942-й день війни Росії в Україні. Хроніка

12:00 За минулий тиждень, з 16 по 22 вересня, за зведеннями Генштабу ЗСУ, було відбито 1317 російську атаку (позаминулого тижня – 1021), при цьому знищено 8620 російських військових (позаминулого – 8540): у середньому 6,5 втрати особового складу ворога за атаку (позаминулого – 8,4).

Найбільше атак було на Покровському напрямку – 278 (було 247) та на колишньому Новопавлівському (нині – Курахівський та Времівський) напрямку – 382 (позаминулого тижня було 317).

11:35 Сьогодні відключення електроенергії не плануються, підтвердили в Міненерго.

11:15 Російські війська втратили 750 тис. одиниць боєприпасів внаслідок удару по складу в місті Торопець Тверської області, що позначиться на ситуації на фронті найближчим часом, оцінив керівник розвідувального центру Сил оборони Естонії Антс Ківісельг.

"Було підірвано 30 тис. тонн вибухонебезпечних предметів, що становить 750 тис. снарядів. Якщо взяти середню швидкість бою, то РФ випускала 10 тис. снарядів на тиждень. Тож це запас боєприпасів на два-три місяці. Унаслідок цієї атаки Росія зазнала втрат у боєприпасах, і ми побачимо вплив цих втрат на фронт найближчими тижнями. Додаткові боєприпаси, які ще не зберігалися в приміщенні складу, доставили туди потягом незадовго до того, як сталася атака. Після атаки боєприпаси на складі вибухнули разом із бункерами."

10:25 Спроба російських сил ядерного стримування провести випробування нової міжконтинентальної балістичної ракети РС-28 «Сармат» закінчилася вчора вранці вибухом та пожежею на пусковому майданчику: OSINT-аналітик MT_Anderson оприлюднив супутниковий знімок російського космодрому "Плесецк" з великим кратером, що з’явився там. Наразі невідомо, через що сталася аварія: міг статися інцидент з детонацією рідкого палива ракети або ракета впала під час спроби запуску. На супутниковому знімку можна помітити чотири пожежні машини.

За весь час використання міжконтинентальної ракети РС-28 «Сармат» Росії вдалося здійснити лише 1 із 5 успішних пусків — 20 квітня 2022 року. Попередня аналогічна аварія – це вибух у жовтні 1960 року на космодромі "Байконур" при першому випробувальному старті міжконтинентальної балістичної ракети Р-16.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

256,6% танків (з них 2,5% за минулий тиждень),

99,3% бойових броньованих машин (з них 0,9% за минулий тиждень),

417,1% автомобільної техніки (з них 5,2% за минулий тиждень),

595,0% артилерійських систем (з них 6,8% за минулий тиждень),

107,3% РСЗВ (з них 0,7% за минулий тиждень),

67,5% засобів ППО (з них 0,1% за минулий тиждень),

29,5% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

36,8% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:50 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:45 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:35 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Ситуація на фронті залишається складною. Противник, використовуючи свою перевагу в живій силі та техніці, безупинно атакує наші позиції. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу максимальних втрат. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 163 бойові зіткнення. За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах три ракетні удари із застосуванням десяти ракет, а також 77 авіаударів, зокрема скинув 116 КАБ. Крім цього, здійснив понад 5000 обстрілів, з них 175 – із реактивних систем залпового вогню та залучив для ураження більше 1570 дронів-камікадзе. Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Перемога, Новеньке, Яструбине, Шалигине, Річки, Харків, Козача Лопань, Балаклія, Ківшарівка, Куп’янськ, Петропавлівка, Дружелюбівка, Твердохлібове, Часів Яр, Іванівське, Предтечине, Ступочки, Торецьк, Біла Гора, Дружба, Дачне, Клебан-Бик, Олександро-Калинове, Олександропіль, Богоявленка, Шахтарське, Рівнопіль, Лежинка, Оріхів, Темирівка та Козацьке. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили шість ворожих пунктів управління різних типів, 18 районів зосередження особового складу, два місця знаходження озброєння і військової техніки та чотири артилерійські системи противника. На Харківському напрямку ворог намагався штурмувати поблизу населеного пункту Вовчанськ. Крім цього, авіація противника завдала ударів КАБами по житлових районах Харкова, внаслідок чого постраждало мирне населення та цивільна інфраструктура. На Куп’янському напрямку за добу відбулося сім атак загарбників. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Синьківки, Степової Новоселівки, Кругляківки, Котлярівки, Стельмахівки та Лозової. На Лиманському напрямку ворог атакував 28 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Дружелюбівки, Чернещини, Греківки, Невського, Торського, Терн, Макіївки, Новосадового та Білогорівки. На Сіверському напрямку українські захисники відбили штурм російських загарбників поблизу Виїмки. На Краматорському напрямку окупанти атакували 11 разів у районах Калинівки, Майського, Андріївки та Білої Гори. На Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив 12 атак неподалік Неліпівки, Торецька та Щербинівки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 28 штурмових і наступальних дій агресора у бік населених пунктів Воздвиженка, Новоторецьк, Красний Яр, Новогродівка, Селидове, Маринівка та Михайлівка. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Селидового. На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 25 атак. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районі населеного пункту Георгіївка. Окрім цього, ворог атакував у бік Цукуриного, Гірника, Костянтинівки, Катеринівки та Желанного Другого. На Времівському напрямку противник здійснив дев’ять штурмів наших позицій в районах Вугледару, Катеринівки, Водяного та Павлівки. Активно задіював для ударів на напрямку бомбардувальну авіацію. На Гуляйпільському напрямку російські загарбники безуспішно атакували в районі Гуляйполя. На Оріхівському напрямку окупаційні війська чотири рази штурмували позиції Сил оборони в районах Роботиного, Новоандріївки та Новоданилівки. Триває операція в Курській області. Авіація ворога продовжує рівняти з землею свої села та міста. За минулу добу російські літаки завдали двадцять шість авіаударів тридцятьма трьома КАБами по власній території. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території рф активно застосовує артилерію та авіацію по районах українських населених пунктів. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу. Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 1500 осіб. Також українські воїни знищили 22 танки, 52 бойові броньовані машини, 63 артилерійські системи, дві РСЗВ, 67 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 57 автомобілів і 19 одиниць спеціальної техніки.

09:30 Вночі росіяни завдали удару двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із повітряного простору тимчасово окупованої території Луганської обл. та випустив по Україні 80 ударних БпЛА типу «Shahed» із Єйська та Курська РФ. В результаті протиповітряного бою збито 71 ударний БпЛА (89%), ще шість безпілотників внаслідок протидії РЕБ локаційно втрачені.

Протиповітряна оборона працювала у Хмельницькій, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Київській, Сумській, Полтавській, Херсонській та Миколаївській областях.

За минулі сім днів було збито 318 із 367 (87%) запущених по Україні БПЛА, ще 43 локаційно втрачені (впали) чи покинули територію України.

09:25 Російські війська вночі завдали удару по енергетичній інфраструктурі в Полтавській області, повідомив голова ОВА Філіп Пронін, є її пошкодження в одному з районів області.

09:20 Сили української ППО вночі ліквідували 8 ворожих цілей у Хмельницькій області, але внаслідок атаки пошкоджено житлову будівлю, повідомив голова ОВА Сергій Тюрін.

09:15 Станом на 06:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває один російський корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить до 4 ракет, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:05 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• В ніч з 20 на 21 вересня українські війська здійснили черговий успішний удар безпілотниками по російських складах ракет і боєприпасів, а також по мобільній радіолокаційній системі в Росії.

• Кремль, схоже, реорганізовує децентралізовані регіональні кампанії з набору добровольців у федеральну програму. Це свідчить про те, що Росія намагається задовольнити потреби у живій силі для ведення війни в Україні, незважаючи на попередні заяви про те, що українське вторгнення в Курську область спричинило сплеск набору російських добровольців.

• Російське військове керівництво й уряд продовжують скорочувати клас напівнезалежних російських військових інноваторів, спеціалістів і нерегулярних командирів для досягнення мети централізації сил, підтримки темпів наступу в Донецькій області та компенсації дефіциту кадрів.

• За повідомленнями, Іран не надіслав мобільні пускові установки для балістичних ракет малої дальності «Фатех-360», які він нещодавно поставив до Росії, ймовірно, через рішення надати пріоритет постачанню додаткових ракет, а не громіздких і легко замінних пускових установок.

• Російські чиновники визначили 47 країн як такі, що мають вороже і небезпечне моральне ставлення до Росії. Це підкреслює, що Кремль відроджує тактику і спосіб мислення радянських часів, які визначають чіткий ідеологічний поділ у світі.

• Аналіз війни Росії в Україні, проведений російськими мілблогерами, продовжує свідчити про те, що Кремль сприймає прихильність Заходу до України як слабку.

• Кремль не повністю придушив локальні протести, організовані дружинами російських мобілізованих військовослужбовців з моменту оголошення часткової мобілізації 21 вересня 2022 року.

08:45 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ: