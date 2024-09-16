На Трампа готувався черговий замах.

Про підозрюваного відомо, що він нібито допомагав вербувати афганців для служби у ЗСУ.

 

 

Стрілянина у ґольф-клубі у Вест-Палм-Біч (Флорида) таки була черговою невдалою спробою замаху на кандидата у президенти США Дональда Трампа. Про це повідомив телеканал CNN з покликом на заяву Федерального бюро розслідувань. Секретна служба підтвердила, що відкрила стрілянину по озброєній людині біля ґольф-клубу, в якому перебував експрезидент.

 

ФБР повідомило, що фахівці відомства відреагували на події і «розслідують те, що ймовірно було спробою вбивства колишнього президента Трампа». Місцевий шериф розповів, що озброєний чоловік, якого підозрюють у замаху, перебував менш ніж за 500 м від Трампа. Він спрямував дуло рушниці у бік ґольф-клубу Дональда Трампа, коли той перебував на полі. Секретна служба США відкрила вогонь, всього було зроблено чотири постріли. Підозрюваний спершу втік з місця інциденту, проте досить швидко його вдалося затримати. На місці події було знайдено гвинтівку.

 

Пан Трамп перебував на п'ятій лунці свого поля, коли пролунали постріли, стверджує телеканал Fox News. Охорона відвела його у безпечне місце у будівлі клубу. Згодом колишній президент заявив, що з ним усе гаразд. «Секретна служба виконала чудово роботу», – додав він.

 

За повідомленнями американської преси, підозрюваний – це 58-річний Райн Веслі Рут (Ryan Wesley Routh). У 2023 році Рут дав інтерв'ю газеті New York Times, в якому він розповідав про те, що намагався допомогти завербувати колишніх солдатів афганської армії для служби у ЗСУ і провів у 2022 році кілька місяців в Україні. Мотиви дій підозрюваного невідомі. За даними Associated Press, у 2020 році він писав у соціальних мережах про підтримку кандидатури Дональда Трампа, але останнім часом був прихильником Джо Байдена та Камали Гарріс.

 

Нагадаємо, що на Дональда Трампа в середині липня було скоєно замах на передвиборчому мітингу в Пенсільванії. 20-річний Томас Меттью Крукс вистрілив у нього з даху будівлі, розташованої приблизно за 120 м від трибуни. Кандидат у президенти був поранений у вухо. Загинув один із учасників мітингу, ще двох було поранено. Нападника убив снайпер Секретної служби США.

16.09.2024

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Пʼять спогадів про «Віртуозів Львова»
Марія Левкович
Ідею започаткування колективу підтримав авторитетний український диригент-камераліст — Юрій Луців. Найбільш памʼятним спільним виступом стала ораторія «Присяга короля Яна Казиміра» Мечислава Солтиса, постановником і диригентом якої він був.
18.09.24 | | Штука
Фестиваль короткого метру 4:3
Відкриє фестиваль 4:3 в Івано-Франківську 21 вересня показ фільму «Хліб» (реж. Микола Шпиковський, 1929) під живий супровід гурту «Злипні». Четверта едиція міжнародного кінофестивалю триватиме до 27 вересня.
17.09.24 | | Штука
«Чеські сни у Львові»
Упродовж 17-22 вересня «Чеські сни» запропонують під своєю парасолькою освітні та культурно-мистецькі події, музичні виступи, кіноперегляди, воркшопи, презентації, круглі столи із професійними спільнотами.
16.09.24 | | Штука
Про метамодернізм, дівчину Ліду, колгоспницю і Памфіра
Тарас Пастух
Метамодерна свідомість робить своєю визначальною засадою сам принцип роботи свідомості – як руху між певними елементами сенсорної інформації і обʼєднання їх у цілісний досвід. Внаслідок такого руху постає ідея життєутвердження, зʼявляється розуміння багатовимірності та складності життя. 
15.09.24 | | Штука
Туга самотності та радість усамітнення
Василь МАХНО
Самотність як клінічна смерть, такий своєрідний перепочинок, тайм-аут, щоби перебувши в ній, повернутися до веремії подій та голосів.
14.09.24 | | Дискурси
Лите золото тіл
Юрко ПРОХАСЬКО
Осінь – рафінація понять. Вже не враження важать, хоч і зовсім не збираються вгамуватися. Не вгавають...
13.09.24 | | Дискурси
Академія, наукпоп та дещо інше: битися чи миритися?
Олеся Ісаюк
Надемоційне обговорення теми плагіату в роботах про українську історію ХХ ст. Купа ресентименту плюс яскрава картинка того, що фахівці називають травматичним гіперзбудженням
13.09.24 | | Україна
Книжкові події із присмаком кави
14-15 вересня «Видавництво Старого Лева» запрошує на п’ятий Coffee, Books & Vintage: два дні книжкових подій, зустрічей з письменниками, дискусій на важливі теми, читань, розмов про літературу та довкола неї, автограф-сесій, а ще сотень книжок.
12.09.24 | | Штука

© 2024 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.