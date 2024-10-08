958-й день війни Росії в Україні. Хроніка

15:40 Зустріч Байдена з лідерами "Рамштайну" стане сильним сигналом продовження військової підтримки Україні, пише Reuters. Зазначається, що американський президент перед "Рамштайном" зустрінеться з канцлером Олафом Шольцом, до якої приєднаються президент Франції Еммануель Макрон та прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

"Саміт на полях державного візиту Байдена до Німеччини дасть зрозуміти, що президент Росії Володимир Путін не може сподіватися на затягування часу і чекати, поки підтримка Заходу припиниться".

15:05 Можливість розгортання персоналу регулярних збройних сил КНДР на підтримку Москви є "дуже ймовірною", заявив міністр оборони Південної Кореї Кім Йон Хен. Як зазначається, оцінку було зроблено на тлі того, що Пхеньян прагне зміцнити зв'язки з Москвою, що підтверджує двостороння угода про стратегічне партнерство між двома країнами, яка містить пункт про взаємну оборону.

14:30 Вранці 8 жовтня з Білорусі в Україну залетіла невідома повітряна ціль, повідомляє моніторинговий проєкт "Беларускі Гаюн". О 9 годині ранку ціль перетнула кордон з Україною, продовживши рух на південний схід, пролетівши Чорнобиль, Остер, Калиту та далі взявши курс на район Яготина, а потім на Черкащину.

13:55 Україна та її самооборона будуть важливою частиною візиту Байдена на "Рамштайн", заявила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр. За її словами, візит американського президента підкреслить глибоку відданість та рішучу підтримку трансатлантичній безпеці.

13:20 Польські фермери збираються відновити блокаду руху вантажів через кордон з Україною, повідомили у пресслужбі Державної митної служби України.

"За інформацією від польської сторони, місцеві фермери анонсували можливу акцію протесту у вигляді блокування руху вантажних транспортних засобів перед пунктом пропуску "Медика — Шегині" з 8 жовтня по 31 грудня 2024 року."

12:45 Гарріс не стала б зустрічатись з Путіним без участі України, заявила кандидатка від Демократичної партії в інтерв’ю CBS News. Гарріс зазначила, що Україна повинна мати право голосу щодо майбутнього України, тому не погодилась б на зустріч для обговорення шляхів врегулювання війни на двосторонній основі без України.

12:10 В Україну прибула партія боєприпасів від 70 тисяч громадян Словаччини, повідомляє TV Joj. На зібрані в рамках кампанії "Боєприпаси для України" 4 мільйони євро вдалось закупити 122 тонни боєприпасів. Як зазначається, збір боєприпасів був ініційований громадянами Словаччини, які не поділяють позицію словацької влади. Раніше словацький прем’єр Фіцо оголосив, що не країна приєднається до чеської ініціативи з купівлі боєприпасів для України.

11:35 Голова правління Укрзалізниці Євген Лященко написав заяву про відставку, повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

11:10 Споживання електроенергії знизилось. Сьогодні, 8 жовтня, станом на 09:30 його рівень був на 6,5% нижчим, ніж у понеділок, повідомили в "Укренерго". Це пояснюється зміною погодних умов та значно ефективнішою, ніж учора, роботою побутових СЕС. Вчора добовий максимум споживання був зафіксований увечері – на тому ж рівні, що й попереднього робочого дня, у п’ятницю.

11:00 Внаслідок несприятливих погодних умов знеструмлено 32 населені пункти у трьох областях: 26 населених пунктів у Сумській області, 5 населених пунктів у Дніпропетровській області та в одному населеному пункті у Черкаській області, повідомили в Міненерго.

10:45 Франція планує доставити винищувачі Mirage 2000 в Україну в першому кварталі 2025 року, літаки будуть оснащені новітніми системами для бою і захисту від РЕБ, повідомив міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню.

10:25 Вночі (з 19:00 по 08:30) росіяни задали удару по Одещині двома балістичними ракетами Іскандер-М із окупованого Криму, а також 19 ударними БпЛА із Приморсько-Ахтарська РФ.

В результаті протиповітряного бою всі ворожі безпілотники ліквідовано в Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Вінницькій та Тернопільській областях: 18 збито авіацією, зенітними ракетними підрозділами, мобільними вогневими групами та РЕБ Сил оборони України, ще один ударний БпЛА повернувся в Росію.

За минулі сім днів було збито 207 із 350 (59%) запущених по Україні БПЛА, ще 118 локаційно втрачені (впали) чи покинули територію України (разом – 93%).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

261,6% танків (з них 1,6% за минулий тиждень),

102,3% бойових броньованих машин (з них 0,9% за минулий тиждень),

438,1% автомобільної техніки (з них 8,2% за минулий тиждень),

623,6% артилерійських систем (з них 10,8% за минулий тиждень),

109,8% РСЗВ (з них 1,7% за минулий тиждень),

69,2% засобів ППО (з них 0,7% за минулий тиждень),

29,5% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

36,8% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:55 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ і населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:45 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:35 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Минулої доби по всьому фронту зафіксовано 172 бойові зіткнення. Покровський та Курахівський напрямки залишаються найгарячішими. Вчора загалом російський агресор завдав по позиціях наших військ та населених пунктах чотири ракетні удари (сім ракет), 72 авіаційні удари (зокрема задіяв 122 КАБ) та 1508 ударів дронами-камікадзе, здійснив 4420 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, 117 з них – із РСЗВ. Авіаційних ударів противника зазнали райони населених пунктів Яблунівка, Катеринівка, Ободи, Золочів, Куп’янськ, Твердохлібове, Серебрянське лісництво, Ступочки, Никонорівка, Петрівка, Слов’янськ, Краматорськ, Костянтинівка, Олександропіль, Тарасівка, Калинове, Мала Токмачка, Оріхів, Запоріжжя та Херсон. Вчора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали ударів по трьох засобах РВіА та шести районах зосередження особового складу і техніки ворога, базі ПММ та знищили ЗРК “Оса”. На Харківському напрямку ворог продовжував активні дії, загалом відбулося шість бойових зіткнень. Бої точилися в районах населених пунктів Стариця та Вовчанськ. На Куп’янському напрямку противник 25 разів атакував позиції наших підрозділів. Основні зусилля загарбники прикладали в районах Синьківки, Новоселівки, Глушківки, Лозової та Кругляківки. На Лиманському напрямку наші війська відбивали 20 атак окупантів неподалік Макіївки, Греківки, Невського, Новосадового, Торського та в Серебрянському лісі. На Краматорському напрямку наші воїни зупинили чотири спроби противника прорвати нашу оборону в районах Часового Яру та Ступочок Донецької області. На Торецькому напрямку, за підтримки авіації, ворог здійснив 12 атак неподалік населених пунктів Торецьк, Диліївка та Неліпівка. На Покровському напрямку наші захисники відбивали 26 штурмових та наступальних дій. Противник концентрував зусилля в районах Лисівки та Селидового, де провів більше половини атак. Окрім того, спроби окупантів просуватись вперед зупинено неподалік Новоторецька, Калинового, Крутого Яру, Новогродівки та Миколаївки Донецької області. На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Цукуриного, Желанного Другого, Гірника, Новоселидівки, Гострого, Георгіївки та Катеринівки, де ворог 37 разів намагався прорвати оборону наших військ. На Времівському напрямку агресор здійснив три штурми наших позицій в напрямку Богоявленки Донецької області. Дві безуспішні спроби атакувати українські підрозділи були відбиті захисниками української землі на Оріхівському напрямку поблизу Роботиного. На Придніпровському напрямку наші захисники жорстко припинили сім спроб окупантів просуватись на рубежі, зайняті українськими військами. На Гуляйпільському та Сіверському напрямках суттєвих змін не відбулося. Ворог здійснює перманентні обстріли цивільної інфраструктури, позицій наших військ, застосовує авіацію. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань загарбників не виявлено. На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, обстрілює населені пункти з території рф, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність. Сили оборони продовжують операцію в Курській області. За наявними даними, російські окупанти завдали 17 авіаційних ударів, застосувавши 24 КАБ на Курщині. Наші воїни завдають окупаційним військам значних втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення і в його тилу. Так, минулої доби загальні втрати російських загарбників становили 1340 осіб. Також наші воїни знешкодили сім танків, 30 бойових броньованих машин, 47 артилерійських систем, засіб ППО, 43 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 3 ракети, 83 автомобілі та дев’ять одиниць спеціальної техніки.

08:55 Станом на 06:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 16 російських кораблів, з яких 7 є носіями крилатих "Калібрів" загальним залпом до 48 ракет, попередили у Військово-морських силах ЗСУ.

08:50 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Українські війська в ніч з 6 на 7 жовтня завдали удару по нафтовому терміналу в окупованій Феодосії в Криму.

• Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець вчора повідомив, що українська влада розслідує ще один випадок несправедливого поводження та страти українських військовополонених російськими силовиками.

• Російська влада оголосила про "безпрецедентну" кібератаку на російську державну медіаінфраструктуру 7 жовтня.

08:45 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ: