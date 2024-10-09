959-й день війни Росії в Україні. Хроніка

09:50 Поблизу Карачева Брянської області РФ було ураження найближчого до лінії фронту 67-го арсеналу Головного ракетно-артилерійського управління міноборони РФ, що знаходиться всього в 114 км від кордону з Україною, повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко. На складі зберігалися – частково під відкритим небом – боєприпаси, в тому числі з КНДР, а також КАБи.

09:45 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:40 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:35 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Ситуація на фронті залишається складною. Противник, використовуючи свою перевагу в живій силі та техніці, безупинно атакує наші позиції. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдають ворогу значних втрат. Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 172 бойових зіткнення. За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару із застосуванням трьох ракет, а також 82 авіаудари, зокрема, скинув 137 КАБ. Крім цього, здійснив 3460 обстрілів, з них 70 - із реактивних систем залпового вогню та залучив для ураження 1190 дронів-камікадзе. Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Яструбине, Павлівка, Тур’я, Хотінь, Кіндратівка, Новоіванівка, Гірки, Волфине, Ободи, Річки, Питомник, Харків, Малі Проходи, Борівська Андріївка, Петропавлівка, Черкаська Лозова, Берестове, Вишневе, Першотравневе, Богуславка, Загризове, Торське, Ямполівка, Лиман, Дронівка, Сіверськ, Юрківка, Часів Яр, Костянтинівка, Дружківське, Дружба, Катеринівка, Торецьк, Олександропіль, Катеринівка, Новодарівка, Богоявленка, .Велика Новосілка, Лобкове, Новопіль, Мала Токмачка, Львове. За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили п’ять районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, один засіб протиповітряної оборони та один командний пункт російських загарбників. На Харківському напрямку ворог намагався чотири рази штурмувати в районах населених пунктів Вовчанськ і Стариця. Крім цього, окупанти атакували керованими авіаційними бомбами місто Харків, внаслідок чого постраждало мирне населення та цивільна інфраструктура. На Куп’янському напрямку за добу відбулося 18 атак загарбників. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Синьківки, Петропавлівки, Новоосинового, Вишневого, Степової Новоселівки, Лозової та Кругляківки. На Лиманському напрямку ворог атакував 19 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Макіївки, Греківки, Вишневого, Нововодяного, Торського, Невського, Новосадового та Діброви. На Сіверському напрямку українські захисники відбивали дві штурмові дії російських загарбників поблизу Івано-Дар’ївки та Спірного. На Краматорському напрямку окупанти атакували чотири рази у районах Калинівки, Часового Яру, Ступочок та Білої Гори. На Торецькому напрямку ворог, активно застосовуючи авіацію, здійснив 12 атак неподалік Торецька, Неліпівки та Диліївки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 37 штурмових і наступальних дій агресора у бік населених пунктів Суха Балка, Новоторецьке, Промінь, Сухий Яр, Лисівка, Крутий Яр, Новогродівка та Селидове. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Селидового та Лисівки. На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 40 атак. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районах населених пунктів Катеринівка та Антонівка. Окрім того, ворог атакував у бік Цукуриного, Новоселидівки, Гірника, Максимільянівки, Георгіївки, Костянтинівки, Курахівки, Ізмайлівки, Гострого, Курахового та Водяного. На Времівському напрямку противник здійснив шість штурмів наших позицій в районі Богоявленки. На Оріхівському напрямку окупаційні війська два рази штурмували позиції Сил оборони в районах Роботиного та Новоданилівки. Шість разів ворог безуспішно атакував наших оборонців на Придніпровському напрямку. Триває операція в Курській області. Авіація ворога продовжує рівняти з землею свої села та міста. За минулу добу російські літаки завдали десять авіударів одинадцятьма КАБми по власній території. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території рф активно застосовує артилерію та авіацію по районах українських населених пунктів. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу. Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1150 осіб. Також українські воїни знешкодили 4 танки, 11 бойових броньованих машин, 19 артилерійських систем, 31 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 55 автомобілів та 12 одиниць спецтехніки окупантів.

09:25 Внаслідок нічної російської атаки шахедами п'ять мешканців Одеського району отримали поранення, повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер. Пошкоджено скління та фасад корпусу одного з медзакладів, загорівся мансардний поверх недобудови.

09:20 Держсекретар США Ентоні Блінкен відклав поїздку до Німеччини, де мало відбутись засідання Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн"), у зв’язку з ураганом "Мілтон", який очікується у Флориді, заявив речник Державного департаменту Метью Міллер.

09:15 У Міністерстві оборони США вирішують, чи переносити зустріч Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" у Німеччині, що має відбутися в суботу, 12 жовтня, у зв'язку з ураганом і відкладеною участю в засіданні президента США Джо Байдена, повідомила прессекретарка Пентагону Сабріна Сінгх.

09:05 Станом на 6:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває два російських кораблів, які є носіями крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить до 8 ракет, попередили у Військово-морських силах ЗСУ.

08:45 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ: