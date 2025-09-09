1294-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:25 Вночі (із 19:00) росіяни атакували 84-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера та безпілотниками інших типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ РФ, понад 50 із них – шахеди.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 60 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів (71%) на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 23 ударних БпЛА на 10 локаціях.

За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 1622 із 1893 запущених по Україні БпЛА (разом – 86%).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

326,9% танків (з них 0,4% за минулий тиждень),

134,1% бойових броньованих машин (з них 0,1% за минулий тиждень),

1057,4% артилерійських систем (з них 7,6% за минулий тиждень),

132,8% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

86,7% засобів ППО (з них 0,3% за минулий тиждень),

33,8% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

38,2% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:45 Президент Польщі Кароль Навроцький в інтерв’ю Литовському національному радіо і телебаченню (LRT) заявив, що Україна, як держава, яка перебуває у стані війни, наразі не може приєднуватися до НАТО, а обговорення її членства в Європейському Союзі є передчасним.

09:35 Внаслідок російських атак на Приморське та Запоріжжя одна жінка загинула, ще одна дістала поранення, повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

09:25 По будівлі уряду України влучила частина крилатої ракети "Іскандер-9M727", повідомив радник – уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк. Бойова частина ракети не спрацювала – попередньо внаслідок ураження ракети, проте сталося загоряння пального.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 195 бойових зіткнень. Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного та 74 авіаційних ударів, застосував п’ять ракет і скинув 148 керованих бомб. Крім цього, було залучено для ураження 5516 дронів-камікадзе та здійснено 4989 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, з яких 86 — із реактивних систем залпового вогню. Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Приморське Запорізької області; Миколаївка Херсонської області. Вчора авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили п’ять пунктів управління та одну артилерійську систему. На Північно-Слобожанському та Курському напрямках минулої доби зафіксовано 11 бойових зіткнень. Противник завдав 12 авіаційних ударів, загалом скинув 25 керованих авіабомб та здійснив 207 артилерійських обстрілів, зокрема 18 — із реактивних систем залпового вогню. На Південно-Слобожанському напрямку відбулося п’ять бойових зіткнень у районах Вовчанська та Строївки. На Куп’янському напрямку за добу зафіксовано дев’ять атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника в районах Мирного, Куп’янська, Петропавлівки та в напрямку Новоплатонівки. На Лиманському напрямку ворог атакував 14 разів, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Колодязі, Новомихайлівка, Глущенкове, Торське, а також у бік Шандриголового. На Сіверському напрямку противник сім разів атакував позиції Сил оборони в районах Григорівки, Серебрянки, Виїмки та в бік Ямполя. Минулої доби на Краматорському напрямку відбулося чотири бойові зіткнення в районах Міньківки, Ступочок, Білої Гори та в бік Бондарного. На Торецькому напрямку ворог здійснив дев’ять атак у районах Торецька, Плещіївки, Щербинівки, Катеринівки та Полтавки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 64 атаки агресора в районах населених пунктів Родинське, Миролюбівка, Промінь, Звірове, Котлине, Удачне, Новопідгородне, Дачне, Новоукраїнка, Сухий Яр, Шахове, Молодецьке та в бік Покровська, Торецького, Новоекономічного, Новопавлівки. На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 51 ворожий штурм у районах населених пунктів Філія, Ялта, Піддубне, Толстой, Лісне, Олександроград, Січневе, Комишуваха, Новоіванівка, Зелений Гай, Маліївка, Новогеоргіївка, Зелене Поле, Запорізьке, Обратне, Ольгівське, Полтавка. На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках ворог наступальних дій не проводив. На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили чотири атаки загарбників у бік Антонівського мосту. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці, активно підриваючи наступальний потенціал агресора в тилу. За минулу добу втрати російських загарбників склали 950 осіб. Також українські воїни знешкодили танк, три бойові броньовані машини, 32 артилерійські системи, реактивну систему залпового вогню, 226 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 72 одиниці автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки окупантів.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Голова Ради Безпеки Росії Медведєв безпосередньо погрожував Фінляндії і використовував формулювання, які прямо віддзеркалюють неправдиві виправдання Кремля щодо вторгнення в Україну.

• Погрози Медведєва на адресу Фінляндії не є поодинокими, а є частиною постійних зусиль Кремля погрожувати країнам НАТО і виправдовувати майбутні агресивні дії Росії.

• Росія продовжує розширювати свою оборонну промислову базу і вживати заходів для захисту оборонних промислових підприємств від ударів України з великої відстані.

• Росія, як повідомляється, також нарощує виробництво FPV-дронів з оптоволоконними кабелями, які російські війська успішно використовували в останні місяці для досягнення деяких ефектів бойової повітряної блокади в Україні.

• Кремль, схоже, має намір інституціоналізувати свою давню практику катування та знущань над українськими цивільними в'язнями та військовополоненими.