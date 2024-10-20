970-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:30 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:
Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:
264,8% танків (з них 2,1% за минулий тиждень),
104,5% бойових броньованих машин (з них 1,2% за минулий тиждень),
451,4% автомобільної техніки (з них 6,1% за минулий тиждень),
635,3% артилерійських систем (з них 4,7% за минулий тиждень),
110,5% РСЗВ (з них 0% за минулий тиждень),
69,6% засобів ППО (з них 0% за минулий тиждень),
29,5% літаків (з них 0% за минулий тиждень),
36,9% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).
10:20 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):
10:15 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):
09:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:
Протягом минулої доби зафіксовано 164 бойових зіткнення.
За уточненою інформацією, за вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах чотири ракетних (п’ять ракет), 81 авіаційний удар, скинувши 155 КАБів. Крім цього, здійснив понад 3500 обстрілів, з них 91 - із реактивних систем залпового вогню.
Агресор завдавав авіаударів в районах населених пунктів, зокрема, Сеньківка, Шостка, Харків, Куп’янськ, Новоєгорівка, Терни, Сіверськ, Різниківка, Пришиб, Ясна Поляна, Віролюбівка, Стінки, Мирноград, Торецьк, Катеринівка, Курахове, Велика Новосілка, Богоявленка та Запоріжжя.
Вчора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали п’яти ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ противника, а також уразили два пункти управління.
На Харківському напрямку відбулося вісім бойових зіткнень в районах населених пунктів Вовчанськ та Стариця.
На Куп’янському напрямку кількість атак за добу склала 16. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Кучерівки, Колісниківки, Кругляківки та Лозової.
На Лиманському напрямку ворог атакував 11 разів неподалік Новомихайлівки, Греківки, Тернів та Серебрянки.
На Краматорському напрямку окупанти атакували три рази в районах Андріївки, Предтечиного та Ступочок.
На Торецькому напрямку ворог здійснив чотири атаки неподалік Торецька, Щербинівки та в напрямку Олександро-Шультине.
На Покровському напрямку наші захисники відбили 27 штурмових дій в районах населених пунктів Миролюбівки, Променя та Селидового, де загарбники, за підтримки авіації, намагалися витіснити наші підрозділи із займаних рубежів. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Селидового.
На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 60 атак біля Зоряного, Новодмитрівки, Желанного Другого, Гірника, Георгіївки, Максимільянівки, Антонівки та Катеринівки, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.
На Времівському напрямку ворог здійснив шість штурмових дій неподалік Новоукраїнки та Богоявленки.
На Оріхівському напрямку ворог двічі намагався просунутись поблизу Малої Токмачки.
На Придніпровському напрямку відбулося шість бойових зіткнень з ворогом в острівній зоні дельти Дніпра. Противник успіху не мав.
На Сіверському та Гуляйпільському напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога - не виявлено.
Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. Авіація ворога продовжує бити по власній території. За минулу добу російські літаки завдали 46 авіаударів, скинувши при цьому 72 КАБ.
На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.
Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам відчутних втрат в живій силі та техніці, виснажуючи ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення.
Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1340 осіб. Також українські воїни знешкодили 12 танків, 39 бойових броньованих машин, 17 артилерійських систем, 57 БпЛА оперативно-тактичного рівня, одну крилату ракету, 41 автомобіль та три одиниці спеціальної техніки ворога.
09:35 Протиповітряна оборона вночі ліквідувала близько десятка ударних дронів РФ на підступах до Києва і в території міста, повідомили в Київській міській військовій адміністрації. На Київ баражуючі боєприпаси заходили кількома хвилями, повітряну тривогу в столиці оголошували двічі й сумарно вона тривала близько трьох годин. Попередньо в столиці обійшлося без руйнувань, інформація про постраждалих не надходила.
09:25 Міністри оборони країн-членів G7 в підсумковій декларації зустрічі, що відбулася вчора в Неаполі підтвердили тверду підтримку України.
09:20 Внаслідок російського ракетного удару по Кривому Розі, завданого вчора пізно ввечері, постраждали 17 людей, пошкоджено 15 будинків, 3 навчальні заклади, 3 адмінбудівлі (райвиконком, УПСЗН, Пенсійний фонд), 7 об'єктів бізнесу, готель, три пожежні машини, 20 автомобілів, повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.
09:10 Станом на 06:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває один російський корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр", ракети відсутні, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.
09:05 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:
• Як повідомляється, українські безпілотники завдали удару по заводу мікроелектроніки «Кремній Ел» у Брянську в ніч з 18 на 19 жовтня.
• Україна та Росія провели 18 жовтня обмін військовополоненими в форматі «один на один» - четвертий обмін з початку української операції в Курській області в серпні 2024 року.
• Генеральна прокуратура України повідомила 18 жовтня, що українська влада розпочала розслідування за фактом страти українського військовополоненого в Бахмутському районі у вересні 2024 року.
08:45 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):
06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ:
Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту.
Станом на 22.00 відбулося 138 бойових зіткнень.
Російські загарбники завдали по території України два ракетні (три ракети) та 57 авіаційних (97 КАБ) ударів. Крім цього, росіяни задіяли для ураження 607 дронів-камікадзе та здійснили понад 3000 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.
На Харківському напрямку ворог шість разів атакував оборонні рубежі наших воїнів неподалік Стариці та Вовчанська. За наявною інформацією, втрати ворога на даному напрямку склали 74 військовослужбовця вбитими та пораненими, знищено дві одиниці автомобільної техніки та 25 БпЛА. Також нашими воїнами пошкоджено два автомобіля окупантів.
На Куп’янському напрямку противник 16 разів проводив штурми у районах Кучерівки, Колісниківки, Кругляківки та Лозової. Українські захисники відбили всі атаки ворога. Також загарбники завдали авіаційного удару по Куп’янську.
На Лиманському напрямку протягом доби російські загарбники десять разів атакували позиції українців неподалік Новомихайлівки, Греківки, Тернів та Серебрянки. Сили оборони дали жорстку відсіч росіянам, проте одне боєзіткнення триває досі. Під ударами ворожої авіації опинились Новоєгорівка та Терни.
На Сіверському напрямку ворог активних дій не проводив, проте завдавав ударів керованими авіабомбами по Сіверську та Різниківці, здійснював обстріли позицій наших військ.
На Краматорському напрямку наші захисники зупинили три наступальні дії росіян поблизу Андріївки, Предтечиного та Ступочок, ситуація контрольована.
На Торецькому напрямку росіяни чотири рази атакували сили оборони біля Торецька, Щербинівки та в напрямку Олександро-Шультине, два боєзіткнення тривають. Загарбницька армія активно застосовувала авіацію протягом дня, так було завдано ударів по районах Торецька та Катеринівки.
Від початку цієї доби на Покровському напрямку росіяни 24 рази намагалися прорвати нашу оборону неподалік населених пунктів Миролюбівки, Променя та Селидового. Сім атак досі тривають.
Противник зазнає значних втрат - сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 214 окупантів, 97 з них - безповоротно. Також знищено автомобіль, чотири мотоцикли та протитанковий ракетний комплекс ворога.
Найгарячіше сьогодні на Курахівському напрямку. Ворог, за підтримки авіації, 50 разів атакував наші позиції поблизу Зоряного, Новодмитрівки, Желанного Другого, Гірника, Георгіївки, Мксимільянівки, Антонівки та Катеринівки. За уточненою інформацією, досі точиться 17 боєзіткнень.
На Времівському напрямку загарбники здійснили чотири наступальні дії неподалік Новоукраїнки та Богоявленки, всі атаки відбиті українськими воїнами.
На Оріхівському напрямку ворог намагався просунутись поблизу Малої Токмачки. Українські захисники відбили два ворожих штурми. Окупант завдав авіаційного удару по Запоріжжю, постраждали цивільні жителі обласного центру.
На Придніпровському напрямку росіяни шість разів зазнали поразки, атакуючи оборонні рубежі українців.
Сьогодні варто відзначити воїнів 35-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського, які ефективно нищать ворога, завдаючи йому вагомих втрат у живій силі та техніці.
20.10.2024