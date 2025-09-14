1299-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:15 Вночі (з 21:00) росіяни атакували балістичною ракетою Іскандер-М/KN-23 та 58-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ РФ, понад 25 із них – шахеди.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 52 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів (90%) на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Зафіксовано влучання ракети та 6 ударних БпЛА на 3 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях

За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 842 із 969 запущених по Україні БпЛА (разом – 87%).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

327,3% танків (з них 0,5% за минулий тиждень),

134,2% бойових броньованих машин (з них 0,1% за минулий тиждень),

1062,9% артилерійських систем (з них 6,6% за минулий тиждень),

133,2% РСЗВ (з них 0,5% за минулий тиждень),

86,7% засобів ППО (з них 0% за минулий тиждень),

33,8% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

38,2% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:45 Вночі оператори 14-го окремого полку Сил безпілотних систем спільно з підрозділами Сил спеціальних операцій завдали успішного удару по другому за потужністю нафтопереробному заводу РФ – "Киришинефтеоргсинтез" у Ленінградській області на відстані понад 800 км від державного кордону України. Завод переробляє понад 20 млн тонн нафти на рік і випускає близько 80 видів продукції, зокрема бензин, дизельне паливо, мазут і авіаційне реактивне пальне, яке використовується для забезпечення російської армії.

09:40 Від російських атак за вчорашню добу в Запорізькій, Харківській, Херсонській та Донецькій областях загинули 6 мирних мешканців, ще 28 людей постраждали, повідомили голови Запорізької, Харківської, Херсонської та Донецької ОВА.

09:35 У Фастівському районі Київської області внаслідок надзвичайної події пошкоджено залізничну інфраструктуру, тривають відновлювальні роботи, повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник.

09:25 Військово-Морські Сили ЗСУ в ніч на 11 вересня здійснили удар по комунікаційному вузлу Чорноморського флоту РФ у Севастополі: уражено об’єкт на території 184-ї науково-дослідницької експериментальної бази Севастополь, що забезпечував управління підрозділами ЧФ РФ.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 184 бойових зіткнення. Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 89 авіаударів, зокрема скинув 163 керовані бомби. Крім цього, здійснив 4785 обстрілів, з них 137 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6325 дронів-камікадзе. Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Залізничне, Приморське Запорізької області; Козацьке, Інгулець Херсонської області. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили п’ять районів зосередження особового складу та техніки, чотири артилерійські засоби та один інший важливий об’єкт російських загарбників. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося три боєзіткнення. Противник завдав 8 авіаційних ударів, загалом скинув 20 керованих авіаційних бомб, та здійснив 180 артилерійських обстрілів, зокрема чотири – із реактивних систем залпового вогню. На Південно-Слобожанському напрямку відбулося 14 боєзіткнень у районах Вовчанська, Амбарного, Фиголівки та в напрямку Хатнього, Одрадного. На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося 11 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у районах Мирного, Степової Новоселівки та в напрямку Куп’янська, Нової Кругляківки й Петропавлівки. На Лиманському напрямку ворог атакував 16 разів. Намагався просунутися вперед у районах населених пунктів Шандриголове, Колодязі, Греківка, Зарічне та в бік Ставків. На Сіверському напрямку впродовж минулої доби ворог здійснив 22 атаки на позиції наших підрозділів у районах Серебрянки, Григорівки та у напрямку населених пунктів Ямпіль, Дронівка. На Краматорському напрямку зафіксовано два бойових зіткнення у районі Білої Гори та в бік Ступочок. На Торецькому напрямку ворог здійснив 10 атак у районах населених пунктів Клебан-Бик, Катеринівка, Полтавка, Русин Яр та в бік Плещіївки й Софіївки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 52 наступальні дії агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Родинське, Миколаївка, Миролюбівка, Новоекономічне, Лисівка, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Дачне, Новомиколаївка, Новопідгороднє, Молодецьке, Шахове та в бік Новопавлівки й Філії. На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 41 атаку на позиції наших військ поблизу населених пунктів Олександроград, Тернове, Воскресенка, Маліївка, Ольгівське та в напрямку Іванівки, Новоіванівки й Полтавки. На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках противник наступальних дій не проводив. Минулої доби на Придніпровському напрямку ворог тричі без успіху намагався просуватися до укріплень наших оборонців. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу. Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 880 осіб. Також українські воїни знешкодили три танки, 42 артилерійські системи, одну реактивну систему залпового вогню, 261 безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня, 102 одиниці автомобільної техніки та одну важку вогнеметну систему окупантів.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Нещодавно російські війська спробували просунутися за українські позиції в Куп'янську через підземний газопровід – це вже третій випадок, коли російські війська використовують цю тактику в ході війни. Повторне використання цієї тактики Росією ще раз свідчить про те, що російські війська вдосконалюють свою здатність поширювати тактичні уроки між різними секторами лінії фронту.

• Міжнародне співтовариство продовжує засуджувати недавнє вторгнення російських дронів у повітряний простір Польщі.

• Російські та білоруські чиновники продовжують відхиляти відповідальність за недавнє вторгнення російських дронів у повітряний простір Польщі. Постійний представник Росії в ООН Небензя 12 вересня заявив, що Польща «поспішила покласти провину на Росію, не надавши жодних доказів, що пов'язують Росію з інцидентом». Тимчасовий повірений у справах Білорусі при Постійному представництві в ООН Артем Тозік заявив, що звинувачення Польщі щодо причетності Білорусі до вторгнення дронів є «безпідставними» і що Білорусь першою поінформувала Польщу про наближення дронів, які «збилися з курсу» під час нічних російських ударів по Україні

• Однак додаткова інформація про вторгнення російських дронів спростовує заяви Небензі та Тозіка.