1296-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:20 Вночі (з 21:00) росіяни атакували 66-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера та безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ РФ., понад 50 із них – шахеди.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 62 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів (94%) на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 4 ударних БпЛА на 3 локаціях.

За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 1556 із 1760 запущених по Україні БпЛА (разом – 88%).

 

 

 

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

 

 

 

 

 

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

  327,1% танків (з них 0,5% за минулий тиждень),

  134,1% бойових броньованих машин (з них 0,1% за минулий тиждень),

1059,0% артилерійських систем (з них 6,3% за минулий тиждень),

  132,9% РСЗВ (з них 0,3% за минулий тиждень),

   86,7% засобів ППО (з них 0,1% за минулий тиждень),

   33,8% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

   38,2% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

 

 

              

09:30 Спецпризначенці Головного управління розвідки при міністерстві оборони України нині вразили корабель чорноморського флоту РФ під Новоросійськом, повідомляє ГУР. В акваторії Чорного моря вони  вистежили та успішно атакували чергову дороговартісну військову ціль держави-агресора росії - корабель проєкту багатофункціональних суден MPSV07 зі складу ворожого чорноморського флоту. Цей корабель росіяни ввели в експлуатацію у 2015 році. Його вартість становить близько $60 млн США. Всього в РФ є чотири таких судна. Корабель проєкту MPSV07 обладнаний водолазними комплексами, телекерованими апаратами, гідролокатором бокового огляду, засобами РЕР. Може використовуватись для обстеження дна.

В момент атаки ворожий корабель здійснював радіоелектронну розвідку та патрулював підходи до бухти Новоросійска, де перебувають залишки ворожого чорноморського флоту. Влучного удару завдали бойовим безпілотником українського виробництва в область містка управління, де, зокрема, розташоване обладнання навігації та зв’язку корабля. Внаслідок удару знищено апаратуру РЕР ворожого судна, корабель виведено з ладу на дороговартісний на ремонт.

 

 

09:20 Відомого американського блогера консервативного штибу Чарлі Кірка вчора застрелили під час його виступу в Університеті Юти. Кірка було поранено в шию, його шпиталізували, але врятувати так і не вдалося. Він активно підтримував Дональда Трампа під час минулорічних президентських виборів, виступаючи в університетських кампусах та відповідаючи на запитання студентів. У своїх виступах щодо російсько-української війни Кірк неодноразово закликав припинити допомогу Україні. В обґрунтуванні своєї думки він часто використовував тези російської пропаганди.

 

 

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

 

 

 

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

 

 

 

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

 

 

 

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 205 бойових зіткнень.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних та 69 авіаційних ударів, застосував 44 ракети і скинув 120 керованих бомб. Крім цього, було залучено для ураження 5965 дронів-камікадзе та здійснено 4578 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, з яких 91 — із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Красний Хутір Чернігівської області; Залізничне, Оріхів Запорізької області.

Вчора авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили два пункти управління, артилерійську систему та район зосередження особового складу.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках минулої доби зафіксовано сім бойових зіткнень. Противник завдав 15 авіаційних ударів, загалом скинув 32 керовані авіабомби та здійснив 204 артилерійські обстріли, зокрема 10 — із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося 16 бойових зіткнень у районах Вовчанська, Амбарного та Одрадного.

На Куп’янському напрямку за добу зафіксовано чотири атаки окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника в районах Мирного, Куп’янська та Борівської Андріївки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 27 разів, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Греківка, Середнє, Колодязі, Ставки, Торське та Шандриголове.

На Сіверському напрямку противник 20 разів атакував позиції Сил оборони в районах Серебрянки, Григорівки та у напрямку Виїмки й Дронівки.

Минулої доби на Краматорському напрямку відбулося сім бойових зіткнень в районах Білої Гори, Майського та в напрямках Ступочок й Предтечиного.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 16 атак у районах Щербинівки, Олександро-Калинового, Клебан-Бика, Плещіївки, Русиного Яру, Полтавки та у напрямку Берестка, Софіївки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 57 атак агресора в районах населених пунктів Володимирівка, Вільне, Золотий Колодязь, Нове Шахове, Котлине, Никанорівка, Родинське, Промінь, Лисівка, Новоекономічне, Миролюбівка, Звірове, Удачне, Дачне, Новоукраїнка.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 31 ворожий штурм у районах населених пунктів Філія, Олександроград, Маліївка, Комишуваха, Ольгівське, Толстой, Піддубне, Новоіванівка та в напрямку Іванівки.

На Гуляйпільському напрямку ворог один раз наступав на позиції наших захисників в районі Білогір’я.

На Оріхівському напрямку противник двічі проводив наступальні дії в бік Плавнів та Степногірська, отримав відсіч.

На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили дві атаки загарбників у бік Антонівки та Садового.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці, активно підриваючи наступальний потенціал агресора в тилу.

За минулу добу втрати російських загарбників склали 890 осіб. Також українські воїни знешкодили чотири танки, дві бойові броньовані машини, 22 артилерійські системи, 343 безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня, 27 крилатих ракет, 49 одиниць автомобільної техніки та дві важкі вогнеметні системи окупантів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Російські дрони порушили повітряний простір Польщі в ніч з 9 на 10 вересня, що, на думку представників НАТО та європейських чиновників, було навмисним вторгненням Росії.

• Велика кількість російських дронів, які порушили повітряний простір Польщі, власне, свідчить про те, що це, ймовірно, було навмисним вторгненням Росії.

• Принаймні деякі з дронів, які порушили повітряний простір Польщі, були дронами-приманками «Гербера», і Росія, можливо, готувалася до вторгнення такого масштабу в повітряний простір Польщі з літа 2025 року.

• Російські чиновники заперечили, що дрони походили з Росії, і спробували перекласти провину на Україну.

• Білоруські чиновники спробували заперечити будь-яку причетність до вторгнення російських дронів, незважаючи на докази того, що дрони увійшли в повітряний простір Польщі з боку Білорусі.

• Росія, ймовірно, намагається оцінити можливості та реакцію Польщі та НАТО, сподіваючись застосувати отриманий досвід у майбутніх конфліктних сценаріях з альянсом НАТО.

• Росія, ймовірно, також намагається обмежити або стримати військову допомогу Заходу Україні.

• Російські військові блогери поширювали різні версії, щоб спростувати західні повідомлення про порушення Росією повітряного простору Польщі, багато з яких збігалися з офіційними заявами Росії та Білорусі.

• Західні партнери України продовжують обіцяти військову та фінансову допомогу Україні.

 

 

11.09.2025

