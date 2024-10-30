981-й день війни Росії в Україні. Хроніка

09:30 Вночі (з 18:30) росіяни атакували міст через Білгород-Дністровський лиман у Затоці на Одещині. Випущено дві балістичні ракети Іскандер-М/KN-23 із ТОТ Криму та вісім керованих авіаційних ракет Х-59/69 із літаків тактичної авіації над акваторією Чорного моря. Також окупанти завдали удару двома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 із Ростовської області РФ по Краматорську.

Із напрямків Курськ, Орел РФ ворог атакував 43-ма ударними БпЛА типу «Shahed» та безпілотниками невстановленого типу.

Протиповітряна оборона працювала у Одеській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій та Полтавській областях.

Окрім двох збитих керованих авіаційних ракет Х-59/69 увечері на Одещині, станом на 08:00 підтверджено збиття 17 ворожих БпЛА. 23 безпілотники локаційно втрачено, ще три російські БпЛА вийшли з підконтрольного повітряного простору у напрямках РФ та тимчасово окупованої території України. Інформація уточнюється та оновлюється.

За минулі сім днів було збито 263 із 487 (54%) запущених по Україні БПЛА, ще 194 локаційно втрачені (впали) чи покинули територію України (разом – 94%).

08:30 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:25 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:20 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Протягом минулої доби зафіксовано 145 бойових зіткнень. За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах два ракетних удари із застосуванням 11 ракет, а також 83 авіаудари, зокрема, скинув 146 КАБ. Крім цього, здійснив 5049 обстрілів, з них 137 - з реактивних систем залпового вогню, а також, використав для ураження 1618 дронів-камікадзе. Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Миропілля, Хотінь, Новеньке, Стецьківка, Писарівка Сумської області; Харків, Малі Проходи, Кудіївка, Козача Лопань, Куп’янськ, Голубівка, Подоли, Петропавлівка Харківської області; Дружба, Мирноград, Романівка, Курахове Донецької області; Мала Токмачка, Преображенка Запорізької області. За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили один пункт управління, два засоби ППО, одну гармату на вогневій позиції, два польових склади боєприпасів, три райони зосередження особового складу та військової техніки, а також чотири радіолокаційні станції російських загарбників. Активно застосовуючи авіацію на Харківському напрямку, ворог один раз атакував неподалік Вовчанська. На Куп’янському напрямку за добу відбулась 21 атака окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Синьківки, Новоосинового, Колісниківки, Першотравневого, Піщаного, Кругляківки, Зеленого Гаю, Вишневого, Богуславки, Петропавлівки, Лозової, Кіндрашівки та Загризового. На Лиманському напрямку ворог атакував 11 разів. Намагався просунутись уперед у бік Катеринівки, Греківки, Тернів, Зарічного, Дружелюбівки та у Серебрянському лісництві. На Сіверському напрямку українські захисники відбили дві штурмові дії російських загарбників поблизу Верхньокам’янського та Білогорівки. На Краматорському напрямку окупанти атакували один раз у районі Часового Яру. Напруженою ситуація залишається на Покровському напрямку, де наші захисники зупинили 28 штурмових і наступальних дій агресора у бік населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Мирноград, Лисівка, Сухий Яр, Новогродівка, Вишневе, Крутий Яр та Селидове. На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 41 атаку позицій поблизу Новоселидівки, Новодмитрівки, Іллінки, Максимільянівки, Гострого, Єлизаветівки, Дальнього, Антонівки, Курахівки, Кремінної Балки, Вознесенки та Катеринівки. На Времівському напрямку противник здійснив вісім штурмів наших позицій у районах Богоявленки, Максимівки, Трудового та Новоукраїнки. Активно застосовував для ударів на напрямку штурмову і бомбардувальну авіацію. На Гуляйпільському напрямку ворог здійснив одну марну спробу потіснити наших захисників із займаних рубежів поблизу населеного пункту Чарівне. На Придніпровському напрямку оперативна обстановка без суттєвих змін. Ворог провів чотири невдалих штурми. На Оріхівському та Торецькому напрямках ворог штурмових дій не проводив, проте завдавав ударів штурмовою та бомбардувальною авіацією по населених пунктах. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території рф активно застосовує артилерію і авіацію по районах українських населених пунктів. Триває операція у Курській області, за минулу добу росіяни завдали 19 ударів 20 керованими авіабомбами, здійснили 133 артилерійських обстріли території рф. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці і активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу. Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1310 осіб. Також українські воїни знешкодили 19 танків, 17 бойових броньованих машин, 58 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, вісім засобів ППО, 84 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 2 крилаті ракети, 121 автомобіль та 3 одиниці спеціальної техніки окупантів.

08:15 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

268,0% танків (з них 1,7% за минулий тиждень),

106,4% бойових броньованих машин (з них 0,9% за минулий тиждень),

466,0% автомобільної техніки (з них 9,9% за минулий тиждень),

649,6% артилерійських систем (з них 8,4% за минулий тиждень),

111,6% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

70,7% засобів ППО (з них 0,9% за минулий тиждень),

29,6% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

36,9% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

07:50 Вчора ввечері Збройні силі РФ завдали авіаудару керованою бомбою по Харкову, потрапили в багатоповерховий будинок, повідомив міський голова Ігор Терехов. Відомо про двох загиблих і 34 постраждалих.

07:45 Станом на 06:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні нема російських кораблів, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

07:35 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Представники західних розвідок заявили, що північнокорейські війська перебувають на території окупованої України.

• Президент України Володимир Зеленський наголосив на посиленні українсько-південнокорейської співпраці на тлі спростованих повідомлень про те, що Південна Корея розглядає можливість надання прямої військової допомоги Україні.

• Повідомляється, що Кремль намагається підготуватися до виборчої кампанії до Державної думи Росії у вересні 2026 року через невизначеність щодо перебігу війни в Україні, що свідчить про те, що Кремль не впевнений у тому, що Росія зможе перемогти у війні протягом наступних двох років.

• Водночас Кремль продовжує мілітаризувати різні рівні російського уряду, ймовірно, готуючись до довгострокових військових дій в Україні та протистояння з НАТО, незважаючи на повідомлення про недостатню підготовку до виборів у Держдуму.

• Міністерство фінансів та Державний департамент США 30 жовтня запровадили санкції проти майже 400 юридичних та фізичних осіб з понад десятка країн в рамках однієї з найбільших на сьогоднішній день узгоджених дій, спрямованих на боротьбу з ухилянням Росії від санкцій через третіх осіб.

• Нещодавно українські війська відновили позиції під Покровськом.

• Російська окупаційна влада продовжує рекламувати російську військову службу серед цивільного населення в окупованій Україні.

06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ: