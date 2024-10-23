973-й день війни Росії в Україні. Хроніка

12:00 Припинення взаємних атак Росії та України на об'єкти енергетики один одного може стати першим кроком на шляху до мирних переговорів, заявив Володимир Зеленський.

"Ми побачили під час першого мирного саміту, що рішення щодо енергетичної безпеки може бути ухвалено. Іншими словами: ми не атакуємо їхні енергетичні об'єкти, вони не атакують наші. Чи може це призвести до закінчення гарячої фази війни? Я думаю, так»

11:35 Володимир Зеленський доручив органам влади розробити пропозиції для так званого внутрішнього плану дій, який би допоміг країні вистояти в умовах війни. Ця ініціатива не є альтернативою плану перемоги українського президента, мова йде про документ, який стосуватиметься внутрішніх рішень в багатьох сферах – ВПК, оборона, економіка, соціальна політика та інші. на відміну від його плану перемоги, що стосується західних партнерів, передбачатиме кроки, які має виконати сама Україна з метою зробити все можливе, аби зберегти єдність та досягти результатів у різних сферах розвитку країни.

11:20 Споживання електроенергії стабілізувалось та відповідає сезонним показникам, повідомили в Укренерго. Станом на 9:30 воно було на тому ж рівні, що й вчора. Вчора добовий максимум споживання був зафіксований увечері – на тому ж рівні, що й позавчора.

11:15 Велика Британія підготувала 200 українських льотчиків, які літатимуть на винищувачах F-16, повідомив заступник голови Міноборони Люк Поллард.

10:45 Розрив у боєприпасах між РФ та Україною рекордно скоротився: нині співвідношення пострілів артснарядів становить приблизно 1 до 2, розповів перший заступник міністра оборони генерал-лейтенант Іван Гаврилюк. На початку року це співвідношення становило 1 до 7–8, на початку літа – 1 до 3.

10:40 Служба безпеки та Національна поліція запобігли теракту в Києві, який планувала воєнна розвідка РФ. За результатами спецоперації затримано двох російських агентів, які мали підготувати саморобний вибуховий пристрій та підірвати його в одному з багатолюдних місць столиці України.

10:35 Третя когорта пілотів Військово-повітряних сил ЗСУ завершила навчання у Британії, повідомив посол України у Великій Британії Валерій Залужний.

10:30 Договір про стратегічне партнерство між Росією і Північною Кореєю, який Путін і Кім Чен Ин підписали в червні, містить секретний пункт, згідно з яким Пхеньян отримав право відправити військових в Україну, пише The Wall Street Journal з посиланням на колишнього російського розвідника, знайомого з деталями угоди. Секретний пункт дозволяє Пхеньяну направити в Україну першу хвилю військових чисельністю приблизно в тисячу солдатів, далі кількість планують збільшити. Відправка північнокорейських військових дасть їм змогу отримати досвід ведення війни. Наразі більша частина відправлених до Росії північнокорейських солдатів перебуває на безпечній відстані від лінії фронту, їм показують, як російська армія вирішує питання логістики на передовій, а також навчають новим принципам ведення війни з використанням безпілотників.

10:20 Туреччина без спеціальних оголошень припинила постачання товарів військового призначення в Росію, пише Financial Times. Перед цим Туреччина отримала попередження від США про можливі «наслідки». Під експортну заборону потрапили 50 позицій із переліку компонентів західного виробництва, які в США, Британії, ЄС і Японії вважають ключовими для російської армії: електроніка (мікрочіпи, системи дистанційного керування, процесори і карти пам'яті, які використовують у ракетах і безпілотниках), а також верстати й інше обладнання.

10:10 Вночі (з 22:00) ворог завдав удару по Україні 81 ударним БпЛА типу «Shahed» та безпілотниками невстановленого типу із напрямків Приморсько-Ахтарськ, Курськ РФ, а також атакував Одещину керованою авіаційною ракетою Х-31П із акваторії Чорного моря.

Станом на 09:00 підтверджено збиття 57 ворожих БпЛА в Одеській, Миколаївській, Вінницькій, Сумській, Черкаській, Хмельницькій, Тернопільській, Кіровоградській, Київській, Полтавській, Чернігівській та Харківській областях. Крім того, 15 російських безпілотників на цей час локаційно втрачено. До 9 ворожих БпЛА спостерігаються в повітряному просторі України.

За минулі сім днів було збито 333 із 595 (56%) запущених по Україні БПЛА, ще 57 локаційно втрачені (впали) чи покинули територію України (разом – 90%).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

266,0% танків (з них 2,2% за минулий тиждень),

105,1% бойових броньованих машин (з них 1,3% за минулий тиждень),

453,6% автомобільної техніки (з них 6,2% за минулий тиждень),

638,6% артилерійських систем (з них 5,0% за минулий тиждень),

110,8% РСЗВ (з них 0,3% за минулий тиждень),

69,8% засобів ППО (з них 0,2% за минулий тиждень),

29,6% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

36,9% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:50 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:45 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:35 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Протягом минулої доби зафіксовано 166 бойових зіткнень. Найгарячіша ситуація на Покровському та Курахівському напрямках. За уточненою інформацією, за вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети, а також 104 авіаудари, скинувши 165 КАБ. Крім цього, здійснив понад 4500 обстрілів, з них 149 – із реактивних систем залпового вогню. Агресор завдавав авіаударів у районах населених пунктів, зокрема, Біловоди, Кіндратівку, Малушине, П’ятихатки, Черкаська Лозова, Харків, Гороховатка, Борівська-Андріївка, Зелений Гай, Богуславка, Куп’янськ-Вузловий, Новоплатонівка, Лісна Стінка, Стінки, Слов’янськ, Часів Яр, Дружба, Петрівка, Мирноград, Черкаська Лозова, Сіверськ, Семенівка, Краматорськ, Олександропіль та Новоукраїнка. Вчора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали чотирьох ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ противника, а також уразили три пункти управління БпЛА, п’ять артилерійських систем та два засоби ППО. На Харківському напрямку відбулося п’ять бойових зіткнень в районах населених пунктів Вовчанськ та Стариця. На Куп’янському напрямку кількість атак за добу склала 13. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Голубівки, Піщаного, Петропавлівки, Колісниківки та Лозової. На Лиманському напрямку ворог атакував 14 разів неподалік Греківки, Новомихайлівки, Тернів та Торського. На Краматорському напрямку українські воїни відбили спробу загарбників просунутись вперед в напрямку населеного пункту Бондарне. На Покровському напрямку загарбники намагалися витіснити наші підрозділи із займаних рубежів в районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Селидове. Наші захисники відбили 56 штурмових дій. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Селидового. На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 47 атак біля Гірника, Новодмитрівки, Гострого, Катеринівки та Антонівки, де ворог намагався прорвати оборону наших військ. На Времівському напрямку минулої доби агресор десять разів штурмував передній край нашої оборони в напрямку Богоявленки та Великої Новосілки. На Оріхівському напрямку окупанти й надалі намагаються вибити українські підрозділи з позицій. Тут відбулось одне бойове зіткнення в районі Роботиного. На Придніпровському напрямку чотири атаки росіян не мали успіху під час штурму наших оборонних рубежів в острівній зоні дельти Дніпра. На Сіверському, Торецькому та Гуляйпільському напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф та нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам відчутних втрат в живій силі та техніці, виснажуючи ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення. Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 1460 осіб. Також українські воїни знешкодили дев’ять танків, 30 бойових броньованих машин, 51 артилерійську систему, 85 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 106 автомобілів та десять одиниць спеціальної техніки ворога.

09:15 Прибуття перших північнокорейських військ на Курський напрямок фронту українська розвідка очікує 23 жовтня, сказав начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов у коментарі "The War Zone". Скільки їх і як вони будуть оснащені, стане зрозуміло через кілька днів.

09:10 Станом на 06:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває один російський корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр", ракети відсутні, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:05 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• У ніч з 21 на 22 жовтня українські війська здійснили серію ударів з безпілотників по спиртових заводах у Росії, які, як повідомляється, виробляють продукцію для російських військових.

• Південна Корея, можливо, розглядає можливість прямого відправлення зброї та розвідувального персоналу в Україну у відповідь на повідомлення про розгортання північнокорейських військ у Росії для участі у війні Росії в Україні.

• Тридцять шість світових лідерів, у тому числі з Китайської Народної Республіки, Індії, Південної Африки та Ірану, прибули до Казані, Республіка Татарстан, на 16-й щорічний саміт БРІКС, що проходить з 22 по 24 жовтня, під час якого Росія, ймовірно, намагатиметься створити механізми для посилення своїх воєнних зусиль в Україні.

• Нещодавнє опитування громадської думки в Росії свідчить про те, що президент Путін користується широкою підтримкою серед російських громадян, хоча багато хто не погоджується з деякими аспектами політики Кремля, в тому числі щодо війни.

• Російські війська провели багатосторонні військові навчання з міжнародними партнерами. Іран приймав військово-морські сили Росії та Оману в рамках військово-морських навчань «IMEX 2024», які відбулися 19–20 жовтня в Індійському океані.

08:45 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ: