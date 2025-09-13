1298-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

327,2% танків (з них 0,5% за минулий тиждень),

134,2% бойових броньованих машин (з них 0,1% за минулий тиждень),

1061,6% артилерійських систем (з них 6,2% за минулий тиждень),

133,1% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

86,7% засобів ППО (з них 0% за минулий тиждень),

33,8% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

38,2% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:45 Російські військові намагаються діставатись Куп'янська підземними трубами, пише Deep State. Входи в трубу знаходяться в районі Лиману Першого, для пересування російські військові використовують спеціально розроблені лежанки на колесах та електросамокати. До околиць Куп'янська можна дістатись приблизно за чотири доби, на маршруті зроблені спеціальні місця для відпочинку та запаси провізії.

09:30 Батальйон "Шквал" полку "Скеля" ЗСУ звільнив село Філія на межі Дніпропетровської та Донецької областей. Там знову піднято український прапор.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 183 бойових зіткнення. Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 3 ракетних та 81 авіаційного ударів, застосував шість ракет та скинув 140 керованих бомб. Крім цього, здійснив 5206 обстрілів, з них 59 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6070 дронів-камікадзе. Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Грем’яч Чернігівської області; Білогір’я, Залізничне, Новояковлівка, Веселянка Запорізької області; Херсон, Львове Херсонської області. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили три райони зосередження особового складу та техніки, два пункти управління, три артилерійських засоби та один інший важливий об’єкт противника. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося три боєзіткнення. Противник завдав 13 авіаційних ударів, загалом скинув 24 керовані авіаційні бомби, та здійснив 133 артилерійських обстрілів, зокрема три – із реактивних систем залпового вогню. На Південно-Слобожанському напрямку відбулося 23 боєзіткнення у районах Вовчанська, Амбарного та в бік Слобожанського, Одрадного, Кутьківки. На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося вісім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у районі Голубівки та в напрямку Куп’янська, Піщаного, Нової Кругляківки. На Лиманському напрямку ворог атакував 17 разів. Намагався просунутися вперед у районах Греківки, Колодязів та у бік населених пунктів Новоселівка, Шандриголове, Ставки. На Сіверському напрямку впродовж минулої доби ворог здійснив 20 атак на позиції наших підрозділів у районах Серебрянки, Григорівки та у бік населених пунктів Ямпіль, Дронівка, Виїмка. На Краматорському напрямку зафіксовано сім бойових зіткнень в районі Оріхово-Василівки та в напрямку Ступочок, Предтечиного, Білої Гори. На Торецькому напрямку ворог здійснив 15 атак в районах населених пунктів Щербинівка, Катеринівка, Олександро-Калинове та у бік Іванопілля, Плещіївки, Степанівки, Полтавки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 49 наступальних дій агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Шахове, Маяк, Затишок, Новоекономічне, Миколаївка, Миролюбівка, Удачне, Муравка, Дачне, Новоукраїнка та в напрямку населених пунктів Мирноград, Промінь, Сухий Яр, Покровськ, Звірове, Молодецьке, Новопідгородне, Філія. На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 16 атак на позиції наших військ поблизу населених пунктів Соснівка, Вороне, Маліївка, Тернове, Новомиколаївка, Ольгівське та в бік Філії, Іванівки, Олександрограда. На Гуляйпільському напрямку противник наступальних дій не проводив На Оріхівському напрямку ворог здійснив два штурми в бік Малої Токмачки та Новоданилівки. Минулої доби на Придніпровському напрямку ворог двічі без успіху намагався просуватися до укріплень наших оборонців. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу. Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 950 осіб. Також українські воїни знешкодили 4 танки, бойову броньовану машину, 39 артилерійських систем, реактивну систему залпового вогню, 358 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня та 109 одиниць автомобільної техніки окупантів.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• 12 вересня вперше після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році російські та білоруські війська розпочали спільні військові навчання «Запад-2025»

• Росія і Білорусь, можливо, відмовилися від спроб використати «Запад-2025» для підтримки операцій з ядерним брязканням зброєю проти Заходу, принаймні тимчасово.

• Білоруські та російські чиновники звинуватили Польщу в надмірній реакції на загрозу російської агресії у відповідь на рішення Польщі закрити кордон з Білоруссю через «Запад-2025».

• 12 вересня НАТО оголосило про операцію «Східний вартовий» у відповідь на порушення російськими безпілотниками повітряного простору Польщі в ніч з 9 на 10 вересня.

• Російський Центральний банк, ймовірно, передчасно знизив свою ключову процентну ставку втретє з червня 2025 року, намагаючись зберегти видимість внутрішньої економічної стабільності. Зниження ключової процентної ставки, ймовірно, продовжить посилювати економічну нестабільність Росії.

• Партнери України продовжують застосовувати санкції проти Росії.

• В ніч з 11 на 12 вересня Україна провела серію ударів безпілотними літальними апаратами великої дальності по енергетичній інфраструктурі в Ленінградській і Смоленській областях.

• 11 вересня американські сенатори Ліндсі Грем, Річард Блюменталь, Кеті Брітт і Емі Клобучар подали до Сенату США законопроект, який має на меті сприяти поверненню українських дітей, депортованих Росією.