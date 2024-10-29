979-й день війни Росії в Україні. Хроніка

13:40 У Пентагоні наростає стурбованість загрозою дефіциту ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони, пише The Wall Street Journal. Як зазначає видання, через триваючу російсько-українську війну, конфлікт на Близькому Сході та місію захисту суден у Червоному морі від бойовиків-хуситів американські запаси ракет-перехоплювачів почали швидко вичерпуються. Наразі американське військове керівництво думає як наростити темпи виробництва, зокрема шляхом залучення інших компаній-виробників.

13:05 Уряд Норвегії розгляне новий пакет допомоги для України на суму близько 500 мільйонів євро, заявив прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре. Зазначається, що близько 350 мільйонів з цих коштів планують виділити на військову підтримку.

12:30 Уряд Швеції виділить Україні 63 млн євро підтримки у рамках попередніх пакетів військової допомоги, 20 млн євро з них підуть на підтримку оборонної промисловості України у рамках датської моделі, яка спрямована на підтримку закупівель української промисловості відповідно до пропозицій України.

12:25 Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Республіки Корея Юн Сок Йолем, під час якої співрозмовники обговорили залучення північнокорейських військових до російського вторгнення.

"Домовилися посилити обмін розвідданим та експертизою, активізувати контакти на всіх рівнях, зокрема найвищому, щоб виробити стратегію дій і перелік контрзаходів у відповідь на ескалацію, а також залучити до співпраці спільних партнерів. У межах цієї домовленості Україна та Республіка Корея найближчим часом обміняються делегаціями для координації дій"

12:20 Президент Республіки Корея Юн Сок Йоль заявив, що південнокорейська делегація відвідає Україну цього тижня, щоб поділитися інформацією про відправлення військ Північної Кореї в Росію та обговорити заходи співпраці.

12:10 Україна та ЄС домовилися про збільшення можливості імпорту електроенергії взимку до 2,1 ГВт, що на 400 МВт більше поточних можливостей, повідомили в Міненерго. Україна також додатково матиме можливість на гарантовані 250 МВт потужності перетоків з ЄС в режимі аварійної допомоги.

11:50 Глава УГКЦ кир Святослав зустрівся в Парижі з Президентом Франції Емманюелем Макроном, зустріч відбулася 28 жовтня в Єлисейському палаці і тривала понад 45 хвилин. Офіційний візит Глави УГКЦ до Франції триватиме до 5 листопада і відбувається на запрошення Конференції єпископів Франції (CEF) з метою зміцнення підтримки для України.

11:20 Станом на 9:30 споживання електроенергії було на 3,4% нижчим, ніж вчора, що пояснюється менш хмарною погодою у більшості регіонів та, відповідно, вищою ефективністю роботи побутових сонячних електростанцій, повідомили в Укренерго. Вчора добовий максимум споживання був зафіксований увечері – на тому ж рівні, що й попереднього робочого дня – у п’ятницю, 25 жовтня.

11:00 У віці 59 років помер народний депутат України дев’ятого скликання від партії "Голос" Олег Макаров. Він був секретарем комітету Верховної Ради з правової політики, правником, членом Етичної комісії всеукраїнської громадської організації "Асоціація правників України". З 1992 року працював керуючим партнером юридичної фірми. У 2007 році обійняв посаду заступника голови Дисциплінарної палати Київської міської кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури та став членом правління громадської організації "Асоціація правників України". З 2015 року – член Етичної комісії цієї організації. У жовтні цього ж року став депутатом Київської міської ради 8 скликання від партії "Об’єднання "Самопоміч". Був заступником голови фракції, потім увійшов до депутатської групи "Київська команда" Сергія Гусовського. У 2019 році був обраний народним депутатом 9 скликання від партії "Голос" номером 6 у списку як безпартійний.

10:25 Вночі (з 22:00) росіяни завдали удару балістичною ракетою «Іскандер-М» Кривому Розі із Криму, атакували 48-ма ударними БпЛА типу «Shahed» та безпілотниками невстановленого типу із напрямків Орел, Курськ РФ. Авіація противника цілодобово запускає керовані авіабомби по прифронтовій території на різних напрямках. Протиповітряна оборона працювала у Київській, Черкаській, Вінницькій, Житомирській, Хмельницькій, Сумській, Чернігівській та Полтавській областях. Станом на 09:00 підтверджено збиття 26 ворожих БпЛА, 20 безпілотників локаційно втрачено, один повернувся в Росію.

За минулі сім днів було збито 310 із 513 (60%) запущених по Україні БПЛА, ще 167 локаційно втрачені (впали) чи покинули територію України (разом – 93%).

10:15 Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що у відповідь на присутність північнокорейських військ на території РФ НАТО має дозволити Україні завдавати ударів углиб російської території та збільшити військову допомогу, наголосивши, що "нерішучість веде до ескалації, а не навпаки".

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

267,2% танків (з них 1,2% за минулий тиждень),

106,1% бойових броньованих машин (з них 1,0% за минулий тиждень),

462,5% автомобільної техніки (з них 8,9% за минулий тиждень),

646,4% артилерійських систем (з них 7,9% за минулий тиждень),

111,4% РСЗВ (з них 0,6% за минулий тиждень),

70,0% засобів ППО (з них 0,2% за минулий тиждень),

29,6% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

36,9% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:45 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:40 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:35 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Протягом минулої доби зафіксовано 149 бойових зіткнень. Більше третини з них припадає на Курахівський напрямок. За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах ракетного удару із застосуванням однієї ракети, а також 93 авіаудари, зокрема скинув 67 КАБів. Крім цього, здійснив понад 4800 обстрілів, з них 148 – із реактивних систем залпового вогню, та задіяв для уражень більше 1600 дронів-камікадзе. Противник завдавав авіаційних ударів, зокрема у районах населених пунктів Біловоди, Юнаківка, Журавка, Басівка, Харків, Мілове, Бугаївка, Вовчанськ, Борівська Андріївка, Сенькове, Лозова, Терни, Сіверськ, Стародубівка, Часів Яр, Стінки, Олександро-Шультине, Торецьк, Степанівка, Дачне, Улакли, Мала Токмачка та Новоандріївка. За вчора авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали одного удару по району зосередження особового складу і ОВТ противника, пункту управління, складу боєприпасів, трьом РЛС та три удари по інших важливих об’єктах. На Харківському напрямку відбулося чотири ініційованих ворогом бойових зіткнення. Бої точилися в районі населеного пункту Вовчанськ. На Куп’янському напрямку кількість бойових зіткнень за добу добігла 13. Сили оборони відбивали атаки в районах Колісниківки, Синьківки, Кругляківки, Першотравневого та Лозової. На Лиманському напрямку наші війська зупинили 15 атак противника в районах Греківки, Зарічного, Тернів та Торського. На Краматорському напрямку українські воїни звели нанівець три спроби противника прорвати нашу оборону в районах Часового Яру та Ступочок Донецької області. Один раз ворог намагався просунутися вперед на Торецькому напрямку, діючи в районі населеного пункту Торецьк. На Покровському напрямку наші захисники відбивали 31 атаку в районах Миролюбівки, Променя, Лисівки, Крутого Яру, Селидового та Вишневого. На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Зоряного, Максимільянівки, Новодмитрівки, Катеринівки та Антонівки, де окупанти 48 разів намагалися прорвати українські оборонні рубежі. На Времівському напрямку противник здійснив 12 спроб захопити наші позиції неподалік Богоявленки та Новоукраїнки Донецької області. На Придніпровському напрямку окупанти здійснили дві безуспішні наступальні дії. Зазнали втрат. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань російських окупантів не виявлено. Також активних наступальних дій противник не проводив на Сіверському, Гуляйпільському та Оріхівському напрямках. На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, проводить розвідувальну діяльність, обстрілює територію, застосовує дрони-камікадзе та керовані авіабомби для ударів з повітря. Сили оборони України продовжують ведення операції в Курській області. За наявною інформацією, ворог за минулу добу завдав по своїй території 37 авіаційних ударів із застосуванням 54 керованих авіаційних бомб. Наші воїни продовжують активними діями виснажувати бойовий потенціал ворога, зокрема й під час операції в Курській області рф. Загалом же, минулої доби втрати російських загарбників склали 1360 осіб. Також українські воїни знешкодили дев’ять танків, дев’ять бойових броньованих машин, 45 артилерійських систем, РСЗВ, 72 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 89 автомобілів та десять одиниць спеціальної техніки окупантів.

09:30 У Київській області ППО ліквідувала всі ворожі безпілотники, повідомив голова обласної військової адміністрації Руслан Кравченко, влучень в об'єкти критичної або житлової інфраструктури не допущено. Постраждалих серед населення немає.

09:25 Повітряну тривогу за ніч у Києві оголошували двічі, сумарно вона тривала понад 4 години. Російські безпілотники заходили в бік столиці з різних напрямків, але силами та засобами протиповітряної оборони були виявлені та знешкоджені. Однак внаслідок падіння уламків у Солом'янському на території житлової забудови сталася розгерметизація газової труби на фасадній частині 9-поверхового житлового будинку, спалахнула пожежа в магазині і загорілися три припарковані автомобілі, повідомили в Київській міській військовій адміністрації

09:20 Через нічний ракетний удар по Кривому Рогу загинув чоловік, поранено 14 людей, пошкоджено 11 багатоквартирних будинків, клініку, школу, адмінбудівлю, знищено 12 гаражів, ще 10 пошкоджено, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

09:15 Внаслідок авіаудару, завданого російськими військами по центру Харкова вчора ввечері, пошкоджено будівлю Держпрому, що є пам'яткою архітектури в стилі конструктивізму, повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, зазначивши: "Це архітектурний ансамбль, історичне надбання Харкова. Під час Другої світової війни навіть Гітлер не зробив того, що накоїли росіяни". Було пошкоджено також розташовані поблизу житлові будинки. Поранено 8 людей.

Держпром (Будинок державної промисловості), один із перших українських хмарочосів, вважається одним із символів Харкова. Його офіційно відкрили 7 листопада 1928 року. У 2017 році харківський Держпром було внесено до попереднього списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО як пам'ятку архітектури в стилі конструктивізму. Нині там, зокрема, розташовано господарський суд – авіабомба потрапила просто в кабінет судді.

09:10 Станом на 06:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні нема російських кораблів, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:05 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Генеральний секретар НАТО Марк Рютте оголосив, що 28 жовтня представники південнокорейської розвідки поділилися з офіційними особами НАТО доказами того, що північнокорейські підрозділи діють у Курській області.

• У ніч з 27 на 28 жовтня українські війська завдали чергової серії ударів з безпілотників по російських спиртзаводах – як повідомляється, з метою зменшення можливостей російської авіації.

• Президент Путін 28 жовтня коротко визнав дефіцит робочої сили в Росії, але підкреслив низький рівень безробіття в Росії, намагаючись висвітлити цю проблему у вигідному світлі і стверджуючи, що російська економіка здатна витримати тривалу війну в Україні.

• Конституційний суд Молдови заявив, що 31 жовтня розгляне результати референдуму про вступ до Європейського Союзу, який відбувся 20 жовтня, а третій кандидат у першому турі президентських виборів оголосив, що не буде підтримувати жодного з кандидатів у другому турі.

• Грузинське громадянське суспільство, опозиція та міжнародні спостерігачі за виборами продовжують відкидати результати виборів до парламенту Грузії 2024 року на тлі масштабної демонстрації в Тбілісі 28 жовтня.

08:45 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ: