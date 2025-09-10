1295-й день війни Росії в Україні. Хроніка

12:50 Державна служба України з етнополітики та свободи совісті просить Шостий апеляційний адміністративний суд припинити діяльність Української православної церкви (Московського патріархату), яка визнана афілійованою з Російською православною церквою (РПЦ), а також передати державі її майно, кошти та інші активи, крім культового.

12:20 Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск під час промови перед Сеймом повідомив, що після узгодження з президентом країни Каролем Навроцьким, Польща застосує статтю 4 НАТО, вимагаючи офіційних консультацій в рамках альянсу.

12:10 Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск під час промови перед Сеймом повідомив, що в ніч проти середи було зафіксовано 19 порушень польського повітряного простору, три-чотири дрони збиті. Перше порушення повітряного простору Польщі сталося близько 00:30, а останнє було зафіксовано о 7:30. Значна кількість дронів перетнула кордон Польщі з Білорусі.

12:00 Під час нічного порушення польського повітряного простору було виявлено 20-23 російських безпілотників, їх збили переважно нідерландські бойові літаки F-35, які прибули до Польщі 1 вересня, пише Rzeczpospolita.

11:35 Президент США Дональд Трамп закликав Євросоюз разом ввести мита до 100% на товари з Індії та Китаю для «посилення тиску» на Росію, у якої ці країни купують нафту, пише Financial Times.

11:10 Вночі в зоні відповідальності ПвК Захід протягом атаки силами ППО знищено 14 крилатих ракет та 39 ударних/імітаційних БпЛА.

11:05 Через несприятливі погодні умови (гроза, сильні пориви вітру) на ранок повністю або частково були знеструмлені 11 населених пунктів у двох областях, повідомили в Укренерго.

11:00 Споживання електроенергії знижується, повідомили в Укренерго. Станом на 9:30 воно було на 1,2% меншим, ніж в цей же час вчора. Причина – сонячна погода на більшій частині території України, яка зумовлює високу ефективність роботи побутових СЕС.

Вчора добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 1,3% вищим, ніж максимум попереднього дня.

10:55 Кремль готував дронні атаки на Польщу ще з липня: на російських БПЛА вже фіксувалися польські та литовські SIM-карти, пише Defense Express. Варшава була про це попереджена. Такі знахідки вказували на підготовку РФ до польотів дронів над територією цих країн і тестів підключення до мереж мобільного зв'язку.

Ймовірно, одним із завдань цієї російської атаки була розвідка системи протиповітряної оборони Польщі, особливо з огляду на те, що 12 вересня на території Білорусі мають розпочатися навчання «Захід-2025».

10:50 Вчора внаслідок удару росіян авіабомбою 9 вересня по селищу Ярова на Донеччині у момент роздачі пенсій мирним мешканцям загинули 25 людей, ще 18 були поранені.

10:35 Міський голова Андрій Садовий повідомив, що вночі на Львів летіли близько 60 шахедів і понад 10 ракет. Внаслідок нічної атаки жертв і руйнувань житлового фонду немає, є потрапляння уламків у цивільний склад на вул. Авіаційній.

10:30 Росія атакує союзника по НАТО Польщу – це акт війни, заявив конгресмен від Республіканської партії Джо Вілсон:

"Росія атакує союзника НАТО Польщу іранськими дронами "Шахед" менш ніж через тиждень після того, як президент Трамп прийняв президента Навроцького в Білому домі. Це акт війни, і ми вдячні союзникам по НАТО за їх швидку реакцію на безперервну безпричинну агресію військового злочинця Путіна проти вільних і продуктивних націй. Я закликаю президента Трампа відповісти обов'язковими санкціями, які збанкрутують російську військову машину, та озброїти Україну зброєю, здатною нанести удар по Росії. Путін більше не задовольняється лише поразкою в Україні, бомбардуючи матерів і немовлят, тепер він безпосередньо випробовує нашу рішучість на території НАТО. Путін заявив, що "Росія не знає кордонів". Вільні та процвітаючі нації навчать Росію, що таке кордони".

10:20 Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що кордон країни порушили більше десятка російських безпілотних апаратів.

10:10 Вночі (з 17:00) росіяни завдали комбінованого удару по території України із застосуванням ударних БпЛА та ракет наземного, повітряного, морського базування. Загалом, під час удару, радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 458 засобів повітряного нападу:

- 415 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів із напрямків Курськ, Брянськ, Міллерово, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ РФ, Чауда – ТОТ Криму, понад 250 із них - шахеди;

- 42 крилатих/авіаційних ракет Х-101/Калібр/Х-59(69) із Саратовської обл. РФ, акваторії Чорного моря;

- 1 балістичної ракети Іскандер-М/KN-23 із Воронезької обл. РФ.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 413 повітряних цілей:

- 386 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів (93%);

- 27 крилатих/авіаційних ракет Х-101/Калібр/Х-59(69) (64%).

Попередньо зафіксовано влучання 16 ракет та 21 ударного БпЛА на 17 локаціях.

Щонайменше вісім ворожих БпЛА вийшли за межі державного кордону України у напрямку Республіки Польща.

За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 1578 із 1806 запущених по Україні БпЛА (разом – 87%).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

327,0% танків (з них 0,4% за минулий тиждень),

134,1% бойових броньованих машин (з них 0,1% за минулий тиждень),

1058,3% артилерійських систем (з них 7,2% за минулий тиждень),

132,9% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

86,7% засобів ППО (з них 0,1% за минулий тиждень),

33,8% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

38,2% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:55 Генеральний секретар НАТО Марк Рютте на звʼязку з польським керівництвом та НАТО тісно консультується з Польщею щодо вторгнення дронів на польську територію.

09:50 Троє людей постраждали внаслідок ракетного удару російських окупантів по цивільному цеху у Волочиську Хмельницької області, повідомив президент України Володимир Зеленський.

09:45 Президент України Володимир Зеленський назвав небезпечним прецедентом для Європи появу російських дронів в повітряному просторі Польщі:

"Вкрай небезпечний прецедент для Європи. Чи будуть наступні кроки, повністю залежить від скоординованості та сили дій у відповідь. Росіяни повинні відчути наслідки. Росія повинна відчути, що війну не можна розширювати і доведеться закінчувати. Москва завжди випробовує межі можливого і, якщо не зустрічає сильної реакції, залишається на новому рівні ескалації. Сьогодні був ще один ескалаційний крок – російсько-іранські "шахеди" діяли в повітряному просторі Польщі, в повітряному просторі НАТО. Не один "шахед", що можна було б назвати випадковістю, а щонайменше 8 ударних дронів, які були націлені в напрямку Польщі. Відкладання обмежень по Росії та її спільниках означає лише збільшення жорстокості ударів. Потрібно достатньо зброї, щоб стримати Росію. Потрібна сильна відповідь, і це може бути тільки спільна відповідь усіх партнерів: України, Польщі, усіх європейців, Сполучених Штатів".

09:40 Одна людина постраждала внаслідок нічної повітряної атаки росіян у Вінницькій області, є пошкодження об'єктів інфраструктури та житла, повідомила заступниця начальника Вінницької обладміністрації Наталія Заболотна.

09:35 Президент Польщі Кароль Навроцький скликав засідання Бюро національної безпеки:

"З моменту появи порушень повітряного простору РП залишаюся в постійному контакті з віце-прем'єром, міністром національної оборони і найголовнішими командувачами в Збройних силах РП. Взяв участь в засіданні Оперативного командування Збройних Сил. В BBN проведу засідання, на яке прибуде голова уряду. Безпека нашої Вітчизни є найвищим пріоритетом і вимагає тісної співпраці".

09:30 Одна людина загинула в Житомирській області внаслідок російської масованої повітряної атаки в ніч проти середи, також одна людина зазнала поранень, повідомив голова Житомирської обласної адміністрації Віталій Бунечко.

09:25 Троє мирних жителів Хмельницького району отримали травми внаслідок російської повітряної атаки в ніч на середу, зруйновано промислове підприємство, повідомив голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

09:20 Оперативне командування Збройних сил Польщі повідомило про збиття частини БпЛА, які вночі порушили повітряний простір країни:

"В результаті сьогоднішнього нападу Російської Федерації на територію України відбулося безпрецедентне порушення польського повітряного простору об'єктами типу дрон. Це акт агресії, який створив реальну загрозу безпеці наших громадян. Польські та союзні засоби спостереження за допомогою радіолокації відстежували більше десятка об'єктів, а щодо тих, які могли становити загрозу, командувач Оперативного командування ЗС прийняв рішення про їх нейтралізацію. Частина дронів, які вторглися в наш повітряний простір, була збита. Триває пошук і локалізація місць можливого падіння цих об'єктів"

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 200 бойових зіткнень. Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах трьох ракетних та 73 авіаційних ударів, застосував сім ракет і скинув 93 керовані бомби. Крім цього, було залучено для ураження 5777 дронів-камікадзе та здійснено 4838 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, з яких 95 — із реактивних систем залпового вогню. Агресор завдавав авіаудару по населеному пункту Ольгівка Херсонської області. Вчора авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили п’ять районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та один інший важливий об’єкт противника. На Північно-Слобожанському та Курському напрямках минулої доби зафіксовано дев’ять бойових зіткнень. Противник завдав 12 авіаційних ударів, загалом скинув 24 керовані авіабомби та здійснив 222 артилерійських обстрілів, зокрема чотири — із реактивних систем залпового вогню. На Південно-Слобожанському напрямку відбулося вісім бойових зіткнень у районі Вовчанська. На Куп’янському напрямку за добу зафіксовано сім атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника в районі Степової Новоселівки та в напрямку Куп’янська, Петропавлівки, Піщаного. На Лиманському напрямку ворог атакував 16 разів, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Новомихайлівка, Карпівка, Середнє, Шандриголове, Колодязі, Зарічне та Торське. На Сіверському напрямку противник 21 раз атакував позиції Сил оборони в районах Серебрянки, Григорівки та у бік Ямполя, Дронівки, Виїмки, Пазено. Минулої доби на Краматорському напрямку відбулося три бойові зіткнення у районі Ступочок. На Торецькому напрямку ворог здійснив 14 атак в районах Катеринівки, Яблунівки, Полтавки та у бік Олександро-Шультиного, Плещіївки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 60 атак агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Нове Шахове, Заповідне, Миролюбівка, Новоекономічне, Лисівка, Шевченко, Звірове, Котлине, Удачне, Дачне та в бік Вільного, Родинського, Променя, Сухого Яру, Покровська, Молодецького. На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 40 ворожих штурмів в районах населених пунктів Маліївка, Комишуваха, Новомиколаївка, Ольгівка та в бік населених пунктів Філія, Іванівка, Андріївка-Клевцове, Січневе, Тернове, Новоіванівка. На Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському напрямках ворог наступальних дій не проводив. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці, активно підриваючи наступальний потенціал агресора в тилу. За минулу добу втрати російських загарбників склали 990 осіб. Також українські воїни знешкодили три танки, бойову броньовану машину, 29 артилерійських систем, реактивну систему залпового вогню, 347 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, важку вогнеметну систему, 83 одиниці автомобільної та одиницю спеціальної техніки окупантів.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• За останні чотири місяці територіальні здобутки Росії стали менш витратними порівняно з весною 2025 року: російські війська зазнають менших втрат на квадратний кілометр захопленої території.

• Кількість російських втрат на квадратний кілометр досягла піку в перші чотири місяці 2025 року, коли російські війська боролися за збереження інтенсивного темпу наступальних операцій, розпочатих восени 2024 року.

• Просування російських військ почало сповільнюватися протягом перших чотирьох місяців 2025 року, оскільки втрати російських військ залишалися незмінними, що призвело до підвищення рівня втрат російських військ у період з січня по квітень 2025 року.

• Російські війська почали досягати швидших успіхів у травні 2025 року і підтримували більш швидкий темп просування протягом останніх чотирьох місяців, при цьому російські втрати дещо зменшилися, хоча російські війська продовжують просуватися пішки.

• Рівень втрат російських військ в Україні, ймовірно, знизився завдяки тому, що Росія знову почала активно використовувати безпілотні літальні апарати для створення ефекту повітряної блокади бойового поля, в основному під керівництвом операторів БПЛА російського Центру передових безпілотних технологій «Рубікон».

• Останні опитування в Росії показують, що підтримка війни серед російського населення залишається високою, незважаючи на зростаючі втрати і відносно повільний прогрес на полі бою.

• Україна продовжує наносити удари по російській енергетичній інфраструктурі.

• За повідомленнями, 8 вересня українські війська провели комбінований удар по трьох російських командних пунктах в окупованому місті Донецьку та поблизу нього.

• Чиновники російської Державної думи беруть участь у організованій Кремлем кампанії з метою погроз Фінляндії.

• Російські війська провели удар по мобільному пункту виплати пенсій в Донецькій області, в результаті якого загинули та були поранені десятки переважно літніх цивільних осіб.