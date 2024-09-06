927-й день війни Росії в Україні. Хроніка

08:35 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:30 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:20 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Протягом минулої доби зафіксовано 187 бойових зіткнень. Найактивніше ворог наступав на Покровському та Курахівському напрямках. За уточненою інформацією, за вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах два ракетних удари із застосуванням шести ракет, а також 74 авіаудари, скинувши 87 КАБів. Крім цього, здійснив понад 4200 обстрілів, з них 129 - із реактивних систем залпового вогню. Агресор завдавав авіаударів у районах населених пунктів, зокрема, Бездрик, Малушине, Юнаківка, Бояро-Лежачі, Ямпіль та Рівне Сумської області; Малі Проходи, Попівка, Петропавлівка Харківської області; Стельмахівка Луганської області; Торецьк, Дружба, Олександропіль, Покровськ, Новодмитрівка, Єлезаветівка, Богоявленка Донецької області; Гуляйполе, Мала Токмачка Запорізької області; Бургунка, Тягинка, Садове, Одрадокам’янка, Раківка та Козацьке Херсонської області. Вчора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали 15 ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ противника, а також уразили пункт управління, два пункти управління БпЛА, дві артилерійські системи та один інший важливий об’єкт ворога. На Харківському напрямку точилося шість боїв. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Вовчанська та Липців. На Куп’янському напрямку відбулося 27 боєзіткнень, зокрема, біля Синьківки, Глушківки, Андріївки, Берестового та Стельмахівки. На Лиманському напрямку, за уточненою інформацією, ворог атакував 17 разів неподалік Новоєгорівки, Дружелюбівки, Чернещини, Тернів, Торського, Діброви та Макіївки. На Сіверському напрямку відбулося п’ять бойових зіткнень. Українські захисники відбивали штурмові дії російських загарбників поблизу Верхньокам’янського та Спірного. На Краматорському напрямку точилося вісім боїв у районах Григорівки, Часового Яру та Андріївки. На Торецькому напрямку росіяни атакували 10 разів неподалік Торецька, Неліпівки та Нью-Йорка. На Покровському напрямку наші захисники відбили 49 ворожих штурмових дій в районах населених пунктів Суха Балка, Олександропіль, Зелене Поле, Воздвиженка, Новотроїцьке, Гродівка, Новогродівка та Михайлівка. Найбільша концентрація атак була поблизу Новогродівки, Гродівки та Михайлівки. На Курахівському напрямку Сили оборони відбивали 46 атак противника біля Красногорівки, Костянтинівки та Георгіївки. На Времівському напрямку ворог дев’ять разів наступав у бік Водяного та Старомайорська. На Оріхівському напрямку російські війська здійснили один штурм позицій українських підрозділів поблизу Малої Токмачки. На Придніпровському напрямку противник зазнав поразки, дев’ять разів атакуючи оборонні рубежі українців. На Гуляйпільському напрямку обстановка без особливих змін. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога - не виявлено. На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, здійснює мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів з території рф. Водночас, наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам відчутних втрат в живій силі та техніці, виснажуючи ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення. Загалом, минулої доби загальні втрати російських загарбників склали 1270 осіб. Також наші воїни знешкодили танк, 29 артилерійських систем, один засіб ППО, 52 БпЛА оперативно-тактичного рівня, крилату ракету та 55 автомобілів.

08:15 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:10 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

252,6% танків (з них 1,2% за минулий тиждень),

97,3% бойових броньованих машин (з них 0,7% за минулий тиждень),

402,9% автомобільної техніки (з них 4,8% за минулий тиждень),

576,9% артилерійських систем (з них 4,5% за минулий тиждень),

105,7% РСЗВ (з них 0,2% за минулий тиждень),

67,0% засобів ППО (з них 0,1% за минулий тиждень),

29,4% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

36,8% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

08:05 Під час нинішньої нічної масованої атаки дронів на Київ протиповітряна оборона збила всі "Шахеди", жоден з них не досягнув цілі, повідомив начальник Київської МВА Сергій Попко.

07:55 Станом на 06:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває один російський корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить до 4 ракет, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

07:45 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Американські та європейські чиновники повідомили, що Іран доставив до Росії сотні балістичних ракет малої дальності для підтримки вторгнення президента Росії Путіна в Україну.

• Передача іранських балістичних ракет є частиною поглиблення стратегічного партнерства між Іраном і Росією.

• Міністр оборони США Ллойд Остін заявив 6 вересня, що жодна конкретна зброя не стане «зміною правил гри» для України і що дозвіл українським силам використовувати надану США зброю для дальніх ударів по російських військових об'єктах на території Росії не змінить статусу війни.

• Остін має рацію в тому, що жодна система озброєнь не змінить хід війни, але його коментарі ігнорують те, як системи озброєнь і супутні їм правила ведення бойових дій впливають на українські можливості, і що зміни в можливостях можуть змінити хід війни. Західна військова допомога залишається вирішальною для здатності України захищати себе, а заява Остіна ігнорує потребу України в можливостях нанесення ударів на великі відстані, необхідних для руйнування російських тилових плацдармів.

• Західні партнери України пообіцяли надати Україні додаткову військову допомогу під час засідання Контактної групи з питань оборони на авіабазі Рамштайн у Німеччині 6 вересня, значна частина якої, як повідомляється, в найближчому майбутньому надана не буде.

• Російські війська все частіше страчують українських солдатів, які здаються в полон, по всій лінії фронту, ймовірно, частково через те, що російське командування, схоже, схвалює поширення таких воєнних злочинів.

• Російські посадовці спробували використати зустріч з Генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Маріано Гроссі для продовження довготривалих зусиль з легітимізації окупації Росією Запорізької атомної електростанції та Запорізької області, а також просування неправдивих наративів про українську загрозу Курській атомній електростанції послабити підтримку Заходу щодо вторгнення України в Курську область.

• Російський федеральний цензор Роскомнагляд опублікував і негайно видалив проект порядку реалізації нещодавно прийнятого закону про деанонімізацію російських Telegram-каналів, можливо, після того, як отримав негативну реакцію з боку російської ультранаціоналістичної Telegram-спільноти.

• Кремль продемонстрував свою прихильність до встановлення повного контролю над російським інформаційним простором у майбутньому і, ймовірно, повторить спробу деанонімізації російських соціальних мереж і Telegram-каналів, навіть незважаючи на те, що Роскомнагляд поки що відкликав свої нещодавно запропоновані правила.

• Кремль продовжує призначати заступника голови Адміністрації президента Росії Кирієнка на посади, які контролюють інформаційну діяльність Росії в рамках зусиль, спрямованих на формування російської ідентичності та ідеології.

• Росія продовжує розвивати спроможність використовувати інформаційні операції в соціальних мережах для провокування активності і вже кілька років використовує український інформаційний простір для відточування цієї спроможності.

• Російські війська нещодавно відновили втрачені позиції в Курській області на тлі бойових дій, що тривають на всій українській ділянці фронту.

• Українські війська нещодавно відновили втрачені позиції під Покровськом, а російські війська нещодавно просунулися вперед під Торецьком.

• Відстеження підтверджених смертей російських військових в Україні з відкритих джерел свідчить про те, що в Україні загинуло більше російських добровольців, ніж російських призовників і мобілізованих військовослужбовців.

06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ: