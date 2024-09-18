Тепер у Лівані вибухають портативні рації «Хезболли».

Сотні бойовиків поранено, є загиблі

 

 

Портативні рації, що використовуються терористичним угрупованням «Хезболла», почали вибухати в середу ввечері, 18 вересня, на півдні Лівану та в південних передмістях Бейрута. Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС з покликом на джерело в органах безпеки Лівану.

 

Міністерство охорони здоров'я Лівану повідомляє про сотні поранених. Державне Національне агентство новин Лівану передало, що внаслідок вибухів портативних рацій загинуло троє людей у ​​місті Сохмарі на півдні долини Бекаа. Один з вибухів прогримів поруч із похоронною процесією, організованою «Хезболлою» за загиблими напередодні внаслідок вибухів тисяч пейджерів, які використовує це угрупування. Це трапилося у південному передмістя Бейрута, де сконцентровані боївки терористичної організації.

 

Ліванський Червоний Хрест повідомив, що його бригади реагують на «численні вибухи у різних районах», у тому числі на півдні та сході країни. Близько 30 бригад швидкої допомоги було розгорнуто, ще більше перебувають у стані «підвищеної готовності та готові втрутитися», йдеться у заяві.

 

Нагадаємо, що напередодні понад тисяча бойовиків «Хезболли» постраждали від вибухів пейджерів. Як тепер з’ясувалося, вибухівку в пейджери заклали аґенти ізраїльської спецслужби Моссад ще за кілька місяців до вибухів.

 

18.09.2024

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Пʼять спогадів про «Віртуозів Львова»
Марія Левкович
Ідею започаткування колективу підтримав авторитетний український диригент-камераліст — Юрій Луців. Найбільш памʼятним спільним виступом стала ораторія «Присяга короля Яна Казиміра» Мечислава Солтиса, постановником і диригентом якої він був.
18.09.24 | | Штука
Фестиваль короткого метру 4:3
Відкриє фестиваль 4:3 в Івано-Франківську 21 вересня показ фільму «Хліб» (реж. Микола Шпиковський, 1929) під живий супровід гурту «Злипні». Четверта едиція міжнародного кінофестивалю триватиме до 27 вересня.
17.09.24 | | Штука
«Чеські сни у Львові»
Упродовж 17-22 вересня «Чеські сни» запропонують під своєю парасолькою освітні та культурно-мистецькі події, музичні виступи, кіноперегляди, воркшопи, презентації, круглі столи із професійними спільнотами.
16.09.24 | | Штука
«Закривавлений меч славних воїв пізнав ти, москалю...» (2)
Ігор Набитович
Розгром московитів під Оршею оспівували не тільки українці та білоруси, а й поляки і литовці
15.09.24 | | Минуле
Про метамодернізм, дівчину Ліду, колгоспницю і Памфіра
Тарас Пастух
Метамодерна свідомість робить своєю визначальною засадою сам принцип роботи свідомості – як руху між певними елементами сенсорної інформації і обʼєднання їх у цілісний досвід. Внаслідок такого руху постає ідея життєутвердження, зʼявляється розуміння багатовимірності та складності життя. 
15.09.24 | | Штука
Фамаґуста
Віталій Портников
Та Україна, яку ми збережемо, буде нашою. Та Україна, яку ми не відвоюємо, надовго стане чужою – сподіваюсь, що не назавжди.
15.09.24 | | Дискурси
Туга самотності та радість усамітнення
Василь МАХНО
Самотність як клінічна смерть, такий своєрідний перепочинок, тайм-аут, щоби перебувши в ній, повернутися до веремії подій та голосів.
14.09.24 | | Дискурси
Лите золото тіл
Юрко ПРОХАСЬКО
Осінь – рафінація понять. Вже не враження важать, хоч і зовсім не збираються вгамуватися. Не вгавають...
13.09.24 | | Дискурси

© 2024 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.