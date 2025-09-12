1297-й день війни Росії в Україні. Хроніка

12:25 Внаслідок російського ракетного удару нині вранці, загинули двоє мирних жителів Битицького старостату Сумської громади, повідомив в.о. Сумського міського голови Артем Кобзар.

12:05 Внаслідок російського обстрілу та дронового удару Марганецької територіальної громади Дніпропетровської області загинула жінка, а двоє чоловіків отримали поранення, повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

11:35 Радник з питань зовнішньої політики президента Польщі Марцін Пжидач заявив, що за останньою інформацією перетнули кордон Польщі та увійшли в її повітряний простір 21 російський безпілотник. Він застеріг від кампанії російської дезінформації, яка має на меті переконати людей, що дрони були українськими, наголосивши, що польська влада чітко визначила, що вони були російськими і запущені з території Росії.

11:05 Через несприятливі погодні умови (гроза, сильні пориви вітру) на ранок повністю або частково були знеструмлені 49 населених пунктів у двох областях повідомили в Укренерго.

11:00 Споживання електроенергії зростає, повідомили в Укренерго. Станом на 9:30 воно було на 5,4% більшим, ніж в цей же час вчора. Причина – хмарна погода у західних та центральних регіонах України, яка знижує ефективність роботи СЕС.

Вчора добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на тому ж рівні, що і максимум попереднього дня.

10:20 Вночі (з 22:00) противник атакував 40 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера та безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ РФ, понад 20 із них – шахеди.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 33 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера та дрони інших типів (83%) на півночі, сході та в центрі країни.

Зафіксовано влучання 6 ударних БпЛА на 3 локаціях.

За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 1468 із 1643 запущених по Україні БпЛА (разом – 89%).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

327,1% танків (з них 0,5% за минулий тиждень),

134,2% бойових броньованих машин (з них 0,1% за минулий тиждень),

1060,3% артилерійських систем (з них 6,3% за минулий тиждень),

133,0% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

86,7% засобів ППО (з них 0% за минулий тиждень),

33,8% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

38,2% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:40 Одна людина загинула через атаки російських БпЛА та ракетний удар по території Сумської громади, повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров. Росіяни атакували промислову зону на околиці Сум, пошкоджено транспорт та нежитлові будівлі.

09:35 Грози та пориви вітру залишили без електроенергії 22 населені пункти в Тернопільській області, повідомив начальник Тернопільської ОВА В'ячеслав Негода.

09:30 Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський відкинув припущення президента США Дональда Трампа про те, що порушення повітряного простору російськими безпілотниками було "помилкою".

09:25 Президент США Дональд Трамп припустив, що вторгнення російських БпЛА в повітряний простір Польщі могло бути спричинене помилкою:

"Це могла бути помилка. Але й без того я не задоволеним нічим у цій ситуації. Але сподіваюся, що це добігає кінця".

09:20 Вчора у селі Копилля Луцького району Волинської області з українського винищувача впала ракета, у результаті чого було зруйновано житловий будинок, обійшовся без жертв.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 195 бойових зіткнень. Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 82 авіаудари, зокрема скинув 147 керованих бомб. Крім цього, здійснив 4919 обстрілів, з них 111 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5960 дронів-камікадзе. Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Білогір’я, Залізничне Запорізької області, Одрадокам’янка Херсонської області. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили шість районів зосередження особового складу та техніки, один пункт управління безпілотними літальними апаратами, одну важку вогнеметну систему та п’ять артилерійських засобів російських загарбників. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося п’ять бойових зіткнень. Противник завдав 14 авіаційних ударів, загалом скинув 31 керовану авіаційну бомбу та здійснив 190 артилерійських обстрілів, зокрема вісім — із реактивних систем залпового вогню. На Південно-Слобожанському напрямку відбулося 13 бойових зіткнень у районах Вовчанська, Амбарного та в напрямку Одрадного. На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося сім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах Куп’янська, Петропавлівки, Нової Кругляківки, Загризового, Голубівки та в напрямку Курилівки. На Лиманському напрямку ворог атакував 21 раз. Намагався просунутися вперед у районах населених пунктів Греківка, Торське, Шандриголове, Дробишеве, Колодязі, в напрямку населених пунктів Ямпіль, Середнє, Ставки. На Сіверському напрямку впродовж минулої доби ворог здійснив 18 атак на позиції наших підрозділів у районах Григорівки, Серебрянки, Дронівки, Виїмки. На Краматорському напрямку зафіксовано два бойових зіткнення в районі Ступочок. На Торецькому напрямку ворог здійснив 12 атак у районах населених пунктів Олександро-Шультине, Катеринівка, Русин Яр, Маяк, Софіївка, Полтавка. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 60 наступальних дій агресора в районах населених пунктів Шахове, Володимирівка, Миколаївка, Молодецьке, Новоукраїнка, Промінь, Никанорівка, Маяк, Новоекономічне, Родинське, Миролюбівка, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Муравка, Дачне, Філія та в напрямку Покровська. На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 33 атаки на позиції наших військ поблизу населених пунктів Піддубне, Ялта, Соснівка, Іванівка, Філія, Зелений Гай, Толстой, Маліївка, Комишуваха, Ольгівське, Полтавка та в напрямку Новоіванівки. На Гуляйпільському напрямку противник наступальних дій не проводив. На Оріхівському напрямку ворог здійснив один штурм позицій наших захисників у районі Кам’янського. Минулої доби на Придніпровському напрямку ворог двічі без успіху намагався просуватися до укріплень наших оборонців. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу. Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 890 осіб. Також українські воїни знешкодили один танк, дві бойові броньовані машини, 40 артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню, 273 безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня та 64 одиниці автомобільної техніки окупантів.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Польські офіційні особи надали додаткові роз'яснення щодо наслідків вторгнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі 9-10 вересня. Міністерство внутрішніх справ Польщі повідомило, що станом на 19:00 11 вересня польські правоохоронні органи виявили загалом 17 дронів на території східної та північної Польщі. Польські ЗМІ повідомили, що принаймні один дрон розбився поблизу підрозділу Польських територіальних сил оборони в Нове-Място-над-Пилицею (на південний захід від Варшави). Польський аналітик з питань оборони заявив, що принаймні 15 з виявлених дронів були дронами-приманками Gerbera, багато з яких були оснащені паливними баками, що подвоювали їхню дальність польоту до 900 кілометрів. Польське агентство з аеронавігаційного обслуговування оголосило, що у відповідь на вторгнення дронів 9-10 вересня воно обмежить повітряний рух у східній Польщі вздовж кордонів з Україною та Білоруссю до 9 грудня. Польські ЗМІ повідомили, що близько 40 тис. польських військових будуть розгорнуті в прикордонній зоні Польщі та Білорусі в результаті посилення напруженості після вторгнення дронів та майбутніх спільних військових навчань Росії та Білорусі «Запад-2025», які розпочнуться 12 вересня. Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс заявив, що Латвія, за прикладом Польщі, також закриє свій повітряний простір уздовж східного кордону з Білоруссю та Росією щонайменше до 18 вересня.

• Союзники Польщі підтвердили свою підтримку Польщі після вторгнення безпілотників, засудивши Росію за навмисне вторгнення з метою перевірки готовності НАТО.

• Українські офіційні особи відреагували на вторгнення дронів, провівши паралелі з циклами агресії та ескалації Росії проти України, і запропонували поділитися з Польщею знаннями України про протидію дронам, які зараз мають інституційний характер.

• Кремль продовжує зусилля з дестабілізації Балкан і скасування Дейтонської угоди 1995 року, яка поклала кінець Боснійській війні 1992-1995 років, ймовірно, в рамках більш широкої кампанії з розділення та відволікання уваги Європи.

• Російські державні ЗМІ визнають зростаючий дефіцит бензину в Росії, але применшують роль, яку відіграє кампанія глибоких ударів України у створенні цього дефіциту.

• Швеція пообіцяла додаткову військову та фінансову допомогу Україні.