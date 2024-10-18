968-й день війни Росії в Україні. Хроніка

11:25 Споживання електроенергії відповідає сезонним показникам: сьогодні станом на 09:30 споживання було на тому ж рівні, що й попереднього дня, повідомили в "Укренерго". Вчора добовий максимум споживання був зафіксований увечері на 2,7% вищим, ніж позавчора. Причина зростання споживання – подальше зниження температури повітря на всій території України та масове використання обігрівачів, зокрема у вечірні години.

11:05 У коментарі The War Zone керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов підтвердив, що близько 11 тисяч північнокорейських піхотинців наразі проходять підготовку на сході Росії, вони будуть готові до участі в бойових діях проти України вже з 1 листопада. Перший підрозділ із 2600 солдатів буде відправлено до Курщини. Щодо подальших планів переміщення решти північнокорейських військ інформація поки відсутня.

10:30 В інтерв'ю подкасту PBD популярного ютубера Патріка Бет-Девіда Дональд Трамп заявив, що Володимир Зеленський «не мав допустити початку війни», зазначивши:

«Це не означає, що я не хочу йому допомогти, бо мені дуже шкода цих людей. Але він ніколи не мав дозволити цій війні розпочатися... Україна вже не та, що була раніше».

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

264,2% танків (з них 1,9% за минулий тиждень),

104,2% бойових броньованих машин (з них 1,3% за минулий тиждень),

450,1% автомобільної техніки (з них 6,6% за минулий тиждень),

634,3% артилерійських систем (з них 4,9% за минулий тиждень),

110,5% РСЗВ (з них 0,1% за минулий тиждень),

69,6% засобів ППО (з них 0,1% за минулий тиждень),

29,5% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

36,9% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:50 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:45 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:40 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Ситуація на фронті залишається напруженою. Противник, використовуючи свою перевагу в живій силі та техніці, безупинно атакує наші позиції. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів і завдають ворогу максимальних втрат. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 210 бойових зіткнень. За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 62 авіаудари, зокрема скинув 113 КАБ. Крім цього, здійснив понад 4060 обстрілів, з них 125 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження близько 1450 дронів-камікадзе. Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Миропілля, Писарівка, Старий Салтів, Ямполівка, Торське, Лиман, Твердохлібове, Сіверськ, Званівка, Часів Яр, Курахове, Антонівка, Велика Новосілка, Щербинівка, Торецьк, Переїзне, Велика Новосілка, Зелене Поле, Темирівка. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 20 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки і одну іншу важливу ціль противника. На Харківському напрямку ворог сім разів безуспішно штурмував поблизу населених пунктів Вовчанськ та Стариця. На Куп’янському напрямку за добу відбулося 19 атак загарбників. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Голубівки, Степової Новоселівки, Колісниківки, Лозової, Вишневого та Надії. На Лиманському напрямку ворог атакував 21 раз. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Греківки, Дружелюбівки, Катеринівки, Новомихайлівки, Новосадового, Невського, Торського, Серебрянки, Кремінної та Білогорівки. На Краматорському напрямку окупанти атакували вісім разів у районах Григорівки, Міньківки, Часового Яру та Іванівського. На Торецькому напрямку ворог здійснив вісім атак у бік Торецька, Неліпівки та поблизу Щербинівки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 50 штурмових і наступальних дій агресора в районах населених пунктів Суха Балка, Промінь, Сухий Яр, Новоторецьке, Михайлівка, Лисівка, Селидове. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу населених пунктів Промінь та Селидове. На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 47 атак. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед поблизу Катеринівки, Антонівки та Георгіївки. Окрім цього, ворог атакував поблизу Ізмайлівки, Новодмитрівки, Курахового, Гірника, Костянтинівки, Зоряного, Гострого та Водяного. На Времівському напрямку противник здійснив 11 штурмів наших позицій в районах Вугледара та Левадного. На Оріхівському напрямку нашими захисниками відбито атаку ворога поблизу Новоандріївки. П’ять разів безуспішно війська загарбників намагалися витіснити підрозділи Сил оборони із займаних позицій на Придніпровському напрямку. Триває операція в Курській області. Авіація ворога продовжує рівняти з землею свої села та міста. За минулу добу російські літаки завдали 31 авіаудар 58 КАБами по власній території. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території рф активно застосовує артилерію та авіацію по районах українських населених пунктів. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу. Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 1530 осіб. Також українські воїни знешкодили 13 танків, 51 бойову броньовану машину, 23 артилерійські системи, 48 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 93 автомобілі та 2 одиниці спеціальної техніки.

09:35 Вночі (з 20:00) росіяни атакують Україну ударними БпЛА типу «Shahed» та дронами невстановленого типу (райони пусків: Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ РФ). Станом на 08:30 радіотехнічними військами Повітряних сил виявлено та здійснено супровід 135 ворожих безпілотників. В результаті протиповітряного бою збито 80 ворожих БпЛА (59%) в Одеській, Сумській, Черкаській, Київській, Житомирській, Кіровоградській, Чернігівській, Полтавській, Хмельницькій, Рівненській, Харківській, Херсонській, Волинській, Вінницькій областях. 44 російські безпілотники локаційно втрачено, 2 полетіли в Білорусь, до 10 ворожих БпЛА – в повітряному просторі центральних областей України.

За минулі сім днів було збито 238 із 440 (54%) запущених по Україні БПЛА, ще 57 локаційно втрачені (впали) чи покинули територію України (разом – 93%).

09:30 Вчора Румунія піднімала в повітря чотири винищувачі після того, як близько 19-ої години невеликий літаючий об'єкт, ймовірно безпілотник, зі сторони Чорного моря порушив національний повітряний простір на відстані до 14 км углиб країни в південно-східному повіті Констанца і пропав з радарів біля села Амзача за 140 км від українського кордону.

09:25 Високопоставлений представник адміністрації президента США заявив, що серед членів НАТО наразі немає консенсусу щодо того, щоб запропонувати Україні запрошення. Але він нагадав, що в середині липня всі 32 члени Альянсу підтвердили, що Україна перебуває на незворотному шляху до членства в НАТО, зазначивши, що питання полягає в тактиці того, як заохочувати цей шлях і як досягти консенсусу щодо наступних кроків.

09:20 Вночі 4½ години російські безпілотники атакували Київ, протиповітряна оборона знищила всі цілі, обійшлося без постраждалих і руйнувань, повідомили Київській міській військовій адміністрації.

09:15 РФ вночі масовано атакувала Сумську область безпілотниками, під час відбиття атаки силами протиповітряної оборони було ліквідовано 15 БПЛА, повідомили в обласній військовій адміністрації.

09:10 Станом на 06:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває один російський корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить до 4 ракет, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:05 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Російські джерела 16 жовтня повідомили, що невідомі вбили під Москвою заступника командира навчального центру Сил спеціальних операцій Росії Кленкова.

• Європейський Союз опублікував 16 жовтня заяву, в якій засудив страти українських військовополонених і зазначив, що з лютого 2022 року в російському полоні загинули щонайменше 177 українських військовополонених.

• Нещодавно українські війська просунулися вперед поблизу Торецька та Покровська.

08:45 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ: