Звільнено високопосадовців ЦАГАЛ і Моссаду за провал під час нападу ХАМАСу.

Покарання військовиків відбулися після публікації експертного звіту про дії армії напередодні нападу 7 жовтня 2023 року.

З Армії оборони Ізраїлю (ЦАГАЛ) звільнено трьох генералів, на яких поклали особисту відповідальність за те, що військовики не змогли запобігти нападу бойовиків угруповання ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року. За рішенням начальника Генштабу ЦАГАЛ генерал-лейтенанта Еяля Заміра, ці військовики більше не є частиною армії і будуть виключені з резервного складу. Про це повідомив 9 канал ізраїльського телебачення з покликом на відповідне розпорядження ізраїльського Генштабу.

Як уточнюється, йдеться про колишнього голову розвідки ЦАГАЛ Аарона Халіва, колишнього керівника оперативного управління Одеда Басюка та генерал-майора Ярона Фінкельмана, який на той час відповідав за південний військовий округ. Фінкельман та Халів подали до демісії ще в січні 2025 року через прорахунки, допущені 7 жовтня. Басюк залишив посаду після війни між Ізраїлем та Іраном у червні. Крім того, дисциплінарні стягнення були накладені, зокрема, на голову ВПС Ізраїлю Томера Бара. Ще дев'ять генералів та високопоставлених офіцерів також були притягнуті до відповідальності, йдеться у розпорядженні.

Попередній глава Генштабу ЦАГАЛ, який обіймав цю посаду з січня 2023 року, Герці Халеві залишив посаду в березні, пояснивши свій відхід особистою відповідальністю за провали ізраїльської армії 7 жовтня. Еяль Замір, який прийшов йому на зміну, доручив провести повторну перевірку і винести індивідуальні оцінки діяльності командирів, відповідальних за ці провали.

Звільнення відбулося й у Моссаді. Голова спецслужби Давид Барнеа оголосив про демісію одного високопосадовця за помилки, які призвели до трагедії 7 жовтня 2023 року. Йдеться про бригадного генерала Г., який перейшов у Мосад з ЦАГАЛу кілька місяців тому. Під час нападу бойовиків на Ізраїль він очолював Управління оперативних операцій армійської розвідки.

Звільнення та покарання високопоставлених ізраїльських військовиків відбулися після публікації на початку листопада експертного звіту про дії армії напередодні нападу ХАМАСу. У цьому звіті зазнали різкої критики помилкові рішення протягом багатьох років, у тому числі щодо розміщення військ у ніч на 7 жовтня, і засуджувалися порушення в ланцюжку командування ЦАХАЛ.

Зокрема, у звіті наголошується, що між «стратегічною та оперативною реальністю», а також сприйняттям армією ситуації в Секторі Ґаза та потенційною небезпекою, що походила від терористів ХАМАСу, існував розрив. Тож військова розвідка Ізраїлю не змогла вчасно попередити про великий напад незважаючи на те, що мала в своєму розпорядженні відповідну інформацію.