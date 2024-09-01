921-й день війни Росії в Україні. Хроніка

14:10 За минулий тиждень, з 26 серпня по 1 вересня, за зведеннями Генштабу ЗСУ, було відбито 1292 російську атаку (позаминулого тижня – 1056), при цьому знищено 8620 російських військових (позаминулого – 8330): у середньому 6,7 втрат особового складу ворога за атаку (позаминулого – 7,9).

Найбільше атак було на Покровському напрямку – 388 (було 382) та на Новопавлівському напрямі – 263 (позаминулого тижня було 138).

13:45 Вранці російські війська завдали близько десяти ударів по Харкову, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. Відомо про шістьох постраждалих, пошкоджено торговельний центр, об'єкт спортивної інфраструктури, житлові будинки.

13:15 У США вважають малоймовірною версії про те, що український винищувач F-16 був збитий дружнім вогнем з комплексу Patriot, пише New York Times з посиланням на неназваних американських посадовців

12:20 У Львівській області знайшли залишки російських ракет "Кинджал" та Х-101, повідомили в ДСНС. Сапери вилучили бойові частини цих ракет.

12:10 За минулий тиждень росіяни атакували Україну понад 160 ракетами різних типів, застосувала 780 КАБів та 400 дронів, повідомив Президент Володимир Зеленський. За даними зведень Генштабу, за минулі сім днів російські війська застосували 744 КАБи та (за даними зведень Повітряних сил ЗСУ) 346 ударних дронів.

11:20 Сьогодні планові графіки погодинних відключень електроенергії знову діятимуть з 00:00 до 24:00, повідомили в Міненерго.

11:10 В ніч на 1 вересня 2024 року росіяни застосували балістичну ракету «Іскандер-М» із Курської області та одинадцять ударних БпЛА типу «Shahed-131/136» із мису Чауда (Крим): били по українському зерну та по логістиці аграрного сектору, зокрема на Миколаївщині та Сумщині. В результаті бойової роботи підрозділами зенітних ракетних військ, засобами радіоелектронної боротьби Повітряних сил та розрахунками мобільних вогневих груп Сил оборони України збито вісім ударних БпЛА (67%) у межах Одеської, Миколаївської, Херсонської, Кіровоградської та Дніпропетровської областей.

За минулі сім днів було збито 265 із 346 (77%) запущених по Україні БПЛА, ще 62 локаційно втрачені (впали) чи покинули територію України.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

251,4% танків (з них 1,2% за минулий тиждень),

96,6% бойових броньованих машин (з них 0,6% за минулий тиждень),

398,0% автомобільної техніки (з них 5,4% за минулий тиждень),

572,4% артилерійських систем (з них 6,3% за минулий тиждень),

105,6% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

66,9% засобів ППО (з них 0,2% за минулий тиждень),

29,4% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

36,8% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:35 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:30 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:25 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Протягом минулої доби по всій лінії фронту зафіксовано 199 бойових зіткнень. За уточненою інформацією, за вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах п’ять ракетних ударів десятьма ракетами, 73 авіаційні удари, задіявши 96 КАБів. Крім цього, здійснив майже 3900 обстрілів, 96 з них – із РСЗВ. Агресор завдавав авіаударів, зокрема, в районах населених пунктів Манухівка, Глухів, Ободи, Липці, Малі Проходи, Черкаська Лозова, Кругляківка, Сергіївка, Гродівка, Миколаївка, Селідове, Покровськ, Олександропіль, Мирноград, Водяне, Костянтинівка, Новоукраїнка, Костянтинопіль та Рівнопіль. За вчора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали вісім ударів по скупченнях живої сили противника та один – по складу боєприпасів окупантів. На Харківському напрямку відбулося дві ворожі атаки в районах Липців і Вовчанська. На Куп’янському напрямку, за уточненою інформацією, кількість атак з боку окупантів за добу добігла 24. Сили оборони зупинили усі штурмові дії противника в районах Синьківки, Колісниківки, Лозової, Новоосинового, Глушківки та Берестового. На Лиманському напрямку наші війська відбили 18 атак загарбників в районах дев’яти різних населених пунктів, а також у Серебрянському лісі. Основні зусилля ворог направляв у бік Греківки, Твердохлібового і Невського. На Сіверському напрямку Силами оборони України відбито дев’ять штурмових дій поблизу Верхньокам’янського, Білогорівки, Спірного, Званівки та Виїмки. На Краматорському напрямку наші воїни зупинили 20 спроб противника прорвати оборону в районах Білої Гори, Іванівського, Андріївки, Кліщіївки Часового Яру та Калинівки. Біля останнього з цих населених пунктів відбулося понад 50 відсотків від усіх боєзіткнень. На Торецькому напрямку ворог здійснив 14 атак неподалік населених пунктів Курдюмівка, Неліпівка, Нью-Йорк та Торецьк. На Покровському напрямку наші захисники відбили 52 ворожі штурми різної інтенсивності. Найбільше їх було в районах населених пунктів Гродівка Новогродівка і Михайлівка – шість, двадцять та десять відповідно. На Курахівському напрямку Сили оборони відбили ворожі атаки у районах Українська, Лісівки, Галицинівки, Красногорівки, Георгіївки та Костянтинівки, де окупанти 30 разів намагалися прорвати оборону наших військ. Найбільш активно ворог діяв біля Георгіївки – провів за добу 13 штурмових дій. На Времівському напрямку агресор 11 разів атакував українські позиції в районах Вугледара, Макарівки, Времівки, Водяного та у бік Костянтинівки. На Оріхівському напрямку відбулось чотири бойових зіткнення: два неподалік Роботиного та два – в районі Малої Токмачки. На Придніпровському напрямку успіху не мали три атаки окупантів. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Триває операція у Курській області, де російські окупанти безжально обстрілюють і бомбардують свої міста і села. Наші воїни продовжують активними діями завдавати загарбницьким військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення і в глибокому тилу. Загалом минулої доби українські захисники знешкодили 1350 російських загарбників. Також ворог втратив 10 танків, 24 бойові броньовані машини, 22 артилерійські системи, 36 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 56 автомобілів та 14 одиниць спеціальної техніки.

09:10 Станом на 06:00 в Чорному та Азовському морях на бойовому чергуванні російські кораблі відсутні, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:05 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Російське військове командування, можливо, передислокувало призначені для посилення пріоритетної наступальної операції Росії на Покровському напрямку обмежені підрозділи для захисту від українського наступу в Курській області – це свідчить про те, що оперативний тиск від українського вторгнення в Курській області впливає на російські операції в кожному секторі по всьому театру бойових дій.

• Українські війська продовжували наступати в Курській області 31 серпня, але не було жодних підтверджених або заявлених українських просувань.

• Міністр оборони України Рустем Умеров повідомив 30 серпня, що російські війська продовжують використовувати аеродроми в Росії в межах досяжності української системи протиповітряної оборони, що ще раз підкреслює, як обмеження США проти використання Україною наданої США зброї для завдання ударів по військових об'єктах в Росії дозволяють Москві використовувати укриття в глибокому тилу для підтримки воєнних операцій проти України.

• Російське військове командування, за повідомленнями, реорганізувало 1-й і 2-й армійські корпуси «ДНР» і «ЛНР», створивши дві нові загальновійськові армії: 51-шу і 3-тю відповідно.

• Кремль продовжує роботу над визначенням традиційних і культурних цінностей Росії в рамках кодифікації російської державної ідеології.

• Центр стратегічних комунікацій Збройних Сил України вчора повідомив, що Головнокомандувач Збройних Сил України генерал Олександр Сирський офіційно призначив капітана першого рангу Романа Гладкого начальником штабу новостворених Сил безпілотних систем.

• Як повідомляється, російські війська не можуть воювати в Україні на повну силу через нестачу особового складу та техніки, що є наслідком неефективної політики Кремля у воєнний час.

08:45 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ: