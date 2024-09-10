930-й день війни Росії в Україні. Хронік

09:35 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:30 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:25 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Протягом минулої доби зафіксовано 167 бойових зіткнень. За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах чотири ракетних удари із застосуванням чотирьох ракет, а також 97 авіаударів, зокрема, скинув 130 КАБ. Крім цього, здійснив 4916 обстрілів, з них 195 - із реактивних систем залпового вогню. Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Павлівка, Білопілля, Годунівка, Куп’янськ, Загризове, Пустогород, Галаганівка, Харків, Білокриничне, Твердохлібове, Щурове, Стельмахівка, Курилівка, Краматорськ, Предтечине, Диліївка, Торецьк, Пантелеймонівка, Олександропіль, Селідове, Курахівка, Трудове, Водяне, Вугледар, Катеринівка, Богоявленка, Новоукраїнка, Оріхів, Степногірськ, Лук’янівське, Новоандріївка, Кам’янське, Новоданилівка, Лугівське та Білогір’я. Вчора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали 13 ударів по районах зосередження особового складу і ОВТ противника, а також уразили п’ять артилерійських систем. На Харківському напрямку відбулося дві ворожих атаки в районах населених пунктів Вовчанськ та Глибоке. На Куп’янському напрямку за добу відбулося 12 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у бік Синьківки, Петропавлівки, Глушківки, Стельмахівки та Лозової. На Лиманському напрямку ворог атакував 14 разів. Намагався просунутись уперед неподалік восьми різних населених пунктів. Акцент робив біля Невського, Новосадового, Торського, Григорівки та Макіївки. На Сіверському напрямку українські захисники також відбивали 14 штурмових дій російських загарбників поблизу Верхньокам’янського, Івано-Дар’ївки, Спірного та Званівки. На Краматорському напрямку окупанти атакували двічі, у районі Білої Гори. На Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив дев’ять атак неподалік Неліпівки та Торецька. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 41 штурмову і наступальну дію агресора у бік населених пунктів Воздвиженка, Зелене Поле, Новотроїцьке, Гродівка, Новогродівка, Селідове та Михайлівка. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Михайлівки та Новогродівки. На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 46 атак. Основні зусилля ворог прикладав у районах Українська, Красногорівки, Костянтинівки та Георгіївки – де відбулось шість, сім, 15 та 12 боєзіткнень відповідно. На Времівському напрямку противник здійснив дев’ять штурмів наших позицій неподалік Золотої Ниви, Шахтарського і Вугледара. Активно задіював для ударів на напрямку штурмову і бомбардувальну авіацію. На Оріхівському напрямку окупанти намагалися вибити підрозділи Сил оборони з позицій в районах Малої Токмачки і Малих Щербаків - загалом провели три атаки. Для авіаударів терористи використали близько десятка керованих авіабомб і до сотні НАРів. На Придніпровському напрямку російські загарбники атакували наші позиції дев’ять разів. Отримали жорстку відсіч, зазнали втрат. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території рф активно застосовує артилерію і авіацію по районах українських населених пунктів. Триває операція у Курській області. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці і активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу. Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1380 осіб. Також українські воїни знешкодили танк, 19 бойових броньованих машин, 50 артилерійських систем, 36 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 68 автомобілів та чотири одиниці техніки окупантів.

09:15 Вночі радіотехнічними військами Повітряних Сил було виявлено та здійснено супровід 48-ми засобів повітряного нападу. Російські окупанти завдали удару балістичною ракетою «Іскандер-М» з окупованого Криму, протирадіолокаційною ракетою Х-31П із повітряного простору над акваторією Чорного моря, 46-ма ударними БпЛА типу «Shahed» (райони пусків: Курськ, Єйськ – РФ).

До відбиття повітряного нападу противника залучено авіацію, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи підрозділи РЕБ Сил оборони України. В результаті протиповітряного бою збито 38 ударних БпЛА (83%). Крім того, три безпілотники вийшли з підконтрольного повітряного простору України, один – у напрямку Росії, два – в напрямку окупованої Луганщини. Ще три ворожі БпЛА локаційно втрачені на території України (імовірно упали під впливом засобів РЕБ).

За минулі сім днів було збито 226 із 295 (77%) запущених по Україні БПЛА, ще 53 локаційно втрачені (впали) чи покинули територію України.

09:10 Станом на 06:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває один російський корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить до 4 ракет, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:05 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Міністр закордонних справ Росії Лавров взяв участь у спільному міністерському засіданні стратегічного діалогу Росії та Ради співробітництва арабських держав Перської затоки у Саудівській Аравії, що, ймовірно, є частиною зусиль Кремля, спрямованих на просування процесу створення задуманої ним «євразійської архітектури безпеки».

• Кремлівські чиновники, ймовірно, намагаються сформувати міжнародні заходи з мирного врегулювання війни в Україні, демонструючи при цьому небажання Росії брати участь у добросовісних переговорах з Україною.

• Кремль використав російські регіональні вибори, що відбулися 6-8 вересня, щоб інтегрувати в російський уряд російських військових ветеранів війни в Україні, яким він довіряє, ймовірно, в рамках постійних спроб заспокоїти російських військовослужбовців, посилити внутрішню підтримку війни і сформувати кадровий склад місцевих чиновників, пов'язаних з Кремлем.

• Кремль утримався від заміни виконуючого обов'язки губернатора Курської області Смирнова під час російських регіональних виборів, ймовірно, з метою підтримати зусилля, спрямовані на применшення суспільних наслідків вторгнення України в Курську область.

• Українські посадовці продовжують попереджати, що російські війська все частіше застосовують хімічну зброю в Україні.

• Російські війська нещодавно відновили деякі втрачені позиції в Курській області на тлі продовження українських наступальних операцій в цьому районі.

• Російські війська нещодавно просунулися вздовж лінії Куп'янськ-Сватове, поблизу Сіверська, поблизу Покровська та на південний захід від Донецька, а українські війська нещодавно відновили позиції поблизу Сіверська.

• Путін розширив повноваження міністра оборони Росії Андрія Бєлоусова, дозволивши йому надавати доступ до російської державної таємниці (секретної інформації) особам, які мають на це право в Міністерстві оборони Росії.

08:45 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ: