальної оборонної позиції США та здатність США розгортати сили по всьому світу в найкоротші терміни для протидії мінливим загрозам національній безпеці».

 

Нагадаємо, що 26 жовтня Ізраїль завдав відчутних ударів по Ірану, зруйнувавши військову інфраструктуру ісламської республіки, зокрема, заводи з виробництва ракет, а також засоби ППО, але не торкнувшись найважливіших ядерних і нафтових об'єктів. Тегеран пообіцяв здійснити удар відплати.

02.11.2024

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