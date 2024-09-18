Тепер у Лівані вибухають портативні рації «Хезболли».

Сотні бойовиків поранено, є загиблі

Портативні рації, що використовуються терористичним угрупованням «Хезболла», почали вибухати в середу ввечері, 18 вересня, на півдні Лівану та в південних передмістях Бейрута. Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС з покликом на джерело в органах безпеки Лівану.

Міністерство охорони здоров'я Лівану повідомляє про сотні поранених. Державне Національне агентство новин Лівану передало, що внаслідок вибухів портативних рацій загинуло троє людей у ​​місті Сохмарі на півдні долини Бекаа. Один з вибухів прогримів поруч із похоронною процесією, організованою «Хезболлою» за загиблими напередодні внаслідок вибухів тисяч пейджерів, які використовує це угрупування. Це трапилося у південному передмістя Бейрута, де сконцентровані боївки терористичної організації.

Ліванський Червоний Хрест повідомив, що його бригади реагують на «численні вибухи у різних районах», у тому числі на півдні та сході країни. Близько 30 бригад швидкої допомоги було розгорнуто, ще більше перебувають у стані «підвищеної готовності та готові втрутитися», йдеться у заяві.

Нагадаємо, що напередодні понад тисяча бойовиків «Хезболли» постраждали від вибухів пейджерів. Як тепер з’ясувалося, вибухівку в пейджери заклали аґенти ізраїльської спецслужби Моссад ще за кілька місяців до вибухів.