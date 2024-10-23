ЦАГАЛ повідомив про ліквідацію чергового керівника «Хезболли».

Ліквідовано також і голову розвідувального штабу «Хезболли».

Армія оборони Ізраїлю (ЦАГАЛ) оголосила про ліквідацію нового голови виконавчої ради ліванського угруповання «Хезболла» Хашима Сафі ад-Діна. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. Ліквідовано також і голову розвідувального штабу «Хезболли» Хосейна Алі Зіма та ще низку провідників угруповання.

Хашим Сафі ад-Дін – двоюрідний брат загиблого напередодні генерального секретаря терористичного угруповання Хасана Насралли. Експерти називали Сафі ад-Діна найімовірнішим наступником на посаді генсека «Хезболли».

Згідно з повідомленням ЦАГАЛу, Хашим Сафі ад-Дін і Хосейн Алі Зім загинули ще три тижні тому внаслідок авіаудару, завданого по південному передмісті Бейрута Дахія. Цей район ізраїльські військовики називають «цитаделлю терористів» у ліванській столиці. У пресслужбі ЦАГАЛу зазначили, що в момент удару в штабі перебували 25 членів угруповання.

«Ми добралися до Насралли, його наступника та більшої частини вищого керівництва “Хезболли”. Ми доберемося до будь-кого, хто загрожує безпеці мирного населення держави Ізраїль», – заявив командувач ізраїльською армією генерал-лейтенант Герці Галеві.

Хашим Сафі ад-Дін народився 1964 року в місті Дейр-Канун ан-Нахр на півдні Лівану. 1982 року став співзасновником «Хезболли», 1994 – головою виконавчого комітету угруповання, змінивши на цій посаді Хасана Насраллу. Ще 2008 року Хасан Насралла призначив двоюрідного брата своїм наступником.