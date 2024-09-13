933-й день війни Росії в Україні. Хроніка

09:25 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

253,8% танків (з них 1,1% за минулий тиждень),

98,0% бойових броньованих машин (з них 0,7% за минулий тиждень),

409,3% автомобільної техніки (з них 6,5% за минулий тиждень),

586,2% артилерійських систем (з них 9,3% за минулий тиждень),

106,4% РСЗВ (з них 0,6% за минулий тиждень),

67,2% засобів ППО (з них 0,2% за минулий тиждень),

29,5% літаків (з них 0,1% за минулий тиждень),

36,8% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:20 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:15 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 143 бойові зіткнення. За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах ракетного удару із застосуванням ракети Іскандер-М, а також 80 авіаударів, зокрема скинув 117 КАБ. Крім цього, здійснив 4323 обстріли, з них 167 – із реактивних систем залпового вогню. Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Павлівка, Миронівка, Ободи, Річки, Мар’їне, Білопілля, Берестове, Федорівка, Торецьк, Іванопілля, Добропілля, Очеретине, Покровськ, Вугледар, Урожайне, Новодонецьке, Новоукраїнка, Павлівське, Новопокровка, Кам’янське, Степногірськ, Щербаки та Одрадокам’янка. За минулу добу авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили понтонну переправу окупантів, пункт управління, один засіб ППО, вісім гармат на вогневих позиціях, 11 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та два інші важливі об’єкти російських загарбників. На Харківському напрямку ворог чотири рази проводив штурми в районі населеного пункту Вовчанськ. Також авіація противника завдала два удари п’ятьма КАБами по цивільній інфраструктурі. На Куп’янському напрямку за добу відбулося вісім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Синьківки, Глушківки, Колісниківки, Стельмахівки та Лозової. На Лиманському напрямку ворог атакував шість разів. Намагався просунутись уперед у бік Невського та Дружелюбівки. На Сіверському напрямку українські захисники відбивали п’ять штурмових дій російських загарбників поблизу Верхньокам’янського. По громаді населеного пункту Федорівка ворожа авіація завдала удару десятьма некерованими авіаційними ракетами. На Краматорському напрямку окупанти атакували чотири рази у районах Часового Яру та населеного пункту Ступочки. На Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив шість атак неподалік Неліпівки, Торецька та в районі Нью-Йорка. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 36 штурмових і наступальних дій агресора у бік Воздвиженки, Новоолександрівки, Зеленого Поля, Новотроїцького, Гродівки, Новогродівки, Селидового та Михайлівки. Найбільша концентрація ворожих атак була в районах Гродівки та Новогродівки. На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 64 атаки. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районах населених пунктів Костянтинівка та Георгіївка, де відбулося близько 75 відсотків усіх боїв. Окрім того ворог атакував у бік Олександрополя та Желанного Першого. На Времівському напрямку противник здійснив п’ять штурмів наших позицій в районах Водяного та Золотої Ниви. Активно задіював для ударів на напрямку штурмову і бомбардувальну авіацію. На Оріхівському напрямку окупанти атакували в районі Роботиного, також завдали авіаударів по Кам’янському, Степногірську та Щербаках. На Придніпровському напрямку російські загарбники атакували наші позиції шість разів. Отримали жорстку відсіч, зазнали втрат. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території рф активно застосовує артилерію і авіацію по районах українських населених пунктів. Триває операція у Курській області. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці і активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу. Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 1220 осіб. Також українські воїни знешкодили 18 танків, 48 бойових броньованих машин, 52 артилерійські системи, одну РСЗВ, 80 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 79 автомобілів та 10 одиниць спеціальної техніки окупантів.

09:05 Міжнародний кінофестиваль у Торонто TIFF скасував показ пропагандистського фільму Russians at War (Росіяни на війні), повідомила посол України в Канаді Юлія Ковалів.

08:55 Станом на 06:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває один російський корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить до 4 ракет, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

08:50 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Російські війська вчора продовжували контратакувати на українській ділянці фронту в Курській області, але досягли лише незначних успіхів, ймовірно, через продовження українських наступальних операцій та оборонних контратак у цьому районі. Російські війська просунулися в районах Курської області, які українські війська ще не повністю контролювали і не намагалися контролювати, і російські війська, ймовірно, зіткнуться з більшими труднощами при подальших контратаках на ділянках виступу, які контролюють українські війська.

• За повідомленнями, вчора вересня в результаті удару українських ПЗРК «Гімалаї» було пошкоджено тимчасовий понтонний міст через річку Сейм і поранено групу російських військовослужбовців, які перебували неподалік від нього.

• За повідомленнями, російська влада перекинула додаткові підрозділи 106-ої повітряно-десантної дивізії до Курської області і може розпочати передислокацію більш досвідчених бойових підрозділів для підтримки поточних російських контратак і майбутніх контрнаступальних операцій проти українських сил в Росії.

• Як повідомляється, Велика Британія дозволить Україні використовувати надані нею ракети великої дальності Storm Shadow для завдання ударів по військових об'єктах в Росії в найближчі дні.

• Президент Росії Путін продовжує риторичні зусилля, спрямовані на те, щоб вплинути на політичну дискусію, яка триває на Заході щодо надання Україні дозволу на використання наданої Заходом зброї проти військових об'єктів в Росії, хоча раніше Росія не вдавалася до військової ескалації у відповідь на порушення Заходом російських «червоних ліній».

• Російські сили 11 вересня завдали удару по цивільному вантажному судну, що прямувало через український зерновий коридор у західній частині Чорного моря, ймовірно, в рамках нових зусиль Росії, спрямованих на підрив міжнародної довіри до безпеки коридору.

• Росія продовжила свої зусилля щодо зміцнення відносин із незахідними країнами на зустрічі високопосадовців і радників з питань безпеки БРІКС у Санкт-Петербурзі.

• Іран і Росія применшують свої розбіжності щодо проєкту Зангезурського коридору на Кавказі.

• Росія продовжує балансувати у відносинах з Іраном і країнами Перської затоки.

• Російський центр журналістських розслідувань «Досьє-Центр» 12 вересня опублікував розслідування про зусилля Кремля, спрямовані на зміцнення свого впливу на російський інформаційний простір за допомогою Telegram напередодні повномасштабного вторгнення в Україну.

• Колишній голова «Роскосмосу» та окупаційний сенатор від Запорізької області Рогозін вчора заявив, що перша група новоствореного добровольчого загону «БАРС-Сармат» підписала контракти на військову службу з міністерством оборони Росії та проходить підготовку до відправки на фронт в Україні.

08:45 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ: