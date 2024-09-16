На Трампа готувався черговий замах.

Про підозрюваного відомо, що він нібито допомагав вербувати афганців для служби у ЗСУ.

Стрілянина у ґольф-клубі у Вест-Палм-Біч (Флорида) таки була черговою невдалою спробою замаху на кандидата у президенти США Дональда Трампа. Про це повідомив телеканал CNN з покликом на заяву Федерального бюро розслідувань. Секретна служба підтвердила, що відкрила стрілянину по озброєній людині біля ґольф-клубу, в якому перебував експрезидент.

ФБР повідомило, що фахівці відомства відреагували на події і «розслідують те, що ймовірно було спробою вбивства колишнього президента Трампа». Місцевий шериф розповів, що озброєний чоловік, якого підозрюють у замаху, перебував менш ніж за 500 м від Трампа. Він спрямував дуло рушниці у бік ґольф-клубу Дональда Трампа, коли той перебував на полі. Секретна служба США відкрила вогонь, всього було зроблено чотири постріли. Підозрюваний спершу втік з місця інциденту, проте досить швидко його вдалося затримати. На місці події було знайдено гвинтівку.

Пан Трамп перебував на п'ятій лунці свого поля, коли пролунали постріли, стверджує телеканал Fox News. Охорона відвела його у безпечне місце у будівлі клубу. Згодом колишній президент заявив, що з ним усе гаразд. «Секретна служба виконала чудово роботу», – додав він.

За повідомленнями американської преси, підозрюваний – це 58-річний Райн Веслі Рут (Ryan Wesley Routh). У 2023 році Рут дав інтерв'ю газеті New York Times, в якому він розповідав про те, що намагався допомогти завербувати колишніх солдатів афганської армії для служби у ЗСУ і провів у 2022 році кілька місяців в Україні. Мотиви дій підозрюваного невідомі. За даними Associated Press, у 2020 році він писав у соціальних мережах про підтримку кандидатури Дональда Трампа, але останнім часом був прихильником Джо Байдена та Камали Гарріс.

Нагадаємо, що на Дональда Трампа в середині липня було скоєно замах на передвиборчому мітингу в Пенсільванії. 20-річний Томас Меттью Крукс вистрілив у нього з даху будівлі, розташованої приблизно за 120 м від трибуни. Кандидат у президенти був поранений у вухо. Загинув один із учасників мітингу, ще двох було поранено. Нападника убив снайпер Секретної служби США.